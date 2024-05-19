Чемпионство «Спартака» зависит от трансферов. Станковичу не нужны Промес, Джикия и Мозес

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вчера, 18:33

Известные футболисты покинут «красно-белых».

Квинси Промес, вингер

У Промеса плохо получалось в роли «десятки». И хотя схема «4-1-4-1», которую Станкович использовал вместе с «4-3-3» и «4-2-3-1», позволяет поставить Квинси на фланге, все знают о непреодолимых обстоятельствах. Голландца выпустили из тюрьмы в ОАЭ , но продолжается дело о его экстрадиции в Нидерланды. Адвокаты скажут дважды осужденному футболисту, что выгоднее провести года три в тюрьме сейчас, чем убежать и потом получить ещё один срок после поимки международной полицией. Так целых 10 лет в тюрьме можно потратить, когда задержат. История успеха Промеса в «Спартаке» завершилась из-за глупых действий вингера за полем. «Красно-белые» долго закрывали глаза, но дорожное происшествие в ОАЭ стало последней каплей.

Георгий Джикия, центрбек

Серб Бабич дождался в «Спартаке» соотечественника на тренерском посту. Срджан левша, как и Георгий. Так что капитан покинет «Спартак», ему нет места в новой основе. Говорили о «Локомотиве», но босс соседнего клуба опроверг интерес к защитнику в непонятной форме. Поскольку тренер Станкович любит на флангах скоростных игроков, то нельзя фантазировать о Джикии слева, как бывало иногда в молодости в «Амкаре». Им лучше расстаться, чтобы капитан «Спартака» не сидел на лавке. Вот только самому Георгию пора подумать, не выгоднее ли уехать в зарубежную лигу? Футболисту тридцать лет, но Кузяев того же года рождения и счастлив в «Гавре».

Виктор Мозес, хавбек

Тут всё давно решено, хотя пора бы Мозесу извиниться. Согласно информации из открытых источников, нигериец получал в «Спартаке» около 2 млн евро. Большие деньги за нулевую помощь в сезоне. Зато сумма объясняет, почему Виктор, игравший на правом фланге и в центре под нападающими в прошлом, отказывался уехать. Ждал, когда получит все деньги, а уйти можно будет свободным агентом. Сможет выбить лучшие условия в новом клубе, хотя многие команды отпугнет возраст игрока. Человеку, который ставил на скорость, в конце года исполнится 34 года. Жаль лишь, что Мозесу не хватило совести, чтобы на прощание выложиться на сто процентов.

Бальде Кейта, нападающий

Ещё одна ошибка «Спартака», как и Мозес. С Виктором стоило попрощаться раньше, а Бальде вовсе не подписывать. Его взяли накануне дисквалификации в деле о допинге. Затем Кейта не доказал свой уровень в борьбе с Соболевым за место в основе. В итоге «Спартак» не нашел для известного нападающего клуб для аренды в высшей лиге. Кейта играет за «Эспаньол», но не забил ни одного гола в Сегунде. Каталонцы вернутся в Примеру, только если конкуренты помогут в последних турах. Бальде сидит на скамейке, хотя команда собирает ничью за ничьей. Кейта не старый форвард, но вряд ли есть смысл возвращать его в заявку «Спартака».

Леон Классен, латераль

Левый латераль с немецкой школой и паспортом надеялся, что в Москве сможет превратиться в подающего надежды молодого российского игрока. Леону скоро исполнится 24 года, но он проигрывал слева конкуренцию Рябчуку – неудачному новичку «Спартака» времен Абаскаля, и Хлусевичу – универсалу, который лучше играет в атаке, чем в защите. Станкович может присмотреться к Таварешу, ведь португалец молодой и был до травм довольно быстрым игроком фланга. Классену пора уйти. Количество вариантов на флангах не перешло в качество, а высокий перегруз одного края – одна из фишек нового тренера. Классену для такого футбола не хватает уровня мастерства.

Кристофер Мартинс, хавбек

Всегда готов забить, когда сезон закончен, но не готов к чемпионским матчам. В схемах Станковича всегда есть важный человек между линиями. Из Умярова и Пруцева можно сделать облегченную версию пасующего диспетчера, но оба слабенько играют в обороне. Новый тренер «Спартака» любит крепких ребят. Скорее верим в связку Литвинова и молодого российского напарника – например, Пруцева, в схеме «4-2-3-1», чем в ставку на Мартинса. Кристофер недостаточно расторопный для тренерского стиля Станковича. И одновременно занимает место для сильного легионера в заявке. Если найдется покупатель с 5 млн евро, надо соглашаться.

Шамар Николсон, нападающий

Что объединяет всех в списке, кроме Джикии и Промеса? Иностранцы, но не сделали «Спартак» командой иного, более высокого уровня. Промес отрабатывал деньги, россиянин Джикия был неплохим капитаном, пока находился в пределах былой формы. Шамар Николсон никогда не смотрелся элитным игроком, а сейчас провел слабый год в аренде в последнем клубе чемпионата Франции – «Клермоне». Плохо лишь, что контракт со «Спартаком» истекает, так что выбросили 8 млн евро на форварда, который уйдет бесплатно, а в 27 играл так, словно ему тридцать пять лет. Не худший форвард в истории РПЛ , но предсказуемый здоровяк. Во Франции принял участие в создании 7 голов в Лиге 1, и вряд ли горит желанием вернуться в Москву.

Ямаец и многие другие легионеры – даже самый дорогой новичок зимы в РПЛ костариканец Угальде, часто оставляют противоречивые впечатления в футболке «Спартака». Посмотрим на выбор Станковича, ведь у Деяна есть имя. К нему, в отличие от Абаскаля, могут прийти интересные футболисты на ключевые позиции «десятки» и опорного хавбека. Но для начала важно разобраться с теми, кого давно пора отпустить. Мозесу, Бальде, Николсону и Джикии ещё раньше стоило найти новые клубы.

Даже Промес мог принести живые деньги, если бы его до первого вердикта в суде отдали в Саудовскую Аравию. «Спартак» часто действует во вред себе, поэтому немного удивляет приглашение Станковича. У него подходящий тактический стиль, есть чемпионства в Сербии и Венгрии. Но задача у новичка сложная. Сначала надо собрать обновленную заявку, а потом перекрыть грамотной работой тысячу и одну привычку «Спартака» разрушить надежды фанатов.