КОНМЕБОЛ на 3 месяца отстранила Месси от игр за сборную Аргентины

КОНМЕБОЛ определилась с наказанием для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за его слова в адрес организации.
КОНМЕБОЛ решила дисквалифицировать форварда «Барселоны» на три месяца, а также оштрафовать на 50 тысяч долларов. Запрет на участие игрока в матчах за «альбиселесте» вступает в силу с 3 августа. Таким образом, он пропустит несколько товарищеских встреч аргентинской команды. Ранее Месси был дисквалифицирован на один матч отборочного цикла ЧМ-2022 и наказан штрафом в 1500 долларов за удаление в поединке за 3-е место на Кубке Америки против сборной Чили.
Напомним, после того матча аргентинец обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и проигнорировал церемонию награждения.