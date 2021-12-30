«Монако» уволил Нико Ковача с поста главного тренера команды, сообщает RMC Sport.
Руководство клуба сегодня, 30 декабря, сообщило хорватскому специалисту о том, что он будет отправлен в отставку.
Источник утверждает, что в клубе недовольны выбором тренера состава команды и неудовлетворительными результатами — «Монако» ни разу не поднялся в топ-5 Лиги 1 в текущем сезоне.
*applause*
*applause*
Монако сам по себе рвзгмльдяйский , не в тренере дело
Монако сам по себе рвзгмльдяйский , не в тренере дело
Так себе причина расставания
Так себе причина расставания
Ждем назначения нового главного.
Всем здоровья.
Ждем назначения нового главного.
Всем здоровья.
Видимо, балансировать во 2-ой пятерке - это удел нынешнего сезона...
Видимо, балансировать во 2-ой пятерке - это удел нынешнего сезона...