«Арсенал» предложит Сака новый контракт

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вчера, 09:12

«Арсенал» намерен продолжить сотрудничество с нападающим .

«Канониры» готовят для молодого футболиста новый контракт до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Сака провёл 20 матчей за «Арсенал», записав на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.