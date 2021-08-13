Ковачич сменил игровой номер в «Челси». Он будет играть под «восьмёркой»

Пресс-служба «Челси» объявила об изменении номеров некоторых футболистов.
Полузащитник Матео Ковачич сменил 17-й номер на 8-й, под которым он выступает в сборной Хорватии. Фаустино Анджорин будет играть под номером «27», а Трево Чалоба взял себе 14-й номер, под которым ранее выступал Фикайо Томори. Новый третий голкипер «Челси» Маркус Беттинелли взял себе номер «13». Ромелу Лукаку определится с игровым номером в ближайшее время.
Ранее номер сменил один из форвардов «Спартака».
Ромелу ждёт походу, когда продадут Абрахама и тот освободит 9-ку.
Ромелу ждёт походу, когда продадут Абрахама и тот освободит 9-ку.