По имени «Ахмат». Как стартует новая эпоха?

«Терек» финишировал на шестой позиции, но «Ахмату» Кононова будет сложно прыгнуть выше. «Соккер.ру» собирает сведения о готовности футболистов из Грозного.

Сборы. Как «Ахмат» провел первые матчи?

Продуктивно, как сказал Кононов. На сборах главный тренер «Ахмата» - это новое название «Терека», если вдруг вы бурно провели лето, стартовал с побед над «Габалой» и «Карабахом». Затем подопечные Кононова разгромили слабого соперника, не проиграли «Зальцбургу», уступили «Лудогорцу» и разбили «Янг Бойз» - на сборах сыграли прилично. Как всегда, сами результаты ничего не значат, но было заметно, что команду нагружают аритмично, чтобы не загнать.

Можно предположить, что в клубе не забыли о позапрошлом сезоне. Тогда семь туров подряд не выигрывали, пока руку помощи не протянул «Анжи», уступив «Тереку» в родных стенах. Так что теперь, с учетом старта на домашней арене против «Амкара», как минимум, начать историю с новым названием попробуют так, как закончили сборы. А вот потом по календарю крепкие непростые соперники. Кононов может стартовать примерно так, как в прошлом сезоне Рахимов.

Тень прошлого. Почему «Терек» не в ЛЕ?

«Краснодар» опередил «Ростов» и «Терек» на один пункт, то есть до конца Рахимов боролся именно за четвертую позицию и место в еврокубках. Выяснить причину неудачи нам поможет анализ динамики игры по отрезкам сезона. «Терек» в семи первых турах получил три поражения и три поединка выиграл – нестабильно начали, хотя сам старт получился обнадеживающим, и лишь потом пошли осечки.

Но проблема не в них, а в системном провисе с 14 по 24 туры – одиннадцать матчей, всего две победы, но шесть поражений. «Терек» сам упустил возможность впервые за много лет вернуться в еврокубки. Причем нестабильность «Краснодара» и увлеченность «Ростова» Лигами чемпионов и Европы подталкивала к успеху и законному четвертому месту – например, хватило бы домашней победы над «Уфой» вместо поражения. «Терек» сам виноват в том, что сейчас не к Лиге Европы готовится.

Тренер. Чего не хватает наставнику Кононову?

Леонид Слуцкий, если верить городской футбольной легенде, отказал «Краснодару» потому, что посчитал работу их менеджеров непрофессиональной. Кроме того, его насторожило отсутствие амбиций у тех, кого Галицкий поставил управлять «быками» - вправду часто перестраховываются и оправдывают ошибки своих же тренеров. В результате признают их со скрипом, как признали огрехи в работе Кононова. И делают странные ставки, ведь разве Шалимов – идеальная ставка? Но Кононов, в отличие от Слуцкого, с неидеальными менеджерами работал. И продолжит это делать в «Ахмате».

Одновременно фиксируем, что последнее время грозненцы перестали вырывать из рук старого наставника руль и вручать его новому каждый год. Это уже шаг вперед. Хотя тот факт, что Кононов пошел в клуб, у которого объективно меньше возможностей для высокого места, чем у «Краснодара», не говорит о прогрессе в его карьере. Кроме того, если Рахимов умел себя поставить жестко, то у его сменщика с этим могут возникнуть проблемы. Кононов не умеет дожимать, а тут надо выжать все соки в игровом плане, чтобы «Ахмат» оказался в еврокубках. Или выиграть Кубок России, что у Кононова с «Краснодаром» не получилось, а у Семина с «Локомотивом» - очень даже.

Состав и трансферы. У «Ахмата» сильная армия?

Трансферное лето получилось с бразильским акцентом португальского языка – три из четырех новичков представляют страну донов Педро. Много денег не тратили, за личного Раванелли заплатили копейки, но он бракованный – не форвард и не седой. У Лео Жабы хорошая кличка, но ему всего восемнадцать лет, и если нападающего «Коринтианса» отдали всего за 2 млн. евро, то он в тамошней песочнице не был лучшим.

