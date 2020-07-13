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У одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус

13 июля 2020, 19:37

Оперштаб РПЛ сообщил о состоянии здоровья членов команд и сотрудников клубов РПЛ.

Оперативный штаб РПЛ продолжает в ежедневном режиме сбор и анализ информации о тестировании и состоянии здоровья членов команд и сотрудников всех клубов РПЛ.

По последним данным, один представитель «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине.

Сотрудники и игроки «Уфы» сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет.

Ранее главный тренер башкирского клуба Вадим Евсеев опроверг информацию о заражении игроков «Уфы» коронавирусом.

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Все комментарии
Svartalfheim
Svartalfheim
14 июля в 00:33
Очень печально.
Шишанутый
Шишанутый
14 июля в 00:07
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    13 июля в 23:21
    Всем досталось от этой заразы
    Харут
    Харут
    13 июля в 21:44
    Наверняка скрывали....
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 июля в 21:15
    ну это пустяк))
    112910415
    112910415
    13 июля в 20:14
    неприятно ...
    swift stream
    swift stream
    13 июля в 20:00
    В начале нового чемпионата все здоровыми окажутся.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 июля в 19:38
    Как это достало...
    shlomo
    shlomo
    13 июля в 19:38
    То нет, то есть....что то не так
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