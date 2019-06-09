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Мбаппе может перейти в «Реал» за 230 млн евро

вчера, 21:11

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе изъявил желание покинуть французский клуб этим летом. Форвард намерен продолжить карьеру в «Реале». Сумма трансфера может составить 230 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах на клубном уровне, в которых забил 39 мячей и сделал 17 результативных передач.

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Просто идиот
Просто идиот ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:16
Ровно столько, пока им не кончат в рот.
Просто идиот
Просто идиот
сегодня в 00:15
риал - самый позорный и БЕСтолковый мешок.
dimagas1
dimagas1 ответил Bavaria_N
   82 / 768
вчера в 23:54
бавария не будет платить таких денег никогда. это не ваши денежные мешки англии испании
Ну да Эрнандес за 80,самая дорогая покупка,не чеши мне)))Будете и по 150 скоро выдавать как главная мешковина хермании)))
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Гавроша
   594 / 768
вчера в 23:53
А может и спартак топ-клуб? Какое у них там место в рейтинге, не напомнишь?
спартак причем. не ставь ее рядом с баварией. бавария топ клуб германии мира
Bavaria_N
Bavaria_N ответил dimagas1
   594 / 768
вчера в 23:50
Времена уже поменялись.Теперь с вас драть будут и в бундес лиге по 100 лямов за всяких Брандтов и Харветсов.
бавария не будет платить таких денег никогда. это не ваши денежные мешки англии испании
Гавроша
Гавроша ответил Bavaria_N
   136 / 768
вчера в 23:49
привет братан. я николай тоже за баварию
А чего это у вас такие ники похожие?
Гавроша
Гавроша ответил Bavaria_N
   136 / 768
вчера в 23:49
нам не надо ждать окончания контракта чтобы когото купить. бавария топ клуб в котоой мечтают играть все
А может и спартак топ-клуб? Какое у них там место в рейтинге, не напомнишь?
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Bavaria_M
   594 / 768
вчера в 23:48
Фига се фанаты у меня появились, ты хто чудо
привет братан. я николай тоже за баварию
Гавроша
Гавроша ответил дяденька Онуфрий
   136 / 768
вчера в 23:46
вроде как еще 500 они три с половиной года не делали больших покупок ток куртуа с нормальной ценой
Им 550 вроде было выделено на трансферы, да и что им феер-плей, если они сами его придумали.
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Медив
   594 / 768
вчера в 23:45
Пусть Бавария дождется окончания контракта, как обычно, ггг:) Падальщики:)
нам не надо ждать окончания контракта чтобы когото купить. бавария топ клуб в котоой мечтают играть все
Ruslan3132
Ruslan3132
   228 / 768
вчера в 23:15
Тут как ни странно можно сказать спасибо Неймару за конфликт с Мбаппе )) Это думаю подтолкнет шейхов продать одного из напов, и раз Мбаппе уже выразил явное желание, логично отдать его. Ну а Неймару для тени купить Гризманна ) А то Неймару не комфортно без чьей то тени.
dimagas1
dimagas1 ответил 311
   82 / 768
вчера в 23:08
У барсуков полыхнет неслабо)
Они этого Котиню и Малкома купили)))
Ну и гномяре вагон бабла нужно подвезти)))
drug01
drug01
   95 / 768
вчера в 23:00
Реал клуб получше!
311
311
   37 / 768
вчера в 22:58
У барсуков полыхнет неслабо)
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Jeck Denielse
   497 / 768
вчера в 22:57
Азар+Мбаппе=400 млн.. Сколько Реал может потратить не нарушив фейр-плей ??......млрд..???
вроде как еще 500 они три с половиной года не делали больших покупок ток куртуа с нормальной ценой
Гавроша
Гавроша
   136 / 768
вчера в 22:53
Он не меньше 500 стоит, не продадут его так дешево. За такие деньги ему лучше в барселону идти, а в реале будет с бронзой мыкаться.
Ron09
Ron09
   761 / 768
вчера в 22:49
Нужно отдать Бейла, Хамеса и 100 лямов
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Bavaria_N
   110 / 768
вчера в 22:45
Фига се фанаты у меня появились, ты хто чудо
Bavaria_M
Bavaria_M
   110 / 768
вчера в 22:42
Ох псж будут духами если его упустят
dimagas1
dimagas1 ответил Медив
   82 / 768
вчера в 22:40
Если так рассуждать, то в чем виноват Милан? Они перед тем, как начать тратить тоже сидели в нулях лет пять.... Причем обойти фейр-плей не так и сложно, как и доказать потом, что так обходить фейр-плей было нельзя. Противоречие? Ну так работает бюрократия и вся юридическая система. Законы ставятся так, что их нельзя не нарушить. Но наказывают не всех кто нарушает. По-этому все эти G-14 это не бунт богатых, это благо для футбола, которое позволит клубам ввести четкие и понятные правила и самим их контролировать
У Милана не было прибыли,доход вроде приличный,но и расход на уровне.А инвестор внес туда свой капитал вот и получилось что Милан смог потратить 200млн за одно окно,правда страшно бездарно.
ошалевший
ошалевший ответил Jeck Denielse
   215 / 768
вчера в 22:38
Азар+Мбаппе=400 млн.. Сколько Реал может потратить не нарушив фейр-плей ??......млрд..???
продадут по написанной цене,её не обязательно платить,уж не в газпроме ли это не знать
juvenale
juvenale
   66 / 768
вчера в 22:36
ватокатам будет сложно в следующем сезоне)))
Медив
Медив ответил dimagas1
   40 / 768
вчера в 22:30
Почему?Они по сути не тратили много года 3,продать Иско ,Кросса ,Хамеса и Бэйла и будет около 200 млн.
Если так рассуждать, то в чем виноват Милан? Они перед тем, как начать тратить тоже сидели в нулях лет пять....
Причем обойти фейр-плей не так и сложно, как и доказать потом, что так обходить фейр-плей было нельзя. Противоречие? Ну так работает бюрократия и вся юридическая система. Законы ставятся так, что их нельзя не нарушить. Но наказывают не всех кто нарушает.
По-этому все эти G-14 это не бунт богатых, это благо для футбола, которое позволит клубам ввести четкие и понятные правила и самим их контролировать
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 768
вчера в 22:28
Ценник конечно заоблачный!!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   167 / 768
вчера в 22:28
Перес сошёл с ума.
Йович, Азар, Мбаппе.
Барсе надо срочно набирать состав.
Одного Де-Йонга мало.
AMaaa_777
AMaaa_777
   720 / 768
вчера в 22:27
НемногоСлишкомСильноЗавышенно...
JackNorz
JackNorz ответил Jeck Denielse
   245 / 768
вчера в 22:16
Наверное Мбаппе они смогут купить только продав кого-то не нужного
foxcon
foxcon
   570 / 768
вчера в 22:06
За такие бабки город можно построить не большой...
АС35
АС35
   71 / 768
вчера в 22:03
Желание Мбаппе всего лишь желание. Шейхам побоку его желания, у шейхов свои желания, кто платит, тот заказывает музыку.
Медив
Медив ответил Left Boy
   40 / 768
вчера в 21:59
Борнмут 4-0 Челси - азар показал тут свой уровень
Это дед показал тут свой уровень. Все что в этом сезоне было выше этих результатов - заслуга Азара. Иногда Лофтуса
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