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«Барселона» попробует перехватить Доннарумму у «Ювентуса»

26 мая 2021, 07:04

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, у которого этим летом истекает контракт с «россонери», может продолжить карьеру в Испании.

Как утверждают итальянские СМИ, 22-летний голкипер ведёт переговоры с «Барселоной». Каталонский клуб продублировал предложение «Ювентуса» о контракте для Доннаруммы с зарплатой 10 млн евро за сезон.

Отмечается, что в случае успешной сделки «Барселона» продаст вратаря Марка-Андре тер Штегена дортмундской «Боруссии».

Ранее стало известно о том, что «Милан» близок к подписанию голкипера «Лилля».

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
26 мая в 10:57
Смысл Доннаруме уходить сейчас когда команда в ЛЧ ? Но даже если уйдёт то почему бы Милану не обменять его на Тер Штегена или на Де Хея.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ milanetto10 (раскрыть)
26 мая в 10:55
Продадут пару человек со скамейки!
milanetto10
milanetto10 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
26 мая в 10:54
на какие деньги?
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 09:02
Еще один бесплатный игрок для Барселоны, Марка можно и продать, только чем он не угодил??? Или сам хочет уйти???
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 мая в 08:59
У него хороший аппетит, почти как у Месси
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 08:31
Юве если захочет купит любого!
КЭТиК
КЭТиК
26 мая в 08:05
Слишком переоцененный вратарь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 07:35
Ослабляет конкурента по СЛ...
Ozabot
Ozabot
26 мая в 07:24
«Барселона» вместо сокращения расходов, только еще сильнее раздувает пузырь кризиса. Еще и на Райолу себя подсаживают.
safari-05
safari-05
26 мая в 07:20
Тер Штеген точно не хуже
Рaтмир
Рaтмир
26 мая в 07:12
Тут двояко для Барсы может получиться...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 07:09
Если карлик одобрит.
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