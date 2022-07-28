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Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре из-за травмы мениска

сегодня, 11:19

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рискует пропустить чемпионат мира в Катаре из-за травмы мениска.

На тренировке туринского клуба игрок повредил правое колено, из-за чего, как сообщалось ранее, он может пропустить около 2 месяцев. Однако повреждение может оказаться серьезнее, ибо француз может больше не выйти на поле в этом году, а вернется в игру лишь к началу 2023-го. При подобном развитии событий Погба пропустит мировое первенство. От операции футболист отказался, он консультируется со специалистами для поиска наиболее быстрого пути восстановления.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:27
Вот и приобрели подарок , Ювентус.
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