Судейский комитет рассмотрит поведение Тедеско

Судейский комитет РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» . Об этом стало известно из слов главы комитета Ашота Хачатурянца:

Судейский комитет РФС ожидает рапорт инспектора, видеоматериалы VAR и жалобу ФК «Спартак». Их рассмотрение будет проведено в сжатые сроки. В случае выявления ошибки арбитра Виталия Мешкова это может негативно повлиять на его рейтинг и дальнейшие назначения.

Отдельно будет рассмотрен эпизод с посещением судейской комнаты тренером «Спартака» Доменико Тедеско и его поведением. Кроме того, мы полагаем, что необходимо прекратить практику появления посторонних людей в судейской - там могут находиться только арбитры и инспектор матча.