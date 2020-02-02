Гвардиола: «Мы хорошо играли, но проиграли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма».
Мы хорошо играли, но проиграли. Это сново произошло с нами. У соперника было два момента и они забили два гола. Мы должны принять этот результат и проанализировать всё, что произошло. Это будет непросто сделать. Мы играли действительно хорошо.
"Мы хорошо играли, но проиграли. Это произошло с нами в шестой раз подряд."))
"Мы хорошо играли, но проиграли. Это произошло с нами в шестой раз подряд."))
жаль что Сити имея возможности не покупает более сильных игроков на те позиции которые не тянут.
жаль что Сити имея возможности не покупает более сильных игроков на те позиции которые не тянут.