Сульшер, ты следующий? Решающая неделя для МЮ

В Англии грядет еще одна отставка в топ-клубе: после Почеттино и Эмери работы может лишиться Сульшер. «Соккер.ру» оценивает обстановку на «Олд Траффорд».
Если не верите английским таблоидам, которые пишут о скором увольнении Оле-Гуннара Сульшера, то поверьте самому объективному и осведомленному «инсайдеру» - турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» делит места с 9-го по 11-е, одержав только 4 победы в 14 турах. Столько же еще у половины АПЛ, а меньше только у трех команд из зоны вылета: «Саутгемптона», «Норвича» и «Уотфорда». Кстати, МЮ ближе к зоне прямого вылета (6 очков), чем к четвертой строчке, дающей пропуск в Лигу чемпионов (8 очков) — это задача-минимум на сезон.
Зато «красные дьяволы» могут гордиться тем, что они единственные, кто сумел отобрать очки у «Ливерпуля», который лидирует с грандиозным отрывом. «Манчестер Юнайтед» определенно плох, но с учетом того, что многие команды в этом сезоне столкнулись с трудностями, положение манкунианцев не выглядит таким уж безнадежным. Скажем, до пятой строчки всего два очка, а если выиграть пару матчей и дождаться ошибок «Челси», можно полноценно вернуться в борьбу за Лигу чемпионов. Не все полимеры еще проиграны, но Сульшер точно в зоне риска, которая приобретает ясные очертания.
Последние результаты
Оставим за скобками Лигу Европы, каким бы диким ни выглядело поражение от «Астаны». Задача по выходу в плей-офф уже решена, а в Нурсултане МЮ играл практически молодежным составом. Куда важнее ситуация в АПЛ, где у «Юнайтед» только одна победа в последних четырех турах (над «Брайтоном») при двух результативных ничьих с «Шеффилдом» и «Астон Виллой», а также есть поражение от «Борнмута». Очевидно, это не то, на что рассчитывают на «Олд Траффорд», с другой стороны, этот отрезок не выбивает из общей канвы: примерно так и выглядит средний темп набора очков команда Сульшера в этом сезоне.
Хуже, чем Моуриньо год назад
В прошлом году МЮ уволил тренера в декабре. О, как удобно! То есть прошлогодние результаты Моуриньо послужат нам параметрами при подсчете кредита доверия к тренеру в «Манчестер Юнайтед». У Жозе после 14-го тура АПЛ 2018/19 было 22 очка — на 4 больше, чем у Сульшера сейчас, хотя отставание от четвертого места было аналогичным — 8 баллов. При этом Моуриньо вывел МЮ в плей-офф Лиги чемпионов.
Не уверен, что команда Сульшера в нынешнем виде справилась бы с задачей в группе с «Ювентусом» и «Валенсией». Уволили «Особенного» после поражения от «Ливерпуля» в 17-м туре, когда на счету манкунианцев было 26 очков. Сульшеру нужно выиграть три следующих матча, чтобы к середине декабря хотя бы на самую малость, на одно очко, быть впереди прошлогоднего результата Моуриньо. Впереди матчи с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Эвертоном».
Ультиматум Оле-Гуннару
Нетрудно догадаться, под каким давлением сейчас находится Оле-Гуннар Сульшер. Если верить английской прессе, норвежец получил два матча на исправление ситуации, о чем якобы уже сообщил своим игрокам, на чью помощь рассчитывает. Это выгодно отличает Сульшера от ранее уволенных коллег — Почеттино и Эмери. Маурисио потерял раздевалку «Тоттенхэма» после поражения в финале Лиги чемпионов: для аргентинца это стало страшным ударом, он на несколько дней закрылся в своем доме, не общался ни с кем из команды, а когда вышел на работу, уже не был тем Почеттино, к которому привыкли футболисты. «Отстраненный» и «вечно недовольный» - такие характеристики давали Маурисио подопечные в последние недели его работы. Об Эмери и говорить не приходится: он сильный тактик, но с завоеванием сердец своих игроков у баска никогда не клеилось.
