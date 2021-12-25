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«Арсенал» предложит Сака новый контракт

вчера, 09:12

«Арсенал» намерен продолжить сотрудничество с нападающим Букайо Сака.

«Канониры» готовят для молодого футболиста новый контракт до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Сака провёл 20 матчей за «Арсенал», записав на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 16:44
ну это скорее относится к игрокам в возрасте, а не 20 летним. Что-то я не припомню, чтобы молодые в Арсенале бросали играть
mphuZ
mphuZ
вчера в 16:14
Мне кажется или когда он играл в защите/полузащите, полезных действий от него было больше?
juvenale
juvenale
вчера в 12:06
у Кьеллини разрешения спросили?
протон
протон
вчера в 11:42
Редкий успех менеджмента Арсенала
1bear
1bear
вчера в 11:30
молодой и пока только перспективный...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:48
Статистику надо улучьшать!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:37
Сака это один из тех игроков, который является нынешнем олицетворением Арсенала.
Очень надеюсь,что клуб договорится с игроком, и Сака продолжит радовать нас болельщиков своей игрой, и очень хочется что бы не словил "звезду".
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:09
Жаль что в Арсенале после подписания контракта игроки перестают играть, примеров было много
7jtebxe7je5n
7jtebxe7je5n
вчера в 09:44
Сильно перераспиаренный негритёнок реально никому другому и не нужен
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:31
Это дело Арсенала
shlomo
shlomo
вчера в 09:18
Наверное нужен им
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:15
Арсенал топчется на одном месте.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:13
Это правильное решение
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