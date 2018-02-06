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«Спартак» вылетел из Юношеской Лиги УЕФА

вчера, 20:03
Интернационале (до 19)Логотип футбольный клуб Интернационале (до 19) (Милан)3 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (до 19) (Москва)Спартак (до 19)Закончился после серии пенальти

«Спартак» вылетел из Юношеской Лиги УЕФА. В матче плей-офф московский клуб уступил «Интеру».

Милан, стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца»

«Интер» U19 - «Спартак» U19 3:3 (1:2, по пенальти 3:1)
Голы: Эммерс 12, Одгор 83, Петрунин 86 (автогол) - Бакаев 29, Прошляков 37, Руденко 90 (пенальти).

«Интер» U19: Декич, Беттелла, Ломбардони, Сала, Цаппа, Бриньоли (Ровер 37), Заньоло (Одгор 75), Скиро (Рада 59), Эммерс, Колидио, Пинамонти.
Главный тренер: Стефано Векки.

«Спартак» U19: Максименко, Иванов, Миронов, Петрунин, Прошляков, Рассказов, Бакаев (Мазуров 89), Володкин, Игнатов (Лопатин 90+2), Калачевский, Руденко.
Главный тренер: Алексей Лунин.

Предупреждения: Бриньоли 21, Петрунин 31, Скиро 58, Ломбардони 72, Бакаев 80, Прошляков 85.

Судья: Николя Рейнвилл.

Напомним, что 7 февраля свой матч в Юношеской Лиге УЕФА проведет «Краснодар», который сыграет с «Реалом». Билеты на поединок уже все распроданы.

