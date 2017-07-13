Когда Бердыев снова станет чемпионом?

С «Ростовом» Курбан Бекиевич был в шаге от титула, а когда вернется в тройку с казанцами? «Соккер.ру» ищет ответ на вопрос, рассказывая о спорных буднях «Рубина».

Сборы. Что уже изменил Бердыев?

Кузьмин говорит, что все поменялось, Бердыев – что равнодушных футболистов на поле не будет. И хотя результаты на сборах слабые, вернулась уверенность в завтрашнем дне. Курбан Бекиевич с «Ростовом» убедил, что выжать максимум может и без вложений, которыми баловали болельщиков из Казани. За счет тренерской работы и грамотной селекции. Пока второе ждут, но уже вернулись тактические занятия в прежних объемах. Но задача этого Бердыева, наученного опытом «Ростова», отличается от методов прошлого.

«Рубин» не сможет быть таким, как раньше, Рыжиков не тот, оборона не та. И это хорошо, а не плохо. А вот результаты сборов – разгромная победа «Арминии» 4:0, две ничьи, скорее говорят о необходимости перемен в составе, чем уже ставят крест на команде с Рыжиковым, Гранатом, Кудряшовым, Оздоевым, Караденизом и Рочиной в заявке. Пока меняют тактику, процесс непростой, но в итоге принесет плоды, поскольку Грасия не раз жаловался – не был готов к соперникам, игравшим в три центральных. Теперь с самим «Рубином» станет сложнее – готовятся к «5-3-2», хотя тактическая схема рождается в муках осечек на сборах.

Тренер. Курбан Бекиевич откажется от тотальной обороны?

«Ростов» не играл на отбой, и «Рубин» не будет – не выгодно. Командировка в Ростов-на-Дону изменила Бердыева, так что новая версия «Рубина» может быть более атакующей, чем привыкли фанаты старого подхода. Возвращение тренера, создавшего на базе провинциального чемпионский клуб – однозначный плюс и главный козырь «Рубина» в новом сезоне, особенно с учетом, что иностранец уровня Манчини обошелся бы вдвое дороже.

Кроме того, Роберто нужны дорогие покупки, а знакомый с клубом наставник может и подождать. Более того, Бердыев, занимаясь административной работой в «Ростове», немного соскучился по тренерским решениям с бровки, так что может взяться за дело с энтузиазмом, без фона усталости. Учитывая, что в «Рубине» сейчас нет пятерки Сесаров Навасов, теперь важен акцент на фланги и атаку – иначе казанцам не видать побед против тех, кто сейчас сильнее. Ведь в обороне они не лучшие.

Состав и трансферы. Продажи сейчас важнее покупок?

Прошлым летом подписали девять новичков на общую сумму в почти сорок млн. евро, в новом составе могут остаться единицы, причем некоторых Бердыев с радостью бы заменил. И заменит до конца лета – очевидно, что стартовать будет не тот «Рубин», который нравится тренеру. Причем для клуба важно не только подписывать нужных людей из «Ростова» – взяли Джанаева, Граната и Кудряшова, но и научиться расставаться.

Пока Кверквелия окончательно покинул команду и это минус. Дядюн, Билялетдинов и Ткачук не повлияют на расклад. Но есть иностранцы, с которыми не прочь попрощаться, если не покажут сильный футбол на сборах. Бердыев пока присматривается, но даже по спаррингам видны задачи. Нужен сильный нападающий, попробуют убедить Азмуна. Необходимо выстроить оборону, а лидера в тройке нет. На флангах нужны выносливые сильные футболисты, а пока тасование результата не приносит, что не удивительно.

В принципе, команды пока нет – даже Рыжикова может потеснить в будущем Джанаев, Канунников может уйти, как и многие иностранцы – Лестьенн, Самбрано, Санчес, Сонг, Рочина. И даже после такой чистки останутся люди, которые пришли раньше и не заиграли. И класс защитников, вроде Бурлака, оставляет массу вопросов о том, соответствует ли состав Бердыева задачам? Полтора месяца потратят на то, чтобы определить круг новичков и успеть их закупить, продав лишних людей с высоким окладом. Трансферная кампания, пожалуй, еще и не стартовала, а вот матч против «Краснодара» - на днях.

Качество игры. В чем «Рубин» должен прибавить?

Окончательно превратились в середняка – подтверждают цифры. Хотя показательно, что в РФПЛ можно выскочить на пятое место, немного забивая и достаточно часто пропуская:

Сезон Показатели Место Забито Пропущено Удары Допущено ударов Владение Точность пасов 2013/14 9 36 30 13.6 11.3* 50.2 % 78.0 % 2014/15 5 39 33 14.6 10.7 49.3 % 73.3 % 2015/16 10 33 39 13.9 14.7 50.4 % 75.5 % 2016/17 9 30 34 12.3 12.1 51.2 % 75.8 %

* - по данным whoscored.com

У «Рубина» проклевывается возможность играть первым номером – пригодится для высокого прессинга. Точность передач не такая крутая, как раньше, но на пятое место забрались, как видите, за счет вертикального рискового футбола, допуская брак. «Рубину» может пойти игра вторым номером, как и первым.

Показательно только, что выросло количество моментов у ворот Рыжикова без Бердыева, как и ошибок у самого Сергея. В новом сезоне нужно вернуться к сорока забитым мячам, пропустить меньше тридцати, чаще бить – как тремя сезонами ранее. И использовать плюсы, которые родились при Грасии. Их было мало, но ведь были - «Рубин» как был так и остался командой, способной сыграть резко.

Цели и задачи. Как долго будут запрягать?

Бердыеву нужно время. При этом он разделяет ответственность за падение качества игры «Рубина» - не забывайте, команда стала хуже еще при тренере, который увяз в войне с боссами клуба того времени. Так еще и понимает – развалить чемпионский замок сумели, а фундамента для нового нет. У «Ростова» было больше намеков на быстрый рывок – например, кубковый дух имелся до Бердыева, чем у аморфного «Рубина».

Так что задача сейчас простая по форме и сложная в реализации – максимально улучшить качество футбола. Об этом говорил и спортивный директор Рустем Сайманов, подчеркнув отсутствие планок. Бердыева не просят сразу выйти в еврокубки. Внутренние мечты такие есть, но объективно максимализм тренера скрещивается с тем, что ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» тоже мечтают о еврокубках. «Рубину» надо поставить игру, а уже потом смотреть на строчки в таблице.

Прогноз «Соккер.ру»: «Рубин» Грасии не выстрелил, но «Рубин» Бердыева может спутать карты привычным для всех фаворитам. Впрочем, скорее начнет с места в районе 5-8, а порадует через год.