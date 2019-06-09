Мбаппе может перейти в «Реал» за 230 млн евро

вчера, 21:11

Нападающий ПСЖ изъявил желание покинуть французский клуб этим летом. Форвард намерен продолжить карьеру в «Реале». Сумма трансфера может составить 230 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах на клубном уровне, в которых забил 39 мячей и сделал 17 результативных передач.