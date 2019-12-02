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Судейский комитет рассмотрит поведение Тедеско

сегодня, 21:52
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Судейский комитет РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом стало известно из слов главы комитета Ашота Хачатурянца:

Судейский комитет РФС ожидает рапорт инспектора, видеоматериалы VAR и жалобу ФК «Спартак». Их рассмотрение будет проведено в сжатые сроки. В случае выявления ошибки арбитра Виталия Мешкова это может негативно повлиять на его рейтинг и дальнейшие назначения.

Отдельно будет рассмотрен эпизод с посещением судейской комнаты тренером «Спартака» Доменико Тедеско и его поведением. Кроме того, мы полагаем, что необходимо прекратить практику появления посторонних людей в судейской - там могут находиться только арбитры и инспектор матча.

 Ранее Тедеско раскритиковал судейство во встрече 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

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Все комментарии
ABir
ABir
   221 / 1014
сегодня в 22:53
Телескоп зашёл в судейскую, а от туда уже Семак и мюллером выходят
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 1014
сегодня в 22:52
Тедеско не прав, и как-то стыдно. Полез не туда, надо было к Цорну ломиться и спрашивать его, что за игроков он купил в созидание
trimetil
trimetil
   211 / 1014
сегодня в 22:48
Народные, как проиграют, так начинают ныть...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   18 / 1014
сегодня в 22:48
Тыдеска совсем обнаглел и в перерыве вломился в судейскую с чемоданом.
Отсюда и левое удаление Оздоева.
Морозовский
Морозовский
   9 / 1014
сегодня в 22:42
Тедеску за попрыгунчество у бровки штрафануть и обязть больше не скакать.
Мешккова с Вилковым и всех экспертов, отрицающих пендаль за ловлю мяча руками в штрафной украинцем штрафануть и отправить на биржу труда.
LOpp
LOpp
   45 / 1014
сегодня в 22:41
А слова шлюбы комитет рассматривать не собирается?
Клоуны продажные.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил time out
   20 / 1014
сегодня в 22:34
Блохастые перестали плакать о судейках, как Дюков внедрился в РФС. Теперь судейки все карманные и если делают такое, как удаление Оздоева, то только для маскировки. За Оздоева они несколько раз отомстили.
Да, хорошая маскировка! Весь второй тайм в меньшинстве отыграть.
А ещё румына в судейскую отвёл лично Миллер. Зачем давать установки в перерыве, когда можно с судейками порешать....
Самому то не смешно?..
Гавроша
Гавроша
   41 / 1014
сегодня в 22:33
Так вот откуда удаление - значит он в перерыве вломился в судейскую. Теперь понятно все.
time out
time out ответил Ангел неБесГрешен
   57 / 1014
сегодня в 22:28
Бедные свинки после каждого матча с Зенитом плачутся. В прошлом сезоне двоечника Моськалёва дважды поставили на матч, так там два очка выцепили. За счёт двоек сот судейки...
Блохастые перестали плакать о судейках, как Дюков внедрился в РФС. Теперь судейки все карманные и если делают такое, как удаление Оздоева, то только для маскировки. За Оздоева они несколько раз отомстили.
nubom
nubom
   110 / 1014
сегодня в 22:28
Предлагаю отменить VAR. Запретить судьям и тренерам выход на поле. Спорные моменты решать прямым голосованием зрителей. Стадионы будут полны народу и всем будет интересно… Ура!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1014
сегодня в 22:27
Допрыгался кучерявый. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 1014
сегодня в 22:24
Бедные свинки после каждого матча с Зенитом плачутся. В прошлом сезоне двоечника Моськалёва дважды поставили на матч, так там два очка выцепили. За счёт двоек сот судейки...
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   202 / 1014
сегодня в 22:19
Интересно, кому в голову пришло приглашать этого физрука в спартак?
Nikola45
Nikola45
   14 / 1014
сегодня в 22:18
Песенка Федуна

Танцуй Россия
Плачь хей европа
А мы просто глубокая ....
Ну вы знает что Глюкоза поет!
Сантус
Сантус
   120 / 1014
сегодня в 22:17
На кол Тодеско,Юрана на царство!!!:)Пусть опустит Спартак лигой ниже смерд....:)
Footbolista
Footbolista
   4 / 1014
сегодня в 22:17
Мешок видимо с Ашотом не поделился газом...
Nikola45
Nikola45
   14 / 1014
сегодня в 22:15
Смешно слышать! Нас засудили мы целый тайм играли в большинстве ))))))
Nikola45
Nikola45
   14 / 1014
сегодня в 22:14
Нытики! ЗАГОВОР! Где то мы уже слышали ))) Аж слезы из глаз! )) Зенит в 10 и то не смогли ничего показать )) Ой извините разборки между собой ))))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   52 / 1014
сегодня в 22:14
Свиньи платили штрафы за своих болельщиков, теперь и за тренера-гопника будут.
Nikola45
Nikola45 ответил nubom
   14 / 1014
сегодня в 22:12
Постановили: "Для уравнивания шансов всех клубов РПЛ, в начале второго тайма каждого матча с участием Зенита следует удалять одного питерского футболиста".
Да если и троих удалили они бы не выиграли ))
Footbolista
Footbolista ответил Androshin
   4 / 1014
сегодня в 22:11
семака за "козлов" надо было дисквалифицировать...
Nikola45
Nikola45
   14 / 1014
сегодня в 22:11
Неужели свинки думают что наиграли на ничью? ))
Androshin
Androshin
   157 / 1014
сегодня в 22:08
Тедеско нужно дисквалифицировать до конца чемпионата.
nubom
nubom
   110 / 1014
сегодня в 22:06
Постановили: "Для уравнивания шансов всех клубов РПЛ, в начале второго тайма каждого матча с участием Зенита следует удалять одного питерского футболиста".
cska plus
cska plus ответил wingback
   8 / 1014
сегодня в 22:03
В этом эрфээсе одни ашоты засели...
Они все в штате у федуна.
cska plus
cska plus
   8 / 1014
сегодня в 22:03
Физрука на этот раз точно накажут если федун не откупит у ашота.
cska plus
cska plus
   8 / 1014
сегодня в 22:02
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       20 / 1014
    сегодня в 22:01
    Отдельно будет рассмотрен эпизод с посещением судейской комнаты тренером «Спартака» Доменико Тедеско...

    Это финиш! Без году неделя в РПЛе, и уже в судейскую?! гинер и Герой России негодуэ...
    Дракон1988
    Дракон1988
       76 / 1014
    сегодня в 22:01
    Истеричка))
    leopit
    leopit
       121 / 1014
    сегодня в 22:00
    ФУУУУУ,молдавашка в судейской-это беспредел!
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