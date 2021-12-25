«Арсенал» предложит Сака новый контракт

«Арсенал» намерен продолжить сотрудничество с нападающим Букайо Сака.
«Канониры» готовят для молодого футболиста новый контракт до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Сака провёл 20 матчей за «Арсенал», записав на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.
Очень надеюсь,что клуб договорится с игроком, и Сака продолжит радовать нас болельщиков своей игрой, и очень хочется что бы не словил "звезду".
Очень надеюсь,что клуб договорится с игроком, и Сака продолжит радовать нас болельщиков своей игрой, и очень хочется что бы не словил "звезду".