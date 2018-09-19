Чалов признан лучшим футболистом 7-го тура РПЛ

РПЛ назвала лучшего игрока 7-го тура чемпионата России. По итогам голосования болельщиков победу одержал нападающий ЦСКА Федор Чалов (38,26% голосов).
Второе место занял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин (27,49%), третье - хавбек «Краснодара» Павел Мамаев (8,59%).
🔥 По итогам совместного голосования Российская Премьер-Лига, МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ определили лучшего игрока 7-го тура #РПЛ! Им стал Фёдор Чалов!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 19 сентября 2018 г.
Нападающий @pfc_cska набрал 6 757 голосов (38,26%) пользователей ВКонтакте.#ЦСКА #ИгрокТура pic.twitter.com/gXUv9fXVUT
Напомним, что Чалов также был признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе.