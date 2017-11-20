Бубнов: «При Шалимове „Краснодар“ не рухнул и показывает в целом неплохие результаты»

Футбольный эксперт Александр Бубнов, подводя итоги матча 17-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4), предположил, что главный тренер «горожан» Игорь Шалимов не будет отправлен в отставку руководством клуба в самое ближайшее время:

«„Спартак“ в оптимальном состоянии подошел к матчу с „Краснодаром“. Они были хорошо готовы функционально. Это в первую очередь касается группы атаки „красно-белых“. „Спартаку“ нужно догонять лидеров, поэтому очки терять ему нельзя.

„Краснодар“ был не в самом оптимальном состоянии. На поле не было Мамаева. Но Шалимов предвидел агрессивную игру „Спартака“, и порой „Краснодар“ играл в пять защитников, но это не помогло.

Если говорить о Шалимове, то он изначально находился в тяжелой ситуации, когда пришел в „Краснодар“. Но команда не рухнула и показывает в целом неплохие результаты. Поэтому я думаю, что Шалимов точно доработает в „Краснодаре“ до зимы, а дальше будет видно, продолжит ли клуб борьбу за еврокубки».

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