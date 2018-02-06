«Спартак» вылетел из Юношеской Лиги УЕФА. В матче плей-офф московский клуб уступил «Интеру».
Милан, стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца»
«Интер» U19 - «Спартак» U19 3:3 (1:2, по пенальти 3:1)
Голы: Эммерс 12, Одгор 83, Петрунин 86 (автогол) - Бакаев 29, Прошляков 37, Руденко 90 (пенальти).
«Интер» U19: Декич, Беттелла, Ломбардони, Сала, Цаппа, Бриньоли (Ровер 37), Заньоло (Одгор 75), Скиро (Рада 59), Эммерс, Колидио, Пинамонти.
Главный тренер: Стефано Векки.
«Спартак» U19: Максименко, Иванов, Миронов, Петрунин, Прошляков, Рассказов, Бакаев (Мазуров 89), Володкин, Игнатов (Лопатин 90+2), Калачевский, Руденко.
Главный тренер: Алексей Лунин.
Предупреждения: Бриньоли 21, Петрунин 31, Скиро 58, Ломбардони 72, Бакаев 80, Прошляков 85.
Судья: Николя Рейнвилл.
Напомним, что 7 февраля свой матч в Юношеской Лиге УЕФА проведет «Краснодар», который сыграет с «Реалом». Билеты на поединок уже все распроданы.