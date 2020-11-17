На дне. Что происходит с «Шеффилд Юнайтед»?

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сегодня, 07:00

«Соккер.ру» рассуждает о странных метаморфозах, происходящих с одним из героев прошлого сезона английской Премьер-Лиги.

«Шеффилд Юнайтед», так приятно удививший в предыдущем чемпионате, на этот раз вчистую провалил старт. И не только старт. Уже восемь туров позади, а у «клинков» всего одно очко на счету. Так можно доиграться и до вылета.

В сезоне 2019-20 «Шеффилд Юнайтед» вернулся в элиту и превосходно проявил себя в компании сильнейших. Девятое место, два очка отставания от «Арсенала». Забили немного — 39 мячей. Но и пропустили тоже 39, а это четвёртый результат в лиге. «Клинки» боролись за путёвку в Лигу Европы. И могли бы её взять, если б не слабый финиш — одно очко в трех заключительных матчах. Но это бы стало перебором для новичка.

Команда Криса Уайлдера демонстрировала далеко не зрелищную, возможно, самую скучную игру в Премьер-Лиге. Пять защитников, три из которых центральные, три полузащитника, два из которых опорные. Имена игроков «Шеффилда» были мало кому известны за пределами стадиона «Бремэлл Лейн», их учили на ходу. Вратарь Дин Хендерсон за неполный год дослужился до сборной Англии и в итоге был возвращён в «Манчестер Юнайтед». Зачем — это уже второй вопрос.

Уход, точнее, отзыв Хендерсона в родной клуб, оказался фактически единственной большой потерей «клинков» в коротком межсезонье. И то она была компенсирована покупкой другого рослого блондина Аарона Рамсдейла, тоже кандидата в сборную Англии. Вратари примерно ровесники. Дину — 23 года, Аарону — 22. Оба рослые, прыгучие, длиннорукие. И внешне очень похожи. Ещё добавились купленный у «Ливерпуля» талантливый нападающий Райан Брюстер и одолженный у «Челси» Итан Ампаду. В остальном же всё осталось, как было в прошлом сезоне.

Тот же Крис Уайлдер у бровки. Те же пять защитников. Правда, в текущем сезоне в центре обороны Джек Робинсон выходит в стартовом составе чаще, чем его тёзка Джек О’Коннелл. В средней линии норвежец Сандер Берге потеснил Джона Флэка, а в атаке пару нападающих составляют два бородача — Оливер МакБерни и Дэвид МакГолдрик. Лис Муссе обычно выходит на замены. Но, согласитесь, что перемены невелики и вполне обратимы. Никто не мешает Уайлдеру привести состав в прошлогоднее состояние. Но почему такой контраст в сравнении с прошлым сезоном?

«Клинки» взяли одно очко в восьми играх, и то в домашнем матче с «Фулхэмом». Проигрыши «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» оказались минимальными, но «Челси» расколол мощный центр обороны и выиграл 4:1. С забитыми мячами всё плохо — всего четыре. Просели все линии. А Рамсдейл пока далеко не прошлогодний Хендерсон. Брать свои мячи мало, нужно выручать. Вот с этим у Аарона имеются сложности.

Скамейка коротковата, как та кольчужка из фильма «Александр Невский». Выбирать Уайлдеру пока не из кого. Хотя, может, стоит больше доверять Брюстеру, зря что ли его у «Ливерпуля» за 23 миллиона фунтов покупали. Имеется в составе ещё пару знаменитостей. Например, 38-летний Фил Ягиелка, вернувшийся в родные пенаты после двенадцати лет безупречной службы в «Эвертоне». Или Джек Родуэлл, считавшийся восходящей звездой английского футбола, пока не перешёл из «Эвертона» в «Манчестер Сити». С тех пор в карьере некогда одарённого полузащитника тянется черная полоса, которая лишь изредка становится серой. Сейчас «клинки» заманивают к себе ещё одного сбитого лётчика Маркоса Рохо, который играл и в «Манчестер Юнайтед», и в «Спартаке». Но аргентинец пока не подписан, поэтому на поле выходят те, кто есть у Уайлдера под рукой.

Тренер Крис Уайлдер тоже пока не может понять, что же происходит. Почему обкатанная в прошлом чемпионате команда вдруг не то что затормозила или забуксовала, а вообще не заводится. Что тут делать. Менять игроков, но их выбор не велик. Менять схему, а это процесс трудоёмкий и необязательно выигрышный. Может, тренера сменить? Уайлдер работает в «Юнайтед» пятый год. С одной стороны, человек на своём месте, умеет добиваться результата. Вытащил «клинков» сначала из Лиги 1, потом из Чемпионшипа, удержал в Премьер-Лиге. Но в этом году результата как раз и нет. И это обстоятельство наводит болельщиков на разные мысли. Если Крис исчерпал свои методы, может кто-то другой сможет провести реанимационные мероприятия.

Уайлдер очень популярен в той части Шеффилда, что болеет за «Юнайтед». Однако нашлись горячие головы. Те, что ждут перемен и никак не могут дождаться. Например, достаточно популярной была идея пригласить на «Бремэлл Лейн» Тони Пулиса. Аргумент — самый простой. Команды Пулиса никогда не вылетают. Точнее, никогда не вылетали.

И надо же, Тони Пулис приехал в Шеффилд. Только не в «Юнайтед», а в «Уэнсдей». Спасать тонущих в Чемпионшипе «сов». Там всё ещё более запущено. Вот и посмотрим, сработает ли примета. Болельщики «Уэйнсдей» рады, конечно. Могли ведь Фила Невилла прислать. Или Сола Кэмпбелла.

Однако руководство «Шеффилд Юнайтед» пока не предпринимает решительных мер и полностью полагается на Криса Уайлдера. На его умение наточить «клинки». В ближайших матчах — дома с «Вест Хэмом» и в гостях с «Вест Бромвмчем» — многое должно проясниться. Может, с «Шеффилдом», а может, с Уайлдером.