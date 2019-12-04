Де Лаурентис решил уволить Анчелотти

сегодня, 17:28

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис решил уволить с поста главного тренера команды. Итальянский специалист может быть отправлен в отставку 10 декабря, после завершающего матча неаполитанцев в групповом раунде ЛЧ , сообщает источник со ссылкой на Radio Marte.

Отметим, что слухи связывают Анчелотти с работой в «Арсенале». Кроме того, сообщалось, что он может вернуться в «Пари Сен-Жермен».