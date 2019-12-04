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Де Лаурентис решил уволить Анчелотти

сегодня, 17:28

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис решил уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Итальянский специалист может быть отправлен в отставку 10 декабря, после завершающего матча неаполитанцев в групповом раунде ЛЧ, сообщает источник со ссылкой на Radio Marte.

Отметим, что слухи связывают Анчелотти с работой в «Арсенале». Кроме того, сообщалось, что он может вернуться в «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
   280 / 1013
сегодня в 18:38
Увы, но Анчи теряет хватку после Реала. Разница с футболом Сарри заметна, но это не комплимент. Какой-то примитивизм в атаке и хаотичная работа в центре.
P.S. Чуть ниже можно наблюдать очередной припадок у фаната Ливерпуля. Не знаю, с чем связано его помешательство на Ювентусе, но, полагаю, что у молодого (может, очень молодого) человека дискомфорт в области чуть ниже живота отчасти из-за того, что его любимый коллектив уступил в двухматчевом противостоянии даже такому Наполи.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   140 / 1013
сегодня в 18:38
Молодец дЕ лАУРЕНТИС! Папо решил тоже доминировать и запер буратин на базе,а ведь это удел сценариста. Только он Великий и Непревзойдённый, Хранитель Пера, имеет на это полное право.
Теперь и тренер не нужен,он сам способен управлять этими марионетками.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   23 / 1013
сегодня в 18:05
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