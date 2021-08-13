Ковачич сменил игровой номер в «Челси». Он будет играть под «восьмёркой»

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вчера, 19:52

Пресс-служба «Челси» объявила об изменении номеров некоторых футболистов.

Полузащитник сменил 17-й номер на 8-й, под которым он выступает в сборной Хорватии. будет играть под номером «27», а взял себе 14-й номер, под которым ранее выступал Фикайо Томори. Новый третий голкипер «Челси» взял себе номер «13». определится с игровым номером в ближайшее время.

Ранее номер сменил один из форвардов «Спартака».