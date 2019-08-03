КОНМЕБОЛ на 3 месяца отстранила Месси от игр за сборную Аргентины

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КОНМЕБОЛ определилась с наказанием для капитана сборной Аргентины за его слова в адрес организации.

КОНМЕБОЛ решила дисквалифицировать форварда «Барселоны» на три месяца, а также оштрафовать на 50 тысяч долларов. Запрет на участие игрока в матчах за «альбиселесте» вступает в силу с 3 августа. Таким образом, он пропустит несколько товарищеских встреч аргентинской команды. Ранее Месси был дисквалифицирован на один матч отборочного цикла ЧМ -2022 и наказан штрафом в 1500 долларов за удаление в поединке за 3-е место на Кубке Америки против сборной Чили.