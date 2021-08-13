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Ковачич сменил игровой номер в «Челси». Он будет играть под «восьмёркой»

вчера, 19:52

Пресс-служба «Челси» объявила об изменении номеров некоторых футболистов.

Полузащитник Матео Ковачич сменил 17-й номер на 8-й, под которым он выступает в сборной Хорватии. Фаустино Анджорин будет играть под номером «27», а Трево Чалоба взял себе 14-й номер, под которым ранее выступал Фикайо Томори. Новый третий голкипер «Челси» Маркус Беттинелли взял себе номер «13». Ромелу Лукаку определится с игровым номером в ближайшее время.

Ранее номер сменил один из форвардов «Спартака».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:35
Главное чтобы смена номеров не повлияло на качество игры футболистов. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:33
Ну всё, берегись ! Номер бесконечности , спасайся кто может ! )
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:45
Странно, думал Маунт заберёт 8-ку.
Ромелу ждёт походу, когда продадут Абрахама и тот освободит 9-ку.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:38
8ого номера не достоин
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:54
Перемещение номеров...тоже разнообразие...
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