«Спартак» отказался отпускать Фернандо в Китай за 10 млн евро

«Спартак» получил предложение от «Шанхай Шэньхуа» о покупке полузащитника Фернандо за 10 млн евро, но ответил на него отказом, информирует источник.
«Красно-белые» хотят выручить с продажи 27-летнего бразильца порядка € 20 млн.
Китайский клуб готов предложить Фернандо контракт на четыре года. Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» в переговорах со «Спартаком» рассчитывает уложиться в 15 млн евро.
Если тот, то тарасовские свиньи и вправду самые жирные в мире. Научились выращивать игроков, вот как откормили. Только не знаю, для чего он китайцам - для футбола или для сумо? Зря федун жадничает - надо скорей продавать и взять очередного зулуса, да кормить получше, чтобы пожирнее был.
Если тот, то тарасовские свиньи и вправду самые жирные в мире. Научились выращивать игроков, вот как откормили. Только не знаю, для чего он китайцам - для футбола или для сумо? Зря федун жадничает - надо скорей продавать и взять очередного зулуса, да кормить получше, чтобы пожирнее был.
Последние 2 года цена на Фернанду падает....
Не думаю что с возрастом и сменой ЛЧ на ЛЕ цена на него будет расти.....
На 11-13 млн можно соглашаться ...
Коль решили уж распродать всех.....так и плюс-минус миллион-два за Фернанду не столь важны...
Ведь....На деньги вырученные от продажи Фернандо,согласно последним преобразованиям в клубе, можно прикупить 15-20 игроков уровня Баду......))
Последние 2 года цена на Фернанду падает....
Не думаю что с возрастом и сменой ЛЧ на ЛЕ цена на него будет расти.....
На 11-13 млн можно соглашаться ...
Коль решили уж распродать всех.....так и плюс-минус миллион-два за Фернанду не столь важны...
Ведь....На деньги вырученные от продажи Фернандо,согласно последним преобразованиям в клубе, можно прикупить 15-20 игроков уровня Баду......))