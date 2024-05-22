Бекхэм рассказал о взаимоотношениях с Месси

Владелец клуба «Интер Майами» дал комментарий касательно взаимоотношений с нападающим команды .

Каково это – быть начальником Месси? Я не могу это воспринимать подобным образом, у меня просто не получается! Привезти Месси в Майами было великолепно. И я по-прежнему не могу в это поверить. Каждый раз, когда кто-то ко мне обращается, говорит: «У вас в команде есть Месси, вы это осознаёте?»