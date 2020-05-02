Каррагер: «Боюсь, Клопп был не прав, когда раскритиковал стиль „Атлетико“»

Экс-защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports высоко оценил работу главного тренера «Атлетико» . В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский клуб выбил из турнира «Ливерпуль», победив в обеих встречах (1:0, 3:2).

Я большой поклонник Симеоне. Мы помним его как игрока по эпизоду с Дэвидом Бекхэмом. Его «Атлетико» точно так же ведёт себя на поле. Мы видели это в их противостоянии с «Ливерпулем» несколько недель назад.

Я большой поклонник работы, которую он проделал в качестве тренера, и хотел бы однажды увидеть его в Премьер-Лиге. Хотя языковой барьере может стать проблемой. Симеоне проделал невероятную работу в «Атлетико», возможно, лучшую в европейском футболе за последние 20-30 лет.

Клопп был очень эмоционален после [ответной] игры с «Атлетико». Боюсь, он был не прав в своей критике стиля мадридцев. Я не хочу видеть в футболе одни и те же стили. Предпочёл бы видеть разные подходы.