«Монако» уволил Ковача с поста главного тренера .

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вчера, 20:39

«Монако» уволил с поста главного тренера команды, сообщает RMC Sport.

Руководство клуба сегодня, 30 декабря, сообщило хорватскому специалисту о том, что он будет отправлен в отставку.

Источник утверждает, что в клубе недовольны выбором тренера состава команды и неудовлетворительными результатами — «Монако» ни разу не поднялся в топ-5 Лиги 1 в текущем сезоне.