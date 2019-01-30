Летом «Бавария» может потратить 255 миллионов евро на трансферы

сегодня, 21:31

Руководство «Баварии» намерено обновить свой состав ближайшим летом.

Сообщается, что мюнхенский клуб готов потратить 255 миллионов евро на трансферы. Часть из этой суммы немцы планируют компенсировать продажей одного из центральных защитников - Матса Хуммельса или Джерома Боатенга.

Приводится даже список кандидатов на усиление команды: защитник «Атлетико» Люка Эрнандес, хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои, полузащитник «Байера» Кай Хавертц и форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.