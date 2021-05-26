«Барселона» попробует перехватить Доннарумму у «Ювентуса»

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26 мая 2021, 07:04

Вратарь «Милана» , у которого этим летом истекает контракт с «россонери», может продолжить карьеру в Испании.

Как утверждают итальянские СМИ , 22-летний голкипер ведёт переговоры с «Барселоной». Каталонский клуб продублировал предложение «Ювентуса» о контракте для Доннаруммы с зарплатой 10 млн евро за сезон.

Отмечается, что в случае успешной сделки «Барселона» продаст вратаря дортмундской «Боруссии».

Ранее стало известно о том, что «Милан» близок к подписанию голкипера «Лилля».