Бекхэм рассказал о взаимоотношениях с Месси

Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм дал комментарий касательно взаимоотношений с нападающим команды Лионелем Месси.
Каково это – быть начальником Месси? Я не могу это воспринимать подобным образом, у меня просто не получается! Привезти Месси в Майами было великолепно. И я по-прежнему не могу в это поверить. Каждый раз, когда кто-то ко мне обращается, говорит: «У вас в команде есть Месси, вы это осознаёте?»
Это действительно нереально – говорить, что у нас есть, наверное, лучший из всех, кто когда-либо играл в эту игру, самый успешный в этом спорте. И что он играет именно в Майами, в МЛС.
Бэкхем тоже считает что это не однозначно
Бэкхем тоже считает что это не однозначно
Расскажите ему за Пеле, был такой футболист..
Трижды подымал над головой Кубок Мира!
И не краснел!
Расскажите ему за Пеле, был такой футболист..
Трижды подымал над головой Кубок Мира!
И не краснел!