Смоллинг: «Месси знает, что я ударил его неспециально»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг прокомментировал столкновение с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Оборонец рассек аргентинцу кожу на лице и повредил нос.

Мы немного пообщались после матча и пожали друг другу руки. Месси знает, что это была случайность. В тот момент я даже не понял, что действительно так его зацепил.

После игры ко мне также подошел Луис Суарес. Наши команды провели хороший поединок, Суарес пожал мне руку и пожелал удачи. Приятно, когда после битвы на поле появляется уважение. Все мы старались сделать всё возможное.