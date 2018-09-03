  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль - - -
ГлавнаяНовости

«Спартак-2» предлагает основной команде замену для Жиго

сегодня, 14:36

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов сообщил, что у него есть игроки, способные заменить в первой команде «красно-белых» Самуэля Жиго. Напомним, защитник получил разрыв крестообразной связки колена в матче против «Зенита» и пропустит не менее полугода.

Кто из моей команды может «Спартаку» помочь в связи с травмой Жиго? В такой ситуации Каррера будет решать. Мне не хочется комментировать дела в основной команде. Кого выделю из моих защитников? В принципе, из тройки Мамин-Лихачев-Гапонов все имеют равные шансы помочь основной команде. Думаю, они готовы.

Были ли консультации с Каррерой по этому вопросу? Пока нет, никто из тренерского штаба «Спартака» не консультировался со мной. Так как у нас сквозная заявка на чемпионат, то теоретически это возможно. Кто-то может присоединится к основной команде из-за травмы Жиго. Кто больше готов из этой тройки в основную команду? Я не буду это говорить.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная России начинает сбор в Новогорске
Сегодня, 12:10 25
Жизнь после смерти
31 августаФата лист в блоге Комментаторская будка12
Как «Спартаку» жить без Квинси?
31 августаАлександр Чистяков в блоге "Спартаком" единым46
Нисимура взял в ЦСКА 19-й номер
31 августа 20
Арнор Сигурдссон взял в ЦСКА номер Головина
31 августа 20
«Спартак» попрощался с Промесом
31 августа 23
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100