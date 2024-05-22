Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаСША. МЛС 2024

Бекхэм рассказал о взаимоотношениях с Месси

вчера, 17:34

Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм дал комментарий касательно взаимоотношений с нападающим команды Лионелем Месси.

Каково это – быть начальником Месси? Я не могу это воспринимать подобным образом, у меня просто не получается! Привезти Месси в Майами было великолепно. И я по-прежнему не могу в это поверить. Каждый раз, когда кто-то ко мне обращается, говорит: «У вас в команде есть Месси, вы это осознаёте?»

Это действительно нереально – говорить, что у нас есть, наверное, лучший из всех, кто когда-либо играл в эту игру, самый успешный в этом спорте. И что он играет именно в Майами, в МЛС.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вернблум опубликовал фото с травмированной ногой
Вчера, 23:25 Фото
Полузащитник «Краснодара» может остаться без агента
21 мая
Мбаппе повстречал свою копию, Артета получил орден. Как футболисты провели эту неделю
17 маяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии1
Мудрик опубликовал фотографию в форме «Барселоны»
17 мая Фото
Во время матча МЛС на поле выбежал енот
16 мая
В «Динамо» сообщили о возможных активностях с участием Овечкина
15 мая
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 07:13
Месси-конечно, фигура в современном футболе!...но ему до МАРАДОНЫ-как до Луны пешком, а до ПЕЛЕ-БЕСКОНЕЧНОСТЬ!)))))
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:16
-Наверное ,лучший из всех, кто когда-либо играл в эту игру
Бэкхем тоже считает что это не однозначно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:53
Вот это пролиз...)
Расскажите ему за Пеле, был такой футболист..
Трижды подымал над головой Кубок Мира!
И не краснел!
112910415
112910415
вчера в 18:48
и это , в общем, естественно ...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:51
Бэкхем тут сам себя хвалит, как обычно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 