Абрамович получил несколько предложений по покупке «Челси»

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09 марта 2022, 19:36

Владелец «Челси» получил несколько предложений по покупке «Челси». Как информирует источник, каждое из полученных предложений составляет менее 3,6 миллиарда евро. Одна из причин того, что потенциальные покупатели не готовы предложить больше — это необходимость реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж». На это может потребоваться около 1,8 миллиарда евро.

Ранее российский бизнесмен отказался продавать клуб американо-швейцарскому консорциуму.