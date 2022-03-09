Владелец «Челси» Роман Абрамович получил несколько предложений по покупке «Челси». Как информирует источник, каждое из полученных предложений составляет менее 3,6 миллиарда евро. Одна из причин того, что потенциальные покупатели не готовы предложить больше — это необходимость реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж». На это может потребоваться около 1,8 миллиарда евро.
Ранее российский бизнесмен отказался продавать клуб американо-швейцарскому консорциуму.
Как же эту боль мне преодолеть,
Расставанье – маленькая смерть!
Расставанье – долгий путь к причалу.
Может быть, когда-нибудь мы встретимся опять.
Пусть всё будет хорошо у Клуба "Челси". Удачи
Как же эту боль мне преодолеть,
Расставанье – маленькая смерть!
Расставанье – долгий путь к причалу.
Может быть, когда-нибудь мы встретимся опять.
Пусть всё будет хорошо у Клуба "Челси". Удачи