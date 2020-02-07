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Джано – о разговоре с Федуном: «Что я ему сказал? Спасибо за всё»

сегодня, 18:57

Экс-хавбек «Спартака» Джано Ананидзе, ныне выступающий за «Анортосис», рассказал о последнем разговоре с владельцем «красно-белых» Леонидом Федуном.  

Когда я поговорил с Томасом (Цорном – прим. ред.), я сам набрал Леониду Арнольдовичу. Он мне сказал: «Да, из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи. Набрать кондиции и выйти на высокий уровень». Мы хорошо поговорили.

Что я ему сказал? Спасибо за всё. Я старался душой и сердцем, но что получилось, то и получилось. За все 11 лет в Москве я ни разу не был замечен в ночном клубе или где-то ещё. Я не был тусовщиком. Показать уровень, которого от меня все ждали, не позволили травмы и иногда недоверие тренеров. Аленичев мне доверял, но его быстро убрали. Пришел Каррера, он тоже мне доверял. А с Кононовым было хуже всего. Мне казалось, что по игровой философии это мой тренер, а он меня зачехлил.  

Отметим, что в общении с прессой Ананидзе также высказался о травмах, которые были в его карьере.

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Тарасовские мы
Тарасовские мы
сегодня в 19:12
Паспорт хотел выкупить у фердуна, тот продал.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 19:11
Ушла эпоха в истории федунпроекта, дальше только пердив
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:59
Сказал спасибо за денежки и за то, что купил деЗеува
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