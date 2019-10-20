Стала известна заявка «Реала» на матч с «Галатасараем»

Стала известна заявка «Реала» на игру 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая», которая состоится в Стамбуле.
Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Одриосола, Менди.
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Иско, Хамес Родригес, Диас, Азар, Винисиус, Родриго.
Нападающие: Бензема, Йович.
В предыдущей встрече в ЛЧ «Реал» сумел избежать поражения от «Брюгге», играя дома.
Реал должен быть сильным и иметь тренера немца.
Желаю Реалу удачи в этой игре,так как слабый Реал убивает Барсу,Ла Лигу и ЛЧ
Реал должен быть сильным и иметь тренера немца.
Желаю Реалу удачи в этой игре,так как слабый Реал убивает Барсу,Ла Лигу и ЛЧ