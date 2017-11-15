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Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на ЧМ-2018

сегодня, 14:01
АвстралияАвстралия3 : 1ГондурасГондурасМатч завершен

Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на чемпионат мира 2018 в России.

Сидней, «АНЦ Стэдиум»

Австралия - Гондурас 3:1 (0:0)
Голы: Йединак 54, Йединак 72 (п), Йединак 85 (п), Элис 90+4.

Австралия: Райан, Бехич, Райт, Сайнсбери, Миллиган, Муй, Йединак, Леки, Рогич, Кэйхилл (Юрич 66), Джурман.
Главный тренер: Анге Постекоглу.

Гондурас: Фигероа, Паласиос, Исагирре (Фигероа 42), Альварадо, Акоста, Кларос, Бекелес, Лосано, Элис, Киото.
Главный тренер: Хорхе Луис Пинто.

Предупреждения: Джурман 4, Муй 45+2, Кларос 57, .

Судья: Нестор Питана.

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