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Абрамович получил несколько предложений по покупке «Челси»

09 марта 2022, 19:36

Владелец «Челси» Роман Абрамович получил несколько предложений по покупке «Челси». Как информирует источник, каждое из полученных предложений составляет менее 3,6 миллиарда евро. Одна из причин того, что потенциальные покупатели не готовы предложить больше — это необходимость реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж». На это может потребоваться около 1,8 миллиарда евро.

Ранее российский бизнесмен отказался продавать клуб американо-швейцарскому консорциуму.

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Все комментарии
Gahi
Gahi ответ karnager (раскрыть)
10 марта 2022 в 09:02
Вот именно Купцу и тем более первой гильдии, а не барыгам от бизнеса. Удачи
karnager
karnager ответ Gahi (раскрыть)
10 марта 2022 в 08:05, ред.
ахахах, купца, во загнул. А почему печенегов и половцев в фантазии для Абрамовича не было?
протон
протон
09 марта 2022 в 23:53
3 млрд у меня нет, но готов предложить 3 млн наших, деревянных рубликов. Если мало, то могу собрать консорциум из друзей и знакомых, и миллионов 15 думаю наскребём на такое дело, а это как ни крути почти 100 тысяч баксов, у вас правда Лукака в неделю получает 300, и не баксов, а фунтов, но это мелочи, клуб купим, а там смену курса развития сделаем
azkan
azkan ответ UncleZack (раскрыть)
09 марта 2022 в 22:25
Земля дорогая, а не постройка.
VeniaminS
VeniaminS
09 марта 2022 в 21:35
Все хотят заплатить поменьше.
lobsterdam
lobsterdam ответ Gahi (раскрыть)
09 марта 2022 в 21:07
Мы все тут просто прослезились....увы и ах!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
09 марта 2022 в 21:02
Роме пора домой, на Чукотку.
UncleZack
UncleZack
09 марта 2022 в 20:52
Меня одного смущает реконструкция за 1.8 млрд евро?Искусственно повысили цену ремонта что бы понизить стоимость Челси.Новые стадионы стоят около 500 млн,700 потолок.Абрама понять можно.
lotsman
lotsman
09 марта 2022 в 20:42
Абромович не хочет связываться с ремонтом, а цену получить сполна.))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 марта 2022 в 20:37, ред.
Как мне видится, сейчас налетело много коршунов, которые хотят урвать неплохой бизнес-проект за копейки - одно предложение пьяницы-драчуна чего стоит) Я, конечно, в бизнесе таких высот мало что понимаю, но, думаю, Роману Аркадьевичу стоит немного подождать: во-первых ситуация может устаканиться, маловероятно, но всё же... во-вторых, если уж совсем прижмут, продать за предложенные деньги только контрольный пакет акций, другую часть можно оставить, ну, или, если политическая ситуация будет совсем выходить из под контроля, подарить Грановской например, все-таки своим трудом заслужила. Ежу понятно, что тех денег, которые он хочет, ему никто не даст, будут ждать до последнего, пока совсем из Великобритании выкуривать не начнут
Gahi
Gahi
09 марта 2022 в 20:34
Для Романа Абрамовича сейчас самый ответственный момент с того момента как он приобрёл "Челси". А это случилось 2 июля 2003 года Кен Бейтс продал "Челси" российскому миллиардеру Роману Абрамовичу за 140 млн фунтов стерлингов, что стало крупнейшей в мире продажей английского футбольного клуба, прошло 19 лет. Для Романа Аркадьевича клуб "Челси"- это ребёнок которого он лелеял, воспитывал и ставил на ноги до совершеннолетия и команда как прелестное дитя отвечала ему прилежностью выигрывая за этот промежуток времени различные трофеи всех уровней для клубных команд в мире в общей сложности выиграна 21 трофей. И вот итог совершеннолетия когда нужно подобрать достойного купца - жениха, для того чтобы передать в надежные руки, который будет также относится к команде, как и он сам. Абрамович даже обратился к фанатам с письмом. Вот самая душевная часть этого послания: - "Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение. Мне больно расставаться с клубом вот так. Однако я действительно считаю, что это соответствует интересам клуба". Действительно трогательное послание Романа Абрамовича к которому хочется добавить:
Как же эту боль мне преодолеть,
Расставанье – маленькая смерть!
Расставанье – долгий путь к причалу.
Может быть, когда-нибудь мы встретимся опять.

Пусть всё будет хорошо у Клуба "Челси". Удачи
pomor45
pomor45 ответ Romeo 777 (раскрыть)
09 марта 2022 в 20:27
Что-то Рома не спешит к своим в лодку. Придётся затаскивать.
Romeo 777
Romeo 777 ответ pomor45 (раскрыть)
09 марта 2022 в 20:22
Ага, уже сто раз доставили. Его грузить то начали только лишь из-за близких связей с ВВП. Когда до вас уже дойдёт, что все они в одной лодке плывут. Все богачи, олигархи и верхушка РФ.
pomor45
pomor45 ответ Romeo 777 (раскрыть)
09 марта 2022 в 20:09
Потребуется так наши его везде найдут и доставят в Британию для разборки. В этом случае бриты о правах человека сокрушаться на станут.
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
09 марта 2022 в 20:06
Не его одного. До всех доберутся. Руки чешутся давно, но ждали хорошего повода.
beefs
beefs
09 марта 2022 в 20:02
вот и допрыгался, Рома...
particular
particular
09 марта 2022 в 19:56, ред.
Эх, Рома... Не стал не сэром, не пэром...
С клубом прокатят, яхту отожмут, а истеблишмент отторгнет его как чужака и неудачника... Придётся чалить в Землю обетованную...
drug01
drug01
09 марта 2022 в 19:53
Надо решать
Romeo 777
Romeo 777 ответ pomor45 (раскрыть)
09 марта 2022 в 19:49
РА далеко, в разных странах постоянно. Но ты лично можешь это сделать, в ГД таких много, вперёд 😉
izrafel
izrafel
09 марта 2022 в 19:48
Торги будут продолжаться
Romeo 777
Romeo 777
09 марта 2022 в 19:47
Что там за реконструкция на 1,8 млрд евро🤦🏽‍♂️ Два-три новых стадиона можно построить на эти деньги.
pomor45
pomor45
09 марта 2022 в 19:47
Пора бы за ж... взять этого пройдоху.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
09 марта 2022 в 19:47
Это исключено. Главный принцип в торговле гласит " Любой товар все равно найдет своего покупателя". Так и здесь.
ДСА
ДСА
09 марта 2022 в 19:44
В итоге Абрамович Челси не продаст
Байкал-38.
Байкал-38.
09 марта 2022 в 19:40
Он уже отказывает во всю, может и не продаст, переждёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 марта 2022 в 19:36
Главное не продешевить
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