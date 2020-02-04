Натхо: «Тошич – важная причина, почему я в „Партизане“»

Полузащитник «Партизана» рассказал о том, что вместе с партнером по команде они часто вспоминают время, проведенное в ЦСКА .

Часто ли вспоминаем с Тошичем время, проведенное в ЦСКА ? Конечно! Мы играли вместе три года, становились чемпионами, выходили в Лигу чемпионов. Это один из лучших моментов в карьере. И здорово, что мы снова играем за одну команду. Зоран — важная причина, почему я в «Партизане». Можно сказать, он вышел на меня.

Тошич жаловался, что я отобрал у него право бить пенальти? Перед тем, как я пришел в команду, он написал мне: «Обещаю, отдам тебе все штрафные и пенальти»! Ладно, шучу. Если он захочет пробить, я дам ему такую возможность. Но вообще это решение тренера, что я могу сделать? Если я промахнусь — это будет его ошибка.