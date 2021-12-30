ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2021/2022

«Монако» уволил Ковача с поста главного тренера

вчера, 20:39

«Монако» уволил Нико Ковача с поста главного тренера команды, сообщает RMC Sport.

Руководство клуба сегодня, 30 декабря, сообщило хорватскому специалисту о том, что он будет отправлен в отставку.

Источник утверждает, что в клубе недовольны выбором тренера состава команды и неудовлетворительными результатами — «Монако» ни разу не поднялся в топ-5 Лиги 1 в текущем сезоне.

Все новости
Слухи«Монако» может уволить Нико Ковача
29 декабря Комментарии8
Лёв определится с будущим в 2022 году. На тренера претендуют два клуба
27 декабря Комментарии10
СлухиТренер сборной Польши Соуза подписал контракт с «Фламенго»
27 декабря Комментарии3
СлухиПирло может возглавить «Бенфику»
27 декабря Комментарии8
Сборная Нигерии контактировала с Моуриньо
25 декабря Комментарии12
СлухиЛёв может возглавить «Фенербахче»
24 декабря Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все
сегодня в 15:48
Ковач вытащил клуб со дна, который 3 года не могли выбраться, а теперь... Без комментариев
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Рыбаку со своей женой всяко "виднее". Они ведь мощно "разбираются" в футболе. Хорват с этим сборищем ноунеймов нормально двигается в Л1, но его обязательно нужно слить в середине сезона.

*applause*
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:09
Фанаты ЦСКА, переживающие за Головина, напряглись
Дух Самайна
Дух Самайна ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 07:08
Ну почему нулевой? В прошлом сезоне поднял Монако в зону ЛЧ, дважды обыграл ПСЖ и чуть не вывел команду в групповой этап ЛЧ. Вылетели от Шахтера только из-за отмены правила выездного гола. Так же вывел Монако в плей-офф ЛЕ с первого места, только в чемпионате команду лихорадит в этом сезоне.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:15
Им виднее.
ОПС
ОПС
сегодня в 02:53
Непонятное решение
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:28
Помоему жестоко
Монако сам по себе рвзгмльдяйский , не в тренере дело
BDA81
BDA81
сегодня в 00:21
ну вообще думал что он как Анри пару месяцев и навыход ))) А тут ещё по божески дали время ему )) Результат предсказуем,нулевой ))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:48
Странная отставка. Грянула как гром среди ясного неба. Вроде бы ничего не предвещало. Последние 2 матча перед паузой команда Ковача выиграла.
bsww
bsww
вчера в 23:02
Ну не знаю, сейчас глянул таблицу до 2-3 строчки - 4 очка, до 4-5 строчки - 2 очка.
Так себе причина расставания
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:58
Давно пора было отправить отдыхать этого самовлюблённого недофрица. Ходит с видом победителя на бровке,а толку-ноль.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:16
Очень неожиданно. Тренер неплохой. Думается, надо было сначала составчик перетряхнуть, есть господа футболисты от которых можно было бы избавиться. Но решение принято , посмотрим , кто придет на смену Ковачу, как бы хуже не было.
Ждем назначения нового главного.
Всем здоровья.
particular
particular
вчера в 21:07
Тренерская чехарда явно не добавляет монегаскам турнирного успеха...
Видимо, балансировать во 2-ой пятерке - это удел нынешнего сезона...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:57
Вот ведь печаль...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:55
В финале ему будет противостоять банда Ваноли
протон
протон
вчера в 20:49
Щас Витория возглавит и выиграет ЛЕ
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:47
«Монако» уволил Ковача с поста главного тренера .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:41
Жаль,мне он как тренер нравился
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100