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Кокорин стал игроком «Сочи»

сегодня, 16:51

Форвард «Зенита» Александр Кокорин перешел в «Сочи».

Южный клуб на своей странице ВКонтакте объявил о переходе 28-летнего футболиста.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что «Зенит» одобрил аренду Кокорина.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 17:44
У Зенита тает лёд
Наконец Санёк уйдёт
Он исчезнет под дождём
Мы в СочАх его найдём .........
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 17:44
какая разница в каком дубле
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:44
Значит не вылетят
112910415
112910415
сегодня в 17:43
ему комфортно будет - кругом все свои !
Dima salev
Dima salev
сегодня в 17:41
Ну наконец-то закончился санта барбара
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 17:38
Чудесно.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Оливье Гpуйяp
сегодня в 17:37
А я в Сочи поеду 19-21 февраля!!!!! Надеюсь увидеть Кокорина=))))
Ты только близко не подходи. Ну или хотя бы за стульями следи.
makkie
makkie
сегодня в 17:36
Ну вот и закончилась эта мышиная возня!
Кокорин в роли холопа.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 17:35
Миллер ликует.....отфутболил еще одного игрочишку....всем шампанского!
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 17:31
МЫ ВСЕ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ!
ziborock
ziborock ответил Зенит С-ПБ
сегодня в 17:27
как в Зените решили так и будет! Зенит и без Кокорина станет чемпионом! Зато он дружественному клубу поможет сохранить место в премьер лиге
Дружественный клуб?! Вы этот клуб из Питера выкинули под лозунг "один город - одна команда" и переименовали в Сочи! Единственный кто у вас там друг - это еврей хозяин!!!
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 17:23
Вы работаете бухгалтером в Зените?
За адекватность
За адекватность ответил Зенит С-ПБ
сегодня в 17:23
как в Зените решили так и будет! Зенит и без Кокорина станет чемпионом! Зато он дружественному клубу поможет сохранить место в премьер лиге
Точно поможет? Видимо смело квартиру пойду ставить на "Сочи" в перенесенном матче с "Оренбургом". "Дружественный клуб", прикольно. И так в ЕК не блещут наши гранды, осталось только дружественными клубами в РФПЛ всем обзавестись.
ziborock
ziborock
сегодня в 17:22
Опустили Кококорина круче чем в тюрьме!)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 17:20
Ура! Свершилось ёпта!
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 17:19
Так еще один в филиале! Вроде один настроили!
Теперь очередь скупать всех подряд по 50к рублей и Оренбург настраивать!
Потом Уфа,зенит-2 и так далее!!!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:19
У Кокорино УДО , а как он будет отмечаться в ФСО , там надо по месту проживания !
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
сегодня в 17:18
А я в Сочи поеду 19-21 февраля!!!!! Надеюсь увидеть Кокорина=))))
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил Зенит С-ПБ
сегодня в 17:17
как в Зените решили так и будет! Зенит и без Кокорина станет чемпионом! Зато он дружественному клубу поможет сохранить место в премьер лиге
Просто он не нужен ни кому вот и все,и слили в свой филиал на время и зарплату такую же как и получал будет получать,а платить будет зенит НАРОДНЫМИ!!!!
ildar_3871
ildar_3871 ответил Зенит С-ПБ
сегодня в 17:16
как в Зените решили так и будет! Зенит и без Кокорина станет чемпионом! Зато он дружественному клубу поможет сохранить место в премьер лиге
Поможет Оренбургу ?
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил Serg_Diamond
сегодня в 17:15
Ну одно там уже есть - почему бы не быть другому?
Так то дерево забил и забьет,а это и за сочи не забьет(((
Зенит С-ПБ
Зенит С-ПБ
сегодня в 17:15
как в Зените решили так и будет! Зенит и без Кокорина станет чемпионом! Зато он дружественному клубу поможет сохранить место в премьер лиге
ildar_3871
ildar_3871 ответил Serg_Diamond
сегодня в 17:14
Надо было в заголовок вынести вопрос "Сколько голов в чемпионате за "Сочи" забьет Кокорин Зениту?"
Кокорин человек с низкой социальной ответственностью. !
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
сегодня в 17:14
В Сельте сейчас атака уровня ЛЧ,а Саня из команды, которую из самой слабой группы ЛЧ вышвырнули
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:13
Ну это Сочи не спасет,если только Карасёва в аренду взять.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 17:12
Надо было в заголовок вынести вопрос "Сколько голов в чемпионате за "Сочи" забьет Кокорин Зениту?"
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:11
В Сочи и я больше не ногой.
А Саше удачи
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 17:11
А зачем Сельте такое дерево?
Ну одно там уже есть - почему бы не быть другому?
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил Serg_Diamond
сегодня в 17:05
А почему не в Сельту?
А зачем Сельте такое дерево?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:03
Как жить то дальше? Неужели новости про Кокорина закончатся? Хотя источник не особо доверие внушает. Вот это замутили 8+17, переход Кокорина в "Сочи" главная новость зимнего ТО РФПЛ.
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