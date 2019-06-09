Мбаппе может перейти в «Реал» за 230 млн евро

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе изъявил желание покинуть французский клуб этим летом. Форвард намерен продолжить карьеру в «Реале». Сумма трансфера может составить 230 миллионов евро.
В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах на клубном уровне, в которых забил 39 мячей и сделал 17 результативных передач.
Ну и гномяре вагон бабла нужно подвезти)))
Ну и гномяре вагон бабла нужно подвезти)))
Причем обойти фейр-плей не так и сложно, как и доказать потом, что так обходить фейр-плей было нельзя. Противоречие? Ну так работает бюрократия и вся юридическая система. Законы ставятся так, что их нельзя не нарушить. Но наказывают не всех кто нарушает.
По-этому все эти G-14 это не бунт богатых, это благо для футбола, которое позволит клубам ввести четкие и понятные правила и самим их контролировать
Причем обойти фейр-плей не так и сложно, как и доказать потом, что так обходить фейр-плей было нельзя. Противоречие? Ну так работает бюрократия и вся юридическая система. Законы ставятся так, что их нельзя не нарушить. Но наказывают не всех кто нарушает.
По-этому все эти G-14 это не бунт богатых, это благо для футбола, которое позволит клубам ввести четкие и понятные правила и самим их контролировать
Йович, Азар, Мбаппе.
Барсе надо срочно набирать состав.
Одного Де-Йонга мало.
Йович, Азар, Мбаппе.
Барсе надо срочно набирать состав.
Одного Де-Йонга мало.