Дзюба против всех и «Спартака»

Фанаты «Спартака» - «сектанты», наставник – «тренеришка», напарник – «изделие № 23», Кокорин – «мозоль». «Соккер.ру» систематизирует мысли капитана «Зенита».

Дзюба о событиях, командах и людях

О себе любимом: «Как человек я всегда очень веселый и позитивный, стараюсь во всем видеть какие-то позитивные нотки. Одно из моих главных качеств - это хорошее чувство юмора. Плюс, конечно, характер, я очень не люблю проигрывать».

О Валерии Карпине: «Много угроз от Валерия Георгиевича слышал: „Я тебя загною, если не продлишь контракт. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда не всплывешь“. За это я ему благодарен – благодаря этим словам пересмотрел отношение к футболу».

Об истории с деньгами Быстрова, которые нашли в кармане Дзюбы: «Все, что было сказано и написано – ложь. То, что произошло с изделием № 23, рассказать не могу. Темная история, но меня подставили».

О Унаи Эмери: «Что сказать? Да вон пусть говорит наш тренеришка, [непечатное выражение]».

О Леониде Слуцком: «Тренер. Тренерище! Я Божовичу так говорил и про Слуцкого могу сказать то же самое. Он произвел впечатление на каждого, на всех».

Об игре «Ростове»: «У них жёстко-оборонительный футбол. Там такой „автобус“, что Моуринью покраснеет. Но в любом случае „Ростов“ — молодцы. Помимо того что у жёлто-синих очень хороший тренер, в клубе собраны сильные футболисты».

О натурализации в сборной: «Я отношусь к этому негативно. Многие говорят, что в Европе это делают. В Европе много что делают - того, что мы не понимаем. В России достаточно своих футболистов. Когда играет гимн, это нужно прочувствовать. Не могу себе представить, когда игрок другой страны слушает наш гимн. У него сердце не екает».

О братьях Березуцких: «Березуцких вся страна 10 лет люто критиковала. Мол, две деревяшки, надо поджечь. А теперь это лучшие защитники страны вместе с Игнашевичем. Я не чувствую, чтобы они ослабли. Это профессионалы — пашут, хорошо организованы и обучены».

Об отношениях с фанатами «Зенита»: «Мне не нужна их любовь, достаточно просто уважения. Мне бы хотелось, чтобы меня оценивали по игре, а не по каким-то принадлежностям».

О выборе между Криштиану и Лионелем: «Роналду и Месси — два выдающихся футболиста. Из двух мне лично нравится Роналду. А так мне много кто нравится — Яя Туре, например».

Об отдыхе и хобби: «С друзьями проходили квесты. Подсели на хоррор и мистические триллеры. Просто супер! Нас погоняли, пошвыряли, в плен брали, но ощущения такие, что всем советую».

О футбольном учителе: «Что касается футбольных качеств, мой прототип, наверное, Златан Ибрагимович. Именно в таком стиле стараюсь действовать. Его футбол мне очень импонирует».

О президенте РФС: «Мутко лучше, чем Газзаев. С Виталием Леонтьевичем все спокойно, стабильно и целенаправленно. Он очень позитивный человек. В любой ситуации старается видеть хорошее и это его отличительная черта. Как бы ни было тяжело, какие бы сложные ситуации ни происходили, он всегда старается быть в хорошем расположении духа, готов помочь, решить проблемы».

О сложностях РФПЛ: «Не знаю, почему все думают, что в нашем чемпионате забивать легко. Думаю, что Месси и Криштиану не забили бы у нас больше 20 голов за сезон. Вышли бы на поле в Перми при „минус 30“, а там еще и Дмитрий Белоруков».

О судействе: «Немного напрягает то, как нас судят. Поддушивают. А у „Спартака“ постоянная истерика по поводу судейства. После игры сразу начинается истерика».

О важности голов: «Сколько от меня ждать голов? Давайте не будем загадывать. А то сейчас пообещаю, а потом не забью. Скажете опять, что инвалид».

О назначении Луческу: «Это будет очень интересное приключение. Очень надеемся, что это сотрудничество поможет нам прибавить и стать сильнее. Хочется вновь чемпионство выиграть и вернуться в Лигу чемпионов, где хочется достичь еще большего, чем раньше!»

Об лечении Кокорина: «Почему я называю Кокорина „мозолью“? Потому что у него из 10 пальцев восемь в мозолях, и две пятки туда же. Ножки распухли, в бутсы не помещаются. Ну ничего, лечу его, как могу, мажу мазями, поэтому все нормально будет».

О критиках с диванов: «У нас любят обсуждать игроков со стороны, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас куда ни глянь – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают и то спотыкаются».

О помощи «Спартака» сверху: «Я, в принципе, за приглашение иностранных арбитров. Боюсь, что могут помогать определенной команде люди сверху. Вот и все».

О чемпионстве «Спартака»: «Есть группа сектантов, из-закоторых не хочется желать „Спартаку“ чемпионства, потому что они ведут себя не по-мужски».

Мнения футбольных персон о Дзюбе

Леонид Федун: «Мы на воспитание Дзюбы потратили много денег, но это тот человек, который из-за копейки удавит все своих родных».

