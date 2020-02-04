Полузащитник «Партизана» , ранее выступавший за «Рубин» и ЦСКА заявил, что играть на турнире в Катаре особенно для него, так как матчи проходят с командами из России.

Я скучал по матчам с российскими командами. На этом турнире собраны хорошие клубы, это классно для нашей подготовки. Конечно, играть с русскими — особое чувство. Восемь лет моей карьеры прошли у вас.

Мог ли я вернуться в Россию, если бы снизил пожелания по зарплате? Объясню: перед тем, как уйти из ЦСКА , я получил предложение по новому контракту. Но чувствовал, что моей семье нужно что-то поменять. Мы провели в России много времени, вы знаете, как трудно там играть. Восемь лет для иностранца — это серьезно!

Время в Греции получилось не таким хорошим, и я был открыт к вариантам в России, разговаривал с несколькими клубами. Ничем особенным это не закончилось. Но, может быть, все впереди.

Что не получилось в «Олимпиакосе»? Иногда я делаю ошибки, верю не тем людям. Я не разговаривал с тренером до перехода, не знал, чего он хочет. Доверял словам других работников клуба. То же самое было и у Лодыгина — в «Олимпиакосе» он почти не играл. Хотя он хороший вратарь. Нам нравилось общаться друг с другом, но сама ситуация не устраивала.