«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбление Дзюбы фанатами

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» будет оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбления болельщиков в адрес нападающего «Зенита» во время матча 17-го тура РПЛ с «Уралом».

Болельщики «Спартака» за оскорбления в адрес Дзюбы — 100 тыс. рублей (10-й раз в сезоне).

​Позиция КДК всегда была непримирима к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится.