«Спартак» отказался отпускать Фернандо в Китай за 10 млн евро

13 июля 2019, 04:28

«Спартак» получил предложение от «Шанхай Шэньхуа» о покупке полузащитника Фернандо за 10 млн евро, но ответил на него отказом, информирует источник.

«Красно-белые» хотят выручить с продажи 27-летнего бразильца порядка € 20 млн.

Китайский клуб готов предложить Фернандо контракт на четыре года. Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» в переговорах со «Спартаком» рассчитывает уложиться в 15 млн евро.