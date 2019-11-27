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«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбление Дзюбы фанатами

сегодня, 14:26

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» будет оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбления болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура РПЛ с «Уралом».

Болельщики «Спартака» за оскорбления в адрес Дзюбы — 100 тыс. рублей (10-й раз в сезоне).

​Позиция КДК всегда была непримирима к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится.

Почему «Спартак» не наказали закрытием трибуны? Раньше КДК мог так сделать. Санкция реализовывалась запретом передачи билетов гостевой команде. Механизм по запрету доступа на гостевые матчи был исключён в 2015 году. Поэтому сейчас мы не можем применить механизм по закрытию гостевого сектора. В домашних же матчах эта санкция применима.

Ранее экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал оскорбления фанатов в адрес Дзюбы.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   89 / 866
сегодня в 15:49
А если бы Путина оскорбляли?
EAGinLE
EAGinLE ответил Т34
   99 / 866
сегодня в 15:47
Капитан сборной России . Или этого мало чтобы знать его ? Все остальное детский сад .
Petergoff
Petergoff
   225 / 866
сегодня в 15:40
Артём, даст ответ наглецам, на поле.
abramjan
abramjan
   206 / 866
сегодня в 15:34
у господ есть клуб...оскорблять его представителей нельзя
makkie
makkie
   10 / 866
сегодня в 15:33
Опа, РФС поставил на матч Зенит-Спартак Мешкова и Вилкова.
Ожидаемо! Ждем скандалов!
tuman960
tuman960
   197 / 866
сегодня в 15:26
смешно 100 штук)))))))ПОЗОР!!!!!!!
Mangur
Mangur
   616 / 866
сегодня в 15:24
Без комментариев
Питер Ман
Питер Ман
   61 / 866
сегодня в 15:19
100 тысяч рублей? За оскорбление Дзюбы нужны наказания в тысячу раз сильнее!! Позор
Stalker-ato
Stalker-ato
   788 / 866
сегодня в 15:14
я так понимаю штраф по УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти, других причин я просто не вижу :)
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил Т34
   304 / 866
сегодня в 15:10
А кто такой Дзюба, что за него штрафуют? Если оштрафовали за мат на трибуне это одно, но кто такой Дзюба, чтобы штрафовать за его оскорбление? У членов КДК крыша стала съезжать? Причем у всех сразу. После этого будет новый всплеск негатива в адрес оскандалившийся "звезды".
Дзюба - лев!
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
   304 / 866
сегодня в 15:09
Хорошо бы все эти штрафы перечисляли мне на карточку. Тогда бы я полюбил фанатов Спартака.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   34 / 866
сегодня в 15:07
Главбух наверно танцуя Хава нагила ложит штрафы от Спартака в сейф))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   23 / 866
сегодня в 15:04
Как бы дико это не звучало для жителей регионов, пенсионеров, обывателей, но 100к это копейки. Средний футболист в РПЛ в день получает в разы больше. Но тут как я понимаю важен сам факт наказания.
Истинным наказанием для кб фана будет сегодняшняя удачная игра и деклассирование середняка 1-го декабря.
Nikola45
Nikola45
   60 / 866
сегодня в 15:01
Маловато! Воспитание из птенцов Тарасовки так и прет! Желудей не найти так с семечками ходят на арены ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 866
сегодня в 14:58
Это же народные. Их сектор низзя закрывать...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   387 / 866
сегодня в 14:57
Больные люди.
time out
time out ответил EAGinLE
   58 / 866
сегодня в 14:54
Дзюба после Спартака давно в Зените играет . В Арсенале феерил . Фратрия всё не успокоится . Зависть плохое чувство .
Ну понятна твоя любовь к Дзюбе, он же в Арсенале феерил. Я не Фратрия и плевать на нее хотел, и зависти у меня нет к тому, что от него иногда мячи в ворота отскакивают, но если он "игрочишка", то это не скроет никакой созданный вокруг него пиар. Он, как был необработанное сучковатое дерево, так им и остался. Только слишком листва его шумит.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   725 / 866
сегодня в 14:54
Но ведь все по делу на счёт оскорблений этого бревна
Leha-ha50
Leha-ha50
   29 / 866
сегодня в 14:50
Штраф - это понятно, но надо выявлять нерадивых болел и наказывать, а иначе ничего не изменится.
Petergoff
Petergoff
   225 / 866
сегодня в 14:49
Да вы не на Дзюбе злость срывайте, а на своих игрочишках, да тренеришках. Вот, что шестое место с людьми творит.
sn_spb
sn_spb
   191 / 866
сегодня в 14:48
И это все??? пффф.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   84 / 866
сегодня в 14:47
    Big krendel
    Big krendel
       31 / 866
    сегодня в 14:45
    Поделом этим меньшинствам за капитана российской сборной.
    Т34
    Т34
       15 / 866
    сегодня в 14:44
    А кто такой Дзюба, что за него штрафуют? Если оштрафовали за мат на трибуне это одно, но кто такой Дзюба, чтобы штрафовать за его оскорбление? У членов КДК крыша стала съезжать? Причем у всех сразу. После этого будет новый всплеск негатива в адрес оскандалившийся "звезды".
    drug01
    drug01
       147 / 866
    сегодня в 14:44
    Это мало...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       12 / 866
    сегодня в 14:43
    Дешевка. Ждем продолжения на распиле
    Зейский
    Зейский
       284 / 866
    сегодня в 14:42
    Это не наказание, нужно 10 игр без зрителей на открывашке и условно перевести в пердив, пусть привыкают.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил beefs
       64 / 866
    сегодня в 14:41
    а причем здесь болельщики спартака...
    Ну так эти же 0,5умные на матче с Уралом орали. Ладно бы ещё на матче с Зенитом, но 76нутым нет покоя )))
    beefs
    beefs
       190 / 866
    сегодня в 14:40
    а причем здесь болельщики спартака...
    cska plus
    cska plus
       20 / 866
    сегодня в 14:39
    Дискалифицировать клуб надо а не штрафовать а ещё лучше в пердив отправить.
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