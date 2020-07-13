У одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус

Оперштаб РПЛ сообщил о состоянии здоровья членов команд и сотрудников клубов РПЛ .

Оперативный штаб РПЛ продолжает в ежедневном режиме сбор и анализ информации о тестировании и состоянии здоровья членов команд и сотрудников всех клубов РПЛ .

По последним данным, один представитель «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине.

Сотрудники и игроки «Уфы» сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет.