«Над ним постоянно смеются». Магуайр подвергся настоящему буллингу

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сегодня, 00:17

Защитника сборной Англии принялись защищать.

Футбол очень «меметичный» вид спорта и вообще отрасль, если можно так выразиться. Публика, интересующаяся им, очень обширна, очень социальна. Поэтому стоит появиться какой-то привлекательной теме, как люди ее подхватывают, раскручивают до невероятной величины. Так бывает и со скандальными поводами наподобие поцелуя Луиса Рубиалеса и футболистки сборной Испании. Так бывает и тогда, когда публика находит себе объект насмешек.

Чем-то это напоминает школьную токсичную обстановку с ее буллингом и затравленностью некоторых детей. В подобную ситуацию попал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр. Некогда самый дорогой защитник Англии. Сейчас он самый дорогой объект для насмешек. Причем из каких-то пабликов и комментариев в социальных сетях обструкция выходит на все более высокий уровень. Так что и заступаться за Магуайра приходится на таком же уровне.

Злая публика

Новой целью для болельщиков и не только защитник стал после товарищеского матча со сборной Шотландии, который Англия выиграла со счетом 3:1. Единственный гол шотландцев был забит Магуайром в свои ворота. Для 30-летнего защитника этот матч стал 59-м за сборную Англии. Именно на это и на пользу Магуайра упирают те, кто его оправдывают. Например, говоря о том, что он помог сборной Англии выйти в полуфинал ЧМ -2018 и финал Евро-2020. Главным лоббистом интересов Магуайра считается тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, под началом которого он сыграл в этом сезоне больше матчей, чем за «Манчестер Юнайтед».

Я никогда не видел, чтобы с футболистом обращались так, как с ним сейчас. Он был совершенной опорой для нас во второй по успешности сборной Англии на протяжении десятилетий. Это абсолютно ключевой игрок этой команды. Я говорил о важной роли наших опытных футболистов. И он – ключевая фигура среди них. Каждый раз, когда он выходит на поле, демонстрирует невероятную стойкость. Он отличный футболист, и мы все должны относиться к нему соответствующим образом.

Между тем, Магуайр потерял минувшим летом статус капитана в «Манчестер Юнайтед», но остался в клубе. Причем там довольно разные мнения. Например, кто-то говорит, что он отказался от перехода в «Вест Хэм» и предпочел скамейку запасных на высокооплачиваемом месте в МЮ , что не добавляет сочувствия футболисту. Впрочем, есть версия, что в клубе решили его сохранить на фоне травм других защитников, чтобы иметь надежную подмену. В этом чемпионате он пока сыграл один раз, выйдя на замену во втором тайме игры с «Арсеналом» (1:3).

В матче с Шотландией Магуайр тоже вышел на замену. Но в перерыве. А уже на 67-й минуте забил в свои ворота, замкнув прострел соперника. Забавно, что после игры главного тренера шотландцев Стива Кларка спросили о том, хочет ли он видеть в своей команде такого футболиста, как Харри Магуайр. Специалист ответил очень коротко и ясно:

Нет, абсолютно нет.

Стоит ли говорить о том, насколько мощно поливали защитника в социальных сетях болельщики, которые лишены обязанностей по соблюдению какой-то корректности. И это несколько раздражает Саутгейта:

Я могу понять шотландских болельщиков. У меня к ним совершенно никаких претензий. Но думаю, что его автогол – это следствие нелепого обращения с ним в течение длительного периода времени. Это не шутка. Дело не в шотландских болельщиках, а в наших собственных комментаторах, экспертах и другой публике. Они создали такую волну, которая превосходит все, с чем я сталкивался когда-либо ранее. Думаю, наши болельщики поняли, что им нельзя позволять нападать на английского игрока кому-то со стороны.

Другие защитники

Бывшие футболисты и многие эксперты подхватили тезисы Саутгейта, принявшись наперебой защищать Магуайра. Например, так говорил в трансляции Крис Уоддл:

Надо отдать ему должное, я не видел, чтобы он уступал мяч в этой игре. Для него было бы идеально сейчас уехать за границу и поиграть там где-то год. А когда он вернется в Англию, получит только половину критики от той, которая ему достается сейчас. Нынешняя критика в его адрес просто смешна.

В этом направлении выступил и Майкл Оуэн:

Я давно задавался вопросом, почему Магуайр подвергается такому количеству оскорблений. Рад, что Саутгейт высказал это все. Не так хорошо знаю Магуайра лично, но он очень хороший футболист и, похоже, порядочный человек. Он никогда не подводил Англию, но создается ощущение, что над ним постоянно смеются.

Интересно, что матч с Шотландией Магуайр завершил с капитанской повязкой, поскольку Харри Кейн, забивший финальный гол своей команды, был заменен на 84-й минуте. А Саутгейт похвалил защитника еще и за то, как он держался на публике:

Он пошел и поговорил со СМИ . Потому что он открытый парень. Он держится молодцом. И это большая заслуга в его характере. Мы одержали важную победу, и он был ее частью. После игры он поаплодировал болельщикам.

Общая тенденция

Бывший защитник «Манчестер Сити» Недум Онуоха обратил внимание, что в целом критика в адрес футболистов стала более острой и жестокой. Как принято говорить, «в наше время такого не было».

О чем-то промежуточном, среднем говорить не принято. А вот о крайностях говорят очень часто. И все развивается как снежный ком. Думаю, мы все можем привести примеры таких футболистов за последние годы. Не успеешь оглянуться, а к тебе обносятся как к какой-то пародии. Сейчас Магуайр может что-то делать хорошо, но это уже не имеет смысла, потому что ничего никому не докажет. Вероятно, это самый критикуемый защитник сборной Англии, которого мы когда-либо знали.

Кто-то может пожалеть Магуайра, кто-то подольет масла в огонь его критики, отметив, что это неотъемлемая часть карьеры футболиста, особенно получающего такие огромные деньги. И все же если на длинном отрезке показывать надежный футбол, а не добавлять самостоятельно поводов для насмешек, то они сойдут на нет. Особенность публичной обструкции не только в том, что она остра и жестока, но и в том, что она быстро переключается на новые объекты, если предыдущие перестают давать поводы. Но Магуайр пока приносит их снова и снова. И кто знает, какими были бы слова Саутгейта, Оуэна и остальных, если бы подобный автогол случился не в победном матче и не в товарищеском, а в каком-нибудь поединке на вылет при счете 0:0.