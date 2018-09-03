«Спартак-2» предлагает основной команде замену для Жиго

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов сообщил, что у него есть игроки, способные заменить в первой команде «красно-белых» Самуэля Жиго. Напомним, защитник получил разрыв крестообразной связки колена в матче против «Зенита» и пропустит не менее полугода.

Кто из моей команды может «Спартаку» помочь в связи с травмой Жиго? В такой ситуации Каррера будет решать. Мне не хочется комментировать дела в основной команде. Кого выделю из моих защитников? В принципе, из тройки Мамин-Лихачев-Гапонов все имеют равные шансы помочь основной команде. Думаю, они готовы.

Были ли консультации с Каррерой по этому вопросу? Пока нет, никто из тренерского штаба «Спартака» не консультировался со мной. Так как у нас сквозная заявка на чемпионат, то теоретически это возможно. Кто-то может присоединится к основной команде из-за травмы Жиго. Кто больше готов из этой тройки в основную команду? Я не буду это говорить.