Допустим, Оле-Гуннар может рассчитывать на поддержку своей молодой банды, но с такими соперниками даже максимальная сплоченность вовсе не является гарантией успешных результатов. В среду «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Тоттенхэм» и Жозе Моуриньо, который будет мотивирован вдвойне, а в субботу гостевая игра с «Манчестер Сити» - командой из другой весовой категории при всем уважении к МЮ. Кажется, у Сульшера мало шансов выйти сухим из воды, для тренера это ситуация под названием «вилы». Впрочем, не все так считают. Вот, например, Пол Скоулз:
«Манчестер Юнайтед» превратился в клуб, который меняет тренеров, как перчатки. Нужно остановить эту череду. Я считаю, что Оле должен получить время — три-четыре трансферных окна, и финансы, чтобы построить команду, которая сможет конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». В футболе бывают разные времена, а плохие результаты — это далеко не всегда плохая работа тренера. Надеюсь, они дадут Оле время и деньги.
А дальше что?
На самом деле, нынешний «Манчестер Юнайтед» как будто застрял в каком-то лимбе: старый проект с капризной примой Погба еще не закончился, а новый никак не начнется, и руководство сомневается в том, что новый цикл может начать Сульшер, который вынужден решать проблемы по мере их поступления, не имея возможности делать стратегические ходы. Пора уже или снабдить Оле-Гуннара настоящим доверием, к чему призывает Скоулз, или позвать человека, под руководством которого новый проект, наконец, стартует. Не секрет, что Вудворд усилил давление на Сульшера еще и потому, что освободился Маурисио Почеттино, которого давно хотят видеть на «Олд Траффорд».
Погба явно был и есть мусором.
Ферги все чемпионства брал Сильвестрами,Браунами, Невилами,Флетчерами.. только рабочие лошади.
Погба явно был и есть мусором.
Ферги все чемпионства брал Сильвестрами,Браунами, Невилами,Флетчерами.. только рабочие лошади.
МЮ придется тоже смириться на несколько десятилетий, былые лавры покоя не дают
МЮ придется тоже смириться на несколько десятилетий, былые лавры покоя не дают
Почеттино не вытянет , не умеет перестраивать, когда у клуба кризис из-за чего его убрали из Ттх?! Сульшер должен хоть сезон доработать, летом искать, а то скоро после двух матчей на кол тренеров будут насаживать. Хотя кое кому даже приятно видеть их в таком состоянии, а болелам придется свыкнутся с тем каким сегодня предстает их МЮ .
PS современному МЮ не хватает терпения, а их руководству мозгов, о том о чем говорил Фергюсон, ведь он сам начинал также. нужно было помощником взять Кина или Кантона чтобы они игроков отмудохали ногами, а те поняли, где они находятся наконец.
скоро не останется тренеров придется брать Макларена, Брюса, Невилла и тд......
Почеттино не вытянет , не умеет перестраивать, когда у клуба кризис из-за чего его убрали из Ттх?! Сульшер должен хоть сезон доработать, летом искать, а то скоро после двух матчей на кол тренеров будут насаживать. Хотя кое кому даже приятно видеть их в таком состоянии, а болелам придется свыкнутся с тем каким сегодня предстает их МЮ .
PS современному МЮ не хватает терпения, а их руководству мозгов, о том о чем говорил Фергюсон, ведь он сам начинал также. нужно было помощником взять Кина или Кантона чтобы они игроков отмудохали ногами, а те поняли, где они находятся наконец.
скоро не останется тренеров придется брать Макларена, Брюса, Невилла и тд......
Если команда играет в определенный футбол (автобус,контроль,контратаки, прессинг,комбинации, катание..), можно и проиграть ,и что то не получаться модет.. ,но они до сей поры понятия не имеют,в какой футбол играют и ,что строят.
Если команда играет в определенный футбол (автобус,контроль,контратаки, прессинг,комбинации, катание..), можно и проиграть ,и что то не получаться модет.. ,но они до сей поры понятия не имеют,в какой футбол играют и ,что строят.