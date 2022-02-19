ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухи

«Бавария» готова подписать Роналду

сегодня, 00:35

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Мюнхенская «Бавария» пристально следит за ситуацией вокруг португальца, который, по слухам, хочет покинуть Манчестер. Немцы имеют преимущество над ПСЖ в борьбе за подписание игрока, Роналду считает Лигу 1 шагом назад в своей карьере.

«Бавария» уже связалась с португальцем через его агента Жорхе Мендеша и объявила о желании сотрудничать с игроком. Мюнхенцам придётся выплатить компенсацию МЮ, которая может составить примерно 18 млн евро.

Ранее слухи связывали Роналду с переездом в МЛС.

Все новости
Слухи«Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются Кимпембе
Вчера, 22:59
Бывший агент Эмилиано Мартинеса — о ЦСКА: «Он игрок не для России»
Вчера, 18:31
Слухи«Реал» предварительно договорился с Холандом о трансфере
Вчера, 17:51
Мбаппе выберет между ПСЖ и «Реалом». Но в любом случае станет самым высокооплачиваемым игроком в мире
Вчера, 17:26Роман Сошенко в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Слухи«Реал» интересуется защитником «Шахтёра»
Вчера, 14:41
Слухи«Ньюкасл» хочет подписать Погба
Вчера, 13:20
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:05
Дааа! Куда его только не сватают))
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 02:35
Весь сайт изгадили рекламой....
Заходить не хочется...дно полное!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:25
Да не нужен Роналду Баварии,там есть Роберт Левандовский который отлично справляется со своей работой!
Интересно было прочесть про Лигу 1 что это "шаг назад",интересно Месси так же считает?!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:18
А что интересно
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 01:57
Лига 1 - шаг назад??... Хе-хе... А в МЮ сейчас он шаг куда сделал?... Походу вниз... Хе-хе...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:37
На майках хотчт заработать ?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:32
Вот на то, как Роналду посоревнуется с Лёвой посмотреть было бы интересно, тем более, что Криш навряд ли сможет навязывать свои принципы в Баварии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:11
Трансфер который выгоден всем. Роналду пополнит полку трофеев, даже если будет сидеть на лавке (так скорее и будет, чтоб не мешал Роберту) а Бавария выиграет на маркетинге за счёт его имени, 18 млн это копейки для европейского футбола, тем более за такого футболиста. И хоть Бавария разумно подходит к расходам, на это пойти можно.
kust07
kust07
сегодня в 01:04
Это все слухи
kasyak7
kasyak7
сегодня в 01:01
В Германии его ещё не хватало. Развалит команду
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:55
Неужели всё случится так, как я и предполагал? Или это выдумки британской или немецкой прессы? Конечно мало верится в этот трансфер, тем более в Баварию. Но если он перейдёт в Баварию или ПСЖ, то он ещё наведёт много шумов в европейском футболе. В американский МЛС ему ещё рано. Мне кажется, что в Манчестер Сити были бы очень серьёзные шансы и для Криштиану Роналду, и для Манчестер Сити. Потому, что Гвардиола построил бы игру вокруг него. А там, может и Лигу Чемпионов, возможно было взять.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 00:50
Хочет выиграть все европейские лиги. Глядишь к 40 годам и в РПЛ перейдет
Tostao
Tostao
сегодня в 00:45
Тогда освобождает место у зеркала, приготовьте футболку с номером 7 и капитанскую повязку на блюде. Да, и тренера надо бы сменить.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:42
Пошёл по рукам.))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:42
Полный бред.
протон
протон
сегодня в 00:36
А в Барселону случайно он не переходит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 