Антона Швеца, родом из украинского Геническа, но с российским паспортом и школой «Вильярреала», забрали, чтобы не забывать о лимите – пока в заявке почти половина игроков из других стран, если не разбавить ее родственниками почетного президента клуба. А вот еще один бразилец Сампайо, прибывший из «Боавишты» как свободный агент, может оказаться толковым малым. Рослый, крепкий, с 2.6 перехватами и 1.6 отборами за матч – прилично для португальского футбола, где даже новичок МЮ Линделеф не смог повторить дикие показатели Кутепова в РФПЛ.

А с учетом того, что болельщики тогда еще «Терека» назвали лучшим игроком прошлого сезона защитника Анхеля – венесуэлец опередил Мбенге и Уциева, у Сампайо будут шансы себя показать. Хотя Родолфо и Семенов на месте, а потеряла команда только людей из середины поля – Кузяев в «Зените», Пирис и Грозав ушли свободными агентами. И Адилсон еще с начала года не помощник, это тоже потеря. Вот как их всех заменят – вопрос. А так Городов остается в воротах, Уциев и Мохаммади по-прежнему главные люди на флангах – оборона не меняется.

Зато игру попробуют улучшить, на сборах было много тактических занятий. Могут сыграть по схеме «5-3-2», ведь в атаке Балай, Мбенге, Митришев, а Садаев сделал дубль в последнем спарринге. А можно «4-2-3-1» побегать, хотя в двух случаях интересно, каким будет основной выбор Кононова в центре поля? Иванов, наверное, должен остаться человеком с лучшим пасом в команде, но покупки пока не компенсировали уход двух центральных хавбеков. Хотя помним о заблаговременном трансфере Бериши – технарь Бернард может выручить при случае. Атака и защита - нормальные, как свяжут игру – интрига сезона, можно ждать покупок хавбеков.

Качество игры. На какие показатели равняться?

Новое название – новые результаты? На это и расчет накануне чемпионата мира в России. Но давайте зафиксируем полезные показатели предыдущих сезонов, чтобы понимать, от чего вообще отталкиваться?

Сезон Показатели Место Забито Пропущено Удары Допущено ударов Владение Точность пасов 2013/14 9 36 37 12.9 12.5* 50.4 % 75.5 % 2014/15 9 30 30 11.8 9.3 53.9 % 79.8 % 2015/16 7 35 30 12.1 11.3 55.5 % 81.4 % 2016/17 6 38 35 11.4 10.3 49.3 % 75.9 %

* - по данным whoscored.com

Как видите, статистика крепкого середняка, поднимающегося вверх. Шестые-одиннадцатые места по ключевым параметрам, если сравнивать с конкурентами. Причем даже проблемы команды остаются неизменными, независимо от места. «Терек» то выигрывает, забивая не всегда много, то проигрывает, пропуская немного, но больше, чем лидеры. Надо поднять результативность на голов семь-десять и заметно реже допускать ошибки у своих ворот. Кроме того, фиксируем разворот от игры первым номером в прошлом сезоне.

Кононов любит атаковать – возможно, станут острее у чужих ворот. Забьют больше 45 мячей, пропустив меньше 25 и сохранив аккуратность передач на уровне 80-82 % – будут бороться за Лигу Европы. Останутся на прежних позициях по параметрам или незначительно прибавят параллельно с конкурентами – окажутся чуть ниже в таблице, чем в прошлом сезоне. Цифры хорошо показывают минусы «Ахмата», который еще во времена «Терека» стал крепче, но по дистанции играл нестабильно, допуская длительные провальные отрезки.

Прогноз «Соккер.ру»: 6-8 места. Рахимов подготовил команду, готовую кусать фаворитов, играть зрелищно, пусть не всегда результативно. У Кононова при правильной наладке получится удержать «Ахмат» на позициях «Терека». А вот прыгнуть выше будет сложно – даже вероятное скатывание «Ростова» не значит, что «Рубин» и «Локомотив» не мечтают оказаться выше в таблице.