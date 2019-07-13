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«Спартак» отказался отпускать Фернандо в Китай за 10 млн евро

13 июля 2019, 04:28

«Спартак» получил предложение от «Шанхай Шэньхуа» о покупке полузащитника Фернандо за 10 млн евро, но ответил на него отказом, информирует источник.

«Красно-белые» хотят выручить с продажи 27-летнего бразильца порядка € 20 млн.

Китайский клуб готов предложить Фернандо контракт на четыре года. Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» в переговорах со «Спартаком» рассчитывает уложиться в 15 млн евро.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   189 / 802
14 июля в 12:29
20,не меньше, надо продавать. Ещё отмечу, Фернандо к примеру вчера до последнего бился, хотя чемоданы упакованы,вот пример профессионала
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
13 июля в 13:08
Еще один оказался в заложниках у Федуна, придется негру сейф взламывать или самому выкупать паспорт.
RomzesRZN
RomzesRZN
   333 / 802
13 июля в 10:33
Если отдадим Фернандо, то придётся за место в десятке бороться. В лучшей форме это сильнейший игрок в рпл.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
13 июля в 10:29
10 лямов, ишь чего захотели. 20-ка не меньше
cska1948
cska1948
   80 / 802
13 июля в 09:14
Уж если китайцы дают не более 10 миллионов, то о каких 20 мечтает Федун?!
МапС
МапС
   72 / 802
13 июля в 08:35
Ну какой из него китаец?
Aчиститель
Aчиститель
   67 / 802
13 июля в 08:17
И 10 миллионов никто не предлагал, вранье.
Лакшери
Лакшери
   57 / 802
13 июля в 07:28
Стыдно за спартак и их толстого негриллу .
Не спартак
Не спартак ответил Alex-96
   165 / 802
13 июля в 06:45
Сейчас попозорятся в ЛЕ вместе с фернандой и продадут в Китай за 20 миллионов рублей.
После позора в ЛЕ китайцы его уже и за 5 не купят.
Glyba
Glyba
   100 / 802
13 июля в 06:23
Свиньи последние ценные кадры разбазаривают.
ABir
ABir
   103 / 802
13 июля в 06:22
Самим ещё пригодиться
Alex-96
Alex-96
   101 / 802
13 июля в 06:09
Сейчас попозорятся в ЛЕ вместе с фернандой и продадут в Китай за 20 миллионов рублей.
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
13 июля в 06:09
Китайцы итак по максимуму хотели, у них бревна дороже покупать неприлично.
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
13 июля в 05:54
Я помню, что обычно игроки рост 185, вес 70, а это не тот, у которого рост 170, а вес 85?

Если тот, то тарасовские свиньи и вправду самые жирные в мире. Научились выращивать игроков, вот как откормили. Только не знаю, для чего он китайцам - для футбола или для сумо? Зря федун жадничает - надо скорей продавать и взять очередного зулуса, да кормить получше, чтобы пожирнее был.
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
13 июля в 05:37
Федун же сказал , что отдаст Спартак через 2-3 года )))
parallels
parallels
   5 / 802
13 июля в 05:30
ахаха! даже китайцы не дают больше десятки! прикиньте, какой это позор! 😅
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
13 июля в 05:27
Вернуть бы потраченное на покупку игрока - уже прогресс....
Последние 2 года цена на Фернанду падает....
Не думаю что с возрастом и сменой ЛЧ на ЛЕ цена на него будет расти.....
На 11-13 млн можно соглашаться ...
Коль решили уж распродать всех.....так и плюс-минус миллион-два за Фернанду не столь важны...
Ведь....На деньги вырученные от продажи Фернандо,согласно последним преобразованиям в клубе, можно прикупить 15-20 игроков уровня Баду......))
African spartak
African spartak
   33 / 802
13 июля в 04:53
Правильно, хватит негров раздавать. Хоть Баду взяли вместо ЗеЛуса, баланс не нарушили.
ДСА
ДСА
   131 / 802
13 июля в 04:53
10 и 15 млн. - две большие разницы.
beefs
beefs
   119 / 802
13 июля в 04:41
А кто будет играть?
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