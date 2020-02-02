Гвардиола: «Мы хорошо играли, но проиграли»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Тоттенхэма».

Мы хорошо играли, но проиграли. Это сново произошло с нами. У соперника было два момента и они забили два гола. Мы должны принять этот результат и проанализировать всё, что произошло. Это будет непросто сделать. Мы играли действительно хорошо.