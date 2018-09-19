Чалов признан лучшим футболистом 7-го тура РПЛ

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 60’ Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:0 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.42 2.82 3.44
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 89’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:3 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 89’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.78 3.42 2.53
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.39 4.40 9.90
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 1:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.50 3.88 1.72
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Чалов признан лучшим футболистом 7-го тура РПЛ

сегодня, 18:51

РПЛ назвала лучшего игрока 7-го тура чемпионата России. По итогам голосования болельщиков победу одержал нападающий ЦСКА Федор Чалов (38,26% голосов).

Второе место занял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин (27,49%), третье - хавбек «Краснодара» Павел Мамаев (8,59%).

Напомним, что Чалов также был признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:48
Поздравляю Чалова с таким достижением
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ОлегаТэ
сегодня в 20:46
Был классный пост. Фото приводить не буду, только текст: "Фёдор Чалов за сезон - 6 голов. фк Спартак за сезон - 6 голов". 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ты неточен. Федор Чалов 6 голов за 7 игр, Спартак 6 голов за сезон.Так посильнее звучит.
VIPded
VIPded
сегодня в 20:35
Удачи Фёдору с ЦСКА!!!
DAD81
DAD81
сегодня в 20:16
Было бы недурно, если бы Федя смог себя проявить и сегодня вечером.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил LOpp
сегодня в 20:16
В голосовании принимают участие: Миллер, Гинер и вся их приблуда.
Был классный пост. Фото приводить не буду, только текст:
"Фёдор Чалов за сезон - 6 голов. фк Спартак за сезон - 6 голов".
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ваня лучший
Ваня лучший ответил loko7
сегодня в 20:06
Надеюсь Чалов будет прибавлять и вырастит в большого футболиста. Удачи ему!!!
Все хорошо, только надо писать вырастЕт (что сделаЕт), а не вырастИт. Русский язык - основа любого образования, его желательно знать хорошо.
The Frei
The Frei
сегодня в 19:58
Федор - Молодчик!!!

Ну я бы назвал Bлашича игроком тура, был мозгом команды в последнем туре, да и во всех турах...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:16
Поздравляю Фёдора Чалова !!!
Молодца!!!
фк " ЦСКА " - лучший футбольный клуб России !!!
Если там играют такие парни как Фёдор Чалов!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:13
В шестом он тоже был лучшим...
4RT
4RT
сегодня в 19:13
Молодец,далеко пойдет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:13
Не удивлён. Фёдор и Жама отличились в этом туре. Феери и дальше Федя.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 19:10
что0то Дзюба потерялся...наверное взял тайм-вут
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:09
А почему не Дзюба - зачем же нарушать традицию...
loko7
loko7
сегодня в 19:06
Надеюсь Чалов будет прибавлять и вырастит в большого футболиста. Удачи ему!!!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:05
Молодец Федор, заслужил!))
LOpp
LOpp
сегодня в 18:59
В голосовании принимают участие: Миллер, Гинер и вся их приблуда.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:56
Глушаков первый!)))
cska.78
cska.78 ответил Abverin
сегодня в 18:55
Спартачам пофиг на футбол! У них на уме сейчас баня, проститутки, да как избавится от итальянского физрука!
cska.78
cska.78
сегодня в 18:54
Федору поздравления!
Abverin
Abverin
сегодня в 18:52
Почему нет спартачей, или их всех дизлайкнули?
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