По пути из Турина в Манчестер свернул в Париж

Дани Алвес подписал двухлетний контракт с ПСЖ – неплохо для 34-летнего футболиста. «Соккер.ру» ждал бразильца в другом клубе, да и уход из «Ювентуса» требует объяснений.

Хороший год в Турине

Прошлым летом Алвес перебрался в Турин, помог «Ювентусу» завоевать очередной Скудетто, выиграть Кубок Италии и добраться до финала Лиги чемпионов. В общей сложности бразилец провел в составе «Старой Синьоры» 33 матча, забил 6 голов и отметился таким же количеством результативных передач. Даниэль вытеснил из состава Штефана Лихтштайнера, который в первой половине сезона даже не попал в заявку на Лигу чемпионов и по игре в футбол к экс-футболисту «Барселоны» не было вопросов, а только восхищение. «Ювентусу» реально посчастливилось подписать истинную звезду среди правых защитников, и Алвес играл как звезда. Гол в ворота «Порту», две результативные передачи в полуфинале Лиги чемпионов с «Монако», первый мяч в финале Кубка Италии против «Лацио». Дани пришлось выучиться некоторым новым трюкам в Турине, но высочайший индивидуальный класс и колоссальный опыт сделали бразильца в какой-то момент чуть ли не ключевым игроком «Юве».

Леонардо Бонуччи: «Дани Алвес – просто инопланетянин! Только фантастический футболист, являющийся настоящим профессионалом, может поменять свой стиль игры в таком возрасте, чтобы адаптироваться к философии новой команды, как это сделал он. Даниэль добавил „Ювентусу“ не только опыта, чего все ждали, но и энтузиазма. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять итальянский футбол, в кратчайшие сроки он достиг нереального уровня».

Почему Алвес покинул «Ювентус»?

После успешного сезона Алвес потребовал, чтобы «Ювентус» продлил с ним контракт до 2019 года (предыдущее соглашение было рассчитано до 2018-го). Боссы «Старой Синьоры» скептически отнеслись к этой идее, поэтому со стороны футболиста начался процесс отторжения. Вроде бы шли переговоры с «Манчестер Сити», где были готовы раскошелиться почти на 6 миллионов евро, чтобы приобрести права на Даниэля Алвеса, а потом бразилец вдруг договорился о расторжении контракта с «Ювентусом» по обоюдному решению сторон. Официальная причина – потеря мотивации игроком. Последние две недели Дани провел в статусе свободного агента и был волен выбирать из разнообразия вариантов продолжения карьеры.

Генеральный директор «Юве» Джузеппе Маротта: «Мы очень разочарованы таким развитием событий, у нас нет конфликта с Алвесом, однако мы вынуждены расстаться. Для каждого футболиста важна мотивация. Дани сообщил нам, что больше не чувствует себя счастливым в Турине и хочет попробовать что-то новое, поэтому мы расторгаем с ним контракт по обоюдному согласию и желаем всего наилучшего».

Как Дани Алвес промахнулся мимо «Манчестер Сити»?

Контакты с английскими клубами были еще до ухода из «Ювентуса», казалось, что для Алвеса нет лучшего варианта, кроме воссоединения с любимым тренером Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». «Челси» еще маячил на горизонте, но фаворитом этой борьбы не выглядел. «Горожане» реально нуждаются в крайних защитниках после чистки состава, Хосеп и Дани выражали взаимное желание снова поработать вместе, «горожане» уже согласовали с представителями игрока контракт на два года, как вдруг на сцене появился ПСЖ. И французский клуб был убедителен, предложив Алвесу контракт с зарплатой в 12 миллионов фунтов в год – в два раза больше, чем давал «Манчестер Сити». Конечно, это фантастическое предложение, особенно, когда его получает 34-летний защитник. Дани выбрал деньги, поэтому отказался от перехода в «Манчестер Сити». Да, согласен, такое утверждение звучит забавно, но это факт.

Дани Алвес: (до перехода в ПСЖ) «Я хочу уйти из „Ювентуса“ без конфликтов и каких-либо проблем, скромно и благородно. Будет ли моим следующим клубом „Манчестер Сити“? Вы же знаете, я восхищаюсь Гвардиолой». (после подписания контракта с ПСЖ): «Если я обидел „Манчестер Сити“ и Хосепа Гвардиолы, то хочу попросить у них прощения, но я пришел в ПСЖ, чтобы быть чемпионом».

Что ждёт Алвеса в ПСЖ?

Дани не обманул – его ждет борьба за чемпионство под руководством Эмери. С Унаи они смогут обсудить «Севилью», ведь для обоих это не чужой клуб, и игрок, и тренер выигрывали с андалусийцами Кубки УЕФА в разное время. Позицию Алвеса обсуждать дополнительно смысла не имеет, и так ясно, где он будет играть. Правда, сложно понять ПСЖ с их сумасшедшим в денежном плане предложением. У парижан справа в защите в прошедшем сезоне играли Серж Орье и Тома Менье – качественные игроки, так был ли смысл подписывать ветерана, пусть даже такого классного? Может быть, это трансфер на фарт? В Париже знают, что Даниэль притягивает к себе титулы и ярко проявляет себя в плей-офф Лиги чемпионов, а ПСЖ именно этого недостает. Интересно, что переходом в «Пари Сен-Жермен» Дани открыл путь в «Ювентус», где недавно играл сам, Сержу Орье, ведь держать трех сильных защитников в команде точно не имеет смысла. На самом деле, любопытно, как сложится судьба бразильца в Париже. Со всеми своими предыдущими европейскими клубами («Севилья», «Барселона», «Ювентус») защитник неизменно выигрывал весомые титулы и не единожды.

Дани Алвес: «Парижский клуб – крайне интересный проект. У меня здесь есть друзья. Я тот человек, который любит принимать вызовы. Вы знаете, я уже наслаждался победой в Лиге чемпионов трижды. И я хочу поделиться своим опытом здесь. Отдам все свои силы клубу. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Мне нравится побеждать и творить историю. Хочу постоянно открывать новые горизонты. Я молод духом. Пока остаюсь таким, я продолжу борьбу. Работа, которую клуб выполняет в течение последних нескольких лет, очень впечатляет. Это амбициозная команда».