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Смоллинг: «Месси знает, что я ударил его неспециально»

сегодня, 11:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг прокомментировал столкновение с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Оборонец рассек аргентинцу кожу на лице и повредил нос.

Мы немного пообщались после матча и пожали друг другу руки. Месси знает, что это была случайность. В тот момент я даже не понял, что действительно так его зацепил. 

После игры ко мне также подошел Луис Суарес. Наши команды провели хороший поединок, Суарес пожал мне руку и пожелал удачи. Приятно, когда после битвы на поле появляется уважение. Все мы старались сделать всё возможное.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   267 / 996
сегодня в 13:04
Всю неделю до игры Смоллинг заливал о том, что у него есть план как справиться с Месси - и похоже не врал.
cska plus
cska plus
   7 / 996
сегодня в 12:10
Не переживай, в ответной игре надо отомстить голом.
Abverin
Abverin
   39 / 996
сегодня в 11:56
Этого никто знать не может, а подозрение есть.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   232 / 996
сегодня в 11:55
Смоллинг - манкунианский Рамос, карточник одним словом =)
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