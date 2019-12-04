Де Лаурентис решил уволить Анчелотти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис решил уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Итальянский специалист может быть отправлен в отставку 10 декабря, после завершающего матча неаполитанцев в групповом раунде ЛЧ, сообщает источник со ссылкой на Radio Marte.
Отметим, что слухи связывают Анчелотти с работой в «Арсенале». Кроме того, сообщалось, что он может вернуться в «Пари Сен-Жермен».
P.S. Чуть ниже можно наблюдать очередной припадок у фаната Ливерпуля. Не знаю, с чем связано его помешательство на Ювентусе, но, полагаю, что у молодого (может, очень молодого) человека дискомфорт в области чуть ниже живота отчасти из-за того, что его любимый коллектив уступил в двухматчевом противостоянии даже такому Наполи.
P.S. Чуть ниже можно наблюдать очередной припадок у фаната Ливерпуля. Не знаю, с чем связано его помешательство на Ювентусе, но, полагаю, что у молодого (может, очень молодого) человека дискомфорт в области чуть ниже живота отчасти из-за того, что его любимый коллектив уступил в двухматчевом противостоянии даже такому Наполи.
Теперь и тренер не нужен,он сам способен управлять этими марионетками.
Теперь и тренер не нужен,он сам способен управлять этими марионетками.