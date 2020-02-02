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Гвардиола: «Мы хорошо играли, но проиграли»

сегодня, 22:46
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма».

Мы хорошо играли, но проиграли. Это сново произошло с нами. У соперника было два момента и они забили два гола. Мы должны принять этот результат и проанализировать всё, что произошло. Это будет непросто сделать. Мы играли действительно хорошо.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 23:01
бывает и такое
anfield1984
anfield1984 ответил da da da
сегодня в 22:58
Они не имеют такой возможности, их трансферные траты уже давно сильно превышают доходы, а фишка с Лэмпардом уже не прокатит. И уж сколько всего понапокупали Пепу, грех жаловаться.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 22:55
Это, кстати, была репетиция послематчевого интервью с "Реалом". Только там будет:

"Мы хорошо играли, но проиграли. Это произошло с нами в шестой раз подряд."))
da da da
da da da
сегодня в 22:51
31 удар за 2 последних матча,кому то влетит скоро много,либо ВХ либо Лестеру,а может Реалу?
жаль что Сити имея возможности не покупает более сильных игроков на те позиции которые не тянут.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 22:48
И это кто говорит!!!
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