Судейский комитет рассмотрит поведение Тедеско

Судейский комитет РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом стало известно из слов главы комитета Ашота Хачатурянца:
Судейский комитет РФС ожидает рапорт инспектора, видеоматериалы VAR и жалобу ФК «Спартак». Их рассмотрение будет проведено в сжатые сроки. В случае выявления ошибки арбитра Виталия Мешкова это может негативно повлиять на его рейтинг и дальнейшие назначения.
Отдельно будет рассмотрен эпизод с посещением судейской комнаты тренером «Спартака» Доменико Тедеско и его поведением. Кроме того, мы полагаем, что необходимо прекратить практику появления посторонних людей в судейской - там могут находиться только арбитры и инспектор матча.
Ранее Тедеско раскритиковал судейство во встрече 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».
Отсюда и левое удаление Оздоева.
Отсюда и левое удаление Оздоева.
Мешккова с Вилковым и всех экспертов, отрицающих пендаль за ловлю мяча руками в штрафной украинцем штрафануть и отправить на биржу труда.
Мешккова с Вилковым и всех экспертов, отрицающих пендаль за ловлю мяча руками в штрафной украинцем штрафануть и отправить на биржу труда.
Клоуны продажные.
Клоуны продажные.
А ещё румына в судейскую отвёл лично Миллер. Зачем давать установки в перерыве, когда можно с судейками порешать....
Самому то не смешно?..
А ещё румына в судейскую отвёл лично Миллер. Зачем давать установки в перерыве, когда можно с судейками порешать....
Самому то не смешно?..
Танцуй Россия
Плачь хей европа
А мы просто глубокая ....
Ну вы знает что Глюкоза поет!
Танцуй Россия
Плачь хей европа
А мы просто глубокая ....
Ну вы знает что Глюкоза поет!
Это финиш! Без году неделя в РПЛе, и уже в судейскую?! гинер и Герой России негодуэ...
Это финиш! Без году неделя в РПЛе, и уже в судейскую?! гинер и Герой России негодуэ...