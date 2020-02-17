Кокорин стал игроком «Сочи»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин перешел в «Сочи».
Южный клуб на своей странице ВКонтакте объявил о переходе 28-летнего футболиста.
Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что «Зенит» одобрил аренду Кокорина.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин перешел в «Сочи».
Южный клуб на своей странице ВКонтакте объявил о переходе 28-летнего футболиста.
Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что «Зенит» одобрил аренду Кокорина.
Наконец Санёк уйдёт
Он исчезнет под дождём
Мы в СочАх его найдём .........
Наконец Санёк уйдёт
Он исчезнет под дождём
Мы в СочАх его найдём .........
Кокорин в роли холопа.
Кокорин в роли холопа.
Теперь очередь скупать всех подряд по 50к рублей и Оренбург настраивать!
Потом Уфа,зенит-2 и так далее!!!!
Теперь очередь скупать всех подряд по 50к рублей и Оренбург настраивать!
Потом Уфа,зенит-2 и так далее!!!!
А Саше удачи
А Саше удачи