Позже владелец «Спартака» сожалел о сказанном: «Всегда видел в Дзюбе отличного игрока спартаковской школы. Мои слова о нём? Это просто эмоции после неудачного матча моей команды. Эмоции, о которых искренне сожалею».

Дмитрий Аленичев: «Общался с отцом Артема, будучи тренером „Арсенала“. Сказал, что хочу, чтобы они нашли компромисс с руководством „Спартака“. Потому что был не исключен вариант, что я возглавлю „Спартак“. Признался, что как тренер хочу поработать с Артемом».

Геннадий Орлов: «Дзюбу я бы сравнил с легкоатлетом Усэйном Болтом. Не по уровню мастерства, а по психологическому состоянию. Спортсмен должен все делать с улыбкой. И тогда у него все получается».

Валерий Карпин: «Забьет ли Дзюба 200 голов? Дай бог, чтобы забил. Но сейчас Артему 27 лет. Значит, играть ему еще от силы лет 10. И забивать в среднем надо по 10 голов за сезон… Думаю, тяжело. Так что 200 Дзюба забьет вряд ли. 150 – более реальная цель».

Станислав Черчесов: «Дзюбу знаю с его 18 лет. Сейчас ему уже 28, не позволяет некоторых вещей, которые раньше позволял. Надо становиться солидным игроком, лидером сборной – все карты ему в руки, я его поддерживаю».

Руслан Нигматулин: «Капитан — самый серьезный человек в команде. А у Артёма с этим не все в порядке. Он любит пошутить, посмеяться и т.д. Дзюба — нетипичная фигура для капитанства. Может быть, Иванович обживется в команде и станет капитаном».

Наталья Авдонченко (экс-арбитр ФИФА, член исполкома РФС): «Я только начала тогда судить, Дзюба был еще совсем ребенком, самый высокий из ребят, но такой деревянный – это невозможно. Я прошу прощения за свои слова, но я не могла понять почему. Ему можно было отдать любую передачу – с трех метров, с пятнадцати, неважно, – мяча рядом нет, как от стенки».

Максим Калиниченко: «Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И недоговаривает. Артем обижен за что-то на „Спартак“, но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в „Спартаке“, будь до конца мужиком! Мол, так и так, „Спартак“ со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю, как рядовой болельщик».

Григорий Иванов (президент «Урала»): «Дзюба всегда очень серьёзно относится к тренировкам, игре. Он никогда не халявит, в любой команде пашет. Везде старается быть бандюганом в хорошем смысле этого слова, всегда и везде старается забивать».

Александр Кокорин: «Дзюба сказал, что я не верил в „Барселону“, а он один верил? Он обманывает — он вообще за „Реал“ болеет. Дзюба и „Барселона“ — это разные вещи».

Сергей Веденеев: «Дзюба, Кокорин и Шатов – игроки среднего уровня. Уступают Халку во всех компонентах. Игра „Зенита“ в атаке сильно зависела от бразильца. Тот же Дзюба забил 90% мячей с его передач. Из того состава, которым располагает Луческу, никто не способен заменить Халка».

Валерий Кечинов: «Дзюба всегда будет иметь зуб на „Спартак“. Игры против красно-белых являются для него своего рода допингом, всегда будет выкладываться с удвоенной энергией».

Василий Уткин: «Слова Дзюбы о диванных экспертах? Моя бабушка говорила: „Какая умная голова досталась дураку“. Дзюбе эти слова подходят. Его слова про диванных экспертов – бред. Он получает деньги именно потому, что диванные эксперты смотрят его. И они имеют право критиковать футболистов».

Мнение читателей. Что думаете о Дзюбе?

SanitarForest: «Для „стиля Ибрагимовича“ ты, Артёмка, по пояс деревянный... Хотя, какой там по пояс...»

Мигалков: «Я, диванный эксперт, со всей ответственностью заявляю, что не смотрю Дзюбу. Прошу вычесть мою долю из его оклада».

Алсидес Гиджиев: «Капитаном должен быть игрок, которого хотя бы в раздевалке одного оставить можно».

gentlewolf: «Дзюба, у людей от просмотра вашей игры кровь из глаз идет, бывает. И ноги кривеют от попыток воссоздать ваши корявые промахи».

LOpp: «Не язык, а помело».

ЛокоМос: «Мне Дзюба напоминает лошадь моего покойного деда. Была такая здоровая, рыжая... Раз или два в год он ее запрягал и возил что-то. В остальное время она носилась по полю, жрала сено и комбикорма.... Все время думал, зачем деду эта коняка? На нее одни расходы, а толку минимум...»

Eaguar: «Когда же у Дзюбы „дзуб мудрости“ хотя бы прорезаться начнет?»

Сказать Дзюбиньо любит, язык до Санкт-Петербурга довел. Вот только от Ибрагимовича его отличает не только уровень подготовки и результативность, но и отсутствие самоиронии. Что подтверждают уже не остроумные, а злые высказывания капитана «Зенита». Да, для «Спартака» Артем – опаснейший соперник, но в его возрасте уже надо понимать, что сначала надо сыграть – а потом говорить.