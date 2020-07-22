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Мойес: «Райс станет капитаном „Вест Хэма“ в будущем»

22 июля 2020, 09:24

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес уверен, что полузащитник Деклан Райс не уйдёт из лондонского клуба.

Я уверен, что Райс останется в клубе, потому что у него есть контракт. Но даже топ-клубы продают своих лучших игроков по разумной цене.

Я не намерен продавать Деклана, я хочу, чтобы он остался в команде. Мы не можем помешать другим клубам делать предложения.

Он подписал пятилетний контракт, а это значит, что он предан клубу. Я думаю, что Деклан — будущий капитан «Вест Хэма». Когда Марк Нобл [нынешний капитан клуба] закончит карьеру, я думаю, что капитаном будет Райс.

Мы не собираемся продавать его, но если это произойдет, то за Деклана должны заплатить огромные деньги.

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Jantu
Jantu
22 июля в 09:24
Это будет прекрасно.
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