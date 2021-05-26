«Барселона» попробует перехватить Доннарумму у «Ювентуса»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, у которого этим летом истекает контракт с «россонери», может продолжить карьеру в Испании.
Как утверждают итальянские СМИ, 22-летний голкипер ведёт переговоры с «Барселоной». Каталонский клуб продублировал предложение «Ювентуса» о контракте для Доннаруммы с зарплатой 10 млн евро за сезон.
Отмечается, что в случае успешной сделки «Барселона» продаст вратаря Марка-Андре тер Штегена дортмундской «Боруссии».
Ранее стало известно о том, что «Милан» близок к подписанию голкипера «Лилля».