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Каррагер: «Боюсь, Клопп был не прав, когда раскритиковал стиль „Атлетико“»

сегодня, 07:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в интервью Sky Sports высоко оценил работу главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский клуб выбил из турнира «Ливерпуль», победив в обеих встречах (1:0, 3:2).

Я большой поклонник Симеоне. Мы помним его как игрока по эпизоду с Дэвидом Бекхэмом. Его «Атлетико» точно так же ведёт себя на поле. Мы видели это в их противостоянии с «Ливерпулем» несколько недель назад.

Я большой поклонник работы, которую он проделал в качестве тренера, и хотел бы однажды увидеть его в Премьер-Лиге. Хотя языковой барьере может стать проблемой. Симеоне проделал невероятную работу в «Атлетико», возможно, лучшую в европейском футболе за последние 20-30 лет.

Клопп был очень эмоционален после [ответной] игры с «Атлетико». Боюсь, он был не прав в своей критике стиля мадридцев. Я не хочу видеть в футболе одни и те же стили. Предпочёл бы видеть разные подходы.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:34
Какой стиль был у победителя забывается через пару недель. Но счет и кто кого вышиб помнят все.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:21
Скорее всего это была просто обида и не более того. Стиль команд у всех разный, как и финансирование. Ведь любая команда не имея такого финансирования как у Ливерпуля тоже может сказать, это разве настоящий футбол, когда пользуясь своим финансированием скупают лучших игроков? Это купленный футбол.
Так, что это всё пустые разговоры из-за обиды.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:20
такое случается)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:13
Стиль Атлетико приносит результат.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 07:54
Просто на скаминовской волне Клопа понесло. Аха-ха)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:53, ред.
Какой там стиль, афтобус...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 07:52
Ну так-то многие не в восторге от игры матрасов.
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