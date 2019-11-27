«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбление Дзюбы фанатами

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» будет оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбления болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура РПЛ с «Уралом».
Болельщики «Спартака» за оскорбления в адрес Дзюбы — 100 тыс. рублей (10-й раз в сезоне).
Позиция КДК всегда была непримирима к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится.
Почему «Спартак» не наказали закрытием трибуны? Раньше КДК мог так сделать. Санкция реализовывалась запретом передачи билетов гостевой команде. Механизм по запрету доступа на гостевые матчи был исключён в 2015 году. Поэтому сейчас мы не можем применить механизм по закрытию гостевого сектора. В домашних же матчах эта санкция применима.
Ранее экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал оскорбления фанатов в адрес Дзюбы.
Ожидаемо! Ждем скандалов!
Ожидаемо! Ждем скандалов!
Истинным наказанием для кб фана будет сегодняшняя удачная игра и деклассирование середняка 1-го декабря.
Истинным наказанием для кб фана будет сегодняшняя удачная игра и деклассирование середняка 1-го декабря.