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012 ответил cska.78
сегодня в 01:07
cska.78:
ЦСКА был в 1/4 ЛЧ, о каком потолке толкуешь? Молодежка ЦСКА была в 1/4 в прошлом сезоне, откуда вы только что вылетели! Не был спартак в 1/2 ЛЧ, был в КЕЧ, сечешь? ЦСКА выигрывал еврокубок, спартак бестрофейный в Европе!
Если не знаешь, то ЛЧ - это и есть Кубок Европейских Чемпионов (тот же кубок, только название сменил, а разница в том, что раньше играли только Чемпионы, то сейчас в ЛЧ может играть клуб, который Чемпионом и не был. Не знаю лучше это или хуже, но суть не изменилась, это сильнейший еврокубок и Спартак был в этом кубке в полуфинале. И если посчитать победы над действительно сильными клубами Европы, то у Спартака их больше, чем у любого Российского клуба. Ну а самый именитый клуб Европы Реал Спартак дважды в еврокубках побеждал 2-1 и 3-1
agidel2012
agidel2012
сегодня в 00:53
Попугайчики с воспаленными мозгами считают, что Спартак позорит Родину. А ведь из Российских клубов только Спартак играл в полуфинале Кубка Чемпионов, при этом в четвертьфинале прошел Мадридский Реал. Про позор Зенита можно не вспоминать, но попугаи вынуждают, наш град не смог переиграть в 1/8 КЧ Финский клуб Куусюси. У ЦСКА в сильнейшем еврокубке статистика не лучше. Так кто позорит Родину?
cska.78
cska.78 ответил agidel2012
сегодня в 00:41
agidel2012:
Да, ваша молодежка основу перещеголяла, для взрослого ЦСКА 1/8 ЛЧ потолок. Спартак в полуфинале был, сечешь разницу в классе?
ЦСКА был в 1/4 ЛЧ, о каком потолке толкуешь?
Молодежка ЦСКА была в 1/4 в прошлом сезоне, откуда вы только что вылетели!
Не был спартак в 1/2 ЛЧ, был в КЕЧ, сечешь?
ЦСКА выигрывал еврокубок, спартак бестрофейный в Европе!
agidel2012
agidel2012 ответил vistory
сегодня в 00:40
vistory:
Скоро взрослые пупсики загремят туда же.
загремят все и попугаи в том числе из-за болотья и конюшни, весна не наше время
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:39
спартак продолжает позорить Родину.
mangoх12
mangoх12 ответил spartach n1
сегодня в 00:37
spartach n1:
43 пробоины тут как тут,свой унылый дыр-дыр малоинтересен ))
семидырявые тут как тут))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:36
Ты не путай ЛЧ и Лигу УЕФА )) еще тот спец)) ахаха
agidel2012
agidel2012 ответил Фата лист
сегодня в 00:34
Фата лист:
ЦСКА два года подряд группу выигрывал, сейчас просто переформатирование юношеской команды, потому ничего удивительного. К тому же дальше молодежного ЦСКА ни одна российская команда в этом турнире не доходила, желаю Краснодару удачи и преодолеть 1/4, которая пока является потолком для нашей команды.
Да, ваша молодежка основу перещеголяла, для взрослого ЦСКА 1/8 ЛЧ потолок. Спартак в полуфинале был, сечешь разницу в классе?
agidel2012
agidel2012 ответил Nikola45
сегодня в 00:30
Nikola45:
Ек Макарек и тут нагнули Федунят! ) Позор Пупсиков продолжается! ) Селяви кто на что учился )
Если позор Интеру по пенальти проиграть... Ты видно не здоров, бред какой-то несешь
agidel2012
agidel2012 ответил azures
сегодня в 00:26
azures:
Стыдно то как за такой спартак.
Как раз за такой Спартак не стыдно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:21
Не думаю что "вылетел"......
Скорей уступил в равной борьбе....по пенальти....
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил artsinalex
вчера в 23:53
artsinalex:
Странно, Спартак проиграл, а троллей не так много. Наверно готовятся к предстоящему влету конебомжей в ЛЕ,
Проиграл, но не позорно. Потому и мало.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 23:45
    artsinalex
    artsinalex
    вчера в 23:29
    Странно, Спартак проиграл, а троллей не так много.
    Наверно готовятся к предстоящему влету конебомжей в ЛЕ,
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 23:29
    Прекрасный вечер, ЦСКА победил, мясо вылетело!😂😄😄
    tolctoy
    tolctoy
    вчера в 23:16
    Лазуревые бакланы и гнедые кобылы все сюда сползлись.Посмотрев как играла молодёжка СПАРТАКА.Своя то молодёжь у них обо76ась.Теперь от злости поливают нашу.
    azures
    azures
    вчера в 23:14
    Стыдно то как за такой спартак.
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 22:36
    43 пробоины тут как тут,свой унылый дыр-дыр малоинтересен ))
    Кlassе
    Кlassе ответил makkie
    вчера в 22:29
    makkie:
    Обидно, сами отдали матч... ну а серия пенальти - это всегда лотерея. Главное довести до ума Рассказова, Руденко и других талантов.
    А что не так с Сакалой? Регулярно твою 51ю унижает)))
    Prazdnik
    Prazdnik
    вчера в 22:28
    Достойные Юноши,жаль что проиграли.
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 22:27
    RDeanW , Достойнее вот так!
    Nikola45
    Nikola45
    вчера в 22:22
    Ек Макарек и тут нагнули Федунят! )
    Позор Пупсиков продолжается! )
    Селяви кто на что учился )
    RussianHorse
    RussianHorse ответил makkie
    вчера в 22:15
    makkie:
    Обидно, сами отдали матч... ну а серия пенальти - это всегда лотерея. Главное довести до ума Рассказова, Руденко и других талантов.
    Сакалу и Сильвануса до ума доведите сначала, гы-гы
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 22:13
    Прекрасно сыграли. ..3-3,где это,на Сан Сиро,будущее Спартака на лицо. .играть умеют,а пенальти бить не тяжело учиться,очень хорошая молодешка.Молодцы..мне понравился.
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
    вчера в 22:11
    У мяса и молодняк и основной состав ничего в Европе не может - статистика не даст соврать - 0 трофеев!
    Фата лист
    Фата лист ответил RDeanW
    вчера в 22:08
    RDeanW:
    всяко достойнее, чем вот так
    ЦСКА два года подряд группу выигрывал, сейчас просто переформатирование юношеской команды, потому ничего удивительного. К тому же дальше молодежного ЦСКА ни одна российская команда в этом турнире не доходила, желаю Краснодару удачи и преодолеть 1/4, которая пока является потолком для нашей команды.
    multazar
    multazar
    вчера в 22:04
    спартак и лч вещи не совместимые!
    NAZAR 007
    NAZAR 007
    вчера в 22:02
    Продолжается ежегодно проводимое голосование
    на звание лучших болельщиков РФПЛ на соккере
    сезона 2017 /18. Желающие и..... не желающие
    могут отметиться ...и оставить свои предпочтения.
    https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
    Shamil79
    Shamil79
    вчера в 22:02
    глупо проиграли...могли выиграть
    blitz
    blitz
    вчера в 22:01
    опять опозорились
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