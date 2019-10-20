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Стала известна заявка «Реала» на матч с «Галатасараем»

вчера, 19:26
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 22:00 Не начался

Стала известна заявка «Реала» на игру 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая», которая состоится в Стамбуле.

Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Одриосола, Менди.

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Иско, Хамес Родригес, Диас, Азар, Винисиус, Родриго.

Нападающие: Бензема, Йович.

В предыдущей встрече в ЛЧ «Реал» сумел избежать поражения от «Брюгге», играя дома.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   214 / 893
вчера в 21:12
Вот Куртуа столько ругают,а он возьмет и зарешает)))))
Ruslan3132
Ruslan3132
   201 / 893
вчера в 20:49
надо Альтубе ставить в ворота..хуже вряд ли будет
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил _Inquisitor_
вчера в 20:22
Троллинг - это нормально, часто даже интересно или смешно, но одно и то же месяцами и годами писать - не надоедает? :)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   99 / 893
вчера в 20:14
Шансы 50 на 50.Поражение о Мальорки поможет Реалу выиграть.
Реал должен быть сильным и иметь тренера немца.
Желаю Реалу удачи в этой игре,так как слабый Реал убивает Барсу,Ла Лигу и ЛЧ
VIPded
VIPded
   46 / 893
вчера в 19:55
Прикольно будет, если и туркам сливочные продуют...)))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил Месси-28-5
   660 / 893
вчера в 19:49
Галатасарай в двух матчах ЛЧ за четыре тайма не забил ни одного мяча в ворота соперника. В матче с Реалом, где феерит Куртуа, наверстает)
даже не удивлюсь🙂🙂🙂
Месси-28-5
Месси-28-5 ответил BOSSHUGOBOSS
вчера в 19:47
вот это и пугает
Галатасарай в двух матчах ЛЧ за четыре тайма не забил ни одного мяча в ворота соперника. В матче с Реалом, где феерит Куртуа, наверстает)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил Месси-28-5
   660 / 893
вчера в 19:40
прочитал Куртуа, дальше не читал)
вот это и пугает
Месси-28-5
Месси-28-5
вчера в 19:35
прочитал Куртуа, дальше не читал)
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   111 / 893
вчера в 19:31
В заявке нет судейской бригады или реал не собирается выходить из группы?..
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