Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре из-за травмы мениска

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сегодня, 11:19

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции рискует пропустить чемпионат мира в Катаре из-за травмы мениска.

На тренировке туринского клуба игрок повредил правое колено, из-за чего, как сообщалось ранее, он может пропустить около 2 месяцев. Однако повреждение может оказаться серьезнее, ибо француз может больше не выйти на поле в этом году, а вернется в игру лишь к началу 2023-го. При подобном развитии событий Погба пропустит мировое первенство. От операции футболист отказался, он консультируется со специалистами для поиска наиболее быстрого пути восстановления.