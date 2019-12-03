Сульшер, ты следующий? Решающая неделя для МЮ

вчера, 12:40

В Англии грядет еще одна отставка в топ-клубе: после Почеттино и Эмери работы может лишиться Сульшер. «Соккер.ру» оценивает обстановку на «Олд Траффорд».

Если не верите английским таблоидам, которые пишут о скором увольнении Оле-Гуннара Сульшера, то поверьте самому объективному и осведомленному «инсайдеру» - турнирной таблице АПЛ . «Манчестер Юнайтед» делит места с 9-го по 11-е, одержав только 4 победы в 14 турах. Столько же еще у половины АПЛ , а меньше только у трех команд из зоны вылета: «Саутгемптона», «Норвича» и «Уотфорда». Кстати, МЮ ближе к зоне прямого вылета (6 очков), чем к четвертой строчке, дающей пропуск в Лигу чемпионов (8 очков) — это задача-минимум на сезон.

Зато «красные дьяволы» могут гордиться тем, что они единственные, кто сумел отобрать очки у «Ливерпуля», который лидирует с грандиозным отрывом. «Манчестер Юнайтед» определенно плох, но с учетом того, что многие команды в этом сезоне столкнулись с трудностями, положение манкунианцев не выглядит таким уж безнадежным. Скажем, до пятой строчки всего два очка, а если выиграть пару матчей и дождаться ошибок «Челси», можно полноценно вернуться в борьбу за Лигу чемпионов. Не все полимеры еще проиграны, но Сульшер точно в зоне риска, которая приобретает ясные очертания.

Последние результаты

Оставим за скобками Лигу Европы, каким бы диким ни выглядело поражение от «Астаны». Задача по выходу в плей-офф уже решена, а в Нурсултане МЮ играл практически молодежным составом. Куда важнее ситуация в АПЛ , где у «Юнайтед» только одна победа в последних четырех турах (над «Брайтоном») при двух результативных ничьих с «Шеффилдом» и «Астон Виллой», а также есть поражение от «Борнмута». Очевидно, это не то, на что рассчитывают на «Олд Траффорд», с другой стороны, этот отрезок не выбивает из общей канвы: примерно так и выглядит средний темп набора очков команда Сульшера в этом сезоне.

Хуже, чем Моуриньо год назад

В прошлом году МЮ уволил тренера в декабре. О, как удобно! То есть прошлогодние результаты Моуриньо послужат нам параметрами при подсчете кредита доверия к тренеру в «Манчестер Юнайтед». У Жозе после 14-го тура АПЛ 2018/19 было 22 очка — на 4 больше, чем у Сульшера сейчас, хотя отставание от четвертого места было аналогичным — 8 баллов. При этом Моуриньо вывел МЮ в плей-офф Лиги чемпионов.

Не уверен, что команда Сульшера в нынешнем виде справилась бы с задачей в группе с «Ювентусом» и «Валенсией». Уволили «Особенного» после поражения от «Ливерпуля» в 17-м туре, когда на счету манкунианцев было 26 очков. Сульшеру нужно выиграть три следующих матча, чтобы к середине декабря хотя бы на самую малость, на одно очко, быть впереди прошлогоднего результата Моуриньо. Впереди матчи с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Эвертоном».

Ультиматум Оле-Гуннару

Нетрудно догадаться, под каким давлением сейчас находится Оле-Гуннар Сульшер. Если верить английской прессе, норвежец получил два матча на исправление ситуации, о чем якобы уже сообщил своим игрокам, на чью помощь рассчитывает. Это выгодно отличает Сульшера от ранее уволенных коллег — Почеттино и Эмери. Маурисио потерял раздевалку «Тоттенхэма» после поражения в финале Лиги чемпионов: для аргентинца это стало страшным ударом, он на несколько дней закрылся в своем доме, не общался ни с кем из команды, а когда вышел на работу, уже не был тем Почеттино, к которому привыкли футболисты. «Отстраненный» и «вечно недовольный» - такие характеристики давали Маурисио подопечные в последние недели его работы. Об Эмери и говорить не приходится: он сильный тактик, но с завоеванием сердец своих игроков у баска никогда не клеилось.

Допустим, Оле-Гуннар может рассчитывать на поддержку своей молодой банды, но с такими соперниками даже максимальная сплоченность вовсе не является гарантией успешных результатов. В среду «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Тоттенхэм» и Жозе Моуриньо, который будет мотивирован вдвойне, а в субботу гостевая игра с «Манчестер Сити» - командой из другой весовой категории при всем уважении к МЮ . Кажется, у Сульшера мало шансов выйти сухим из воды, для тренера это ситуация под названием «вилы». Впрочем, не все так считают. Вот, например, Пол Скоулз:

«Манчестер Юнайтед» превратился в клуб, который меняет тренеров, как перчатки. Нужно остановить эту череду. Я считаю, что Оле должен получить время — три-четыре трансферных окна, и финансы, чтобы построить команду, которая сможет конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». В футболе бывают разные времена, а плохие результаты — это далеко не всегда плохая работа тренера. Надеюсь, они дадут Оле время и деньги.

А дальше что?

На самом деле, нынешний «Манчестер Юнайтед» как будто застрял в каком-то лимбе: старый проект с капризной примой Погба еще не закончился, а новый никак не начнется, и руководство сомневается в том, что новый цикл может начать Сульшер, который вынужден решать проблемы по мере их поступления, не имея возможности делать стратегические ходы. Пора уже или снабдить Оле-Гуннара настоящим доверием, к чему призывает Скоулз, или позвать человека, под руководством которого новый проект, наконец, стартует. Не секрет, что Вудворд усилил давление на Сульшера еще и потому, что освободился Маурисио Почеттино, которого давно хотят видеть на «Олд Траффорд».