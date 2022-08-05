Мане — самый высокооплачиваемый игрок «Баварии»

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сегодня, 10:26

В «Баварии» появился новый самый высокооплачиваемый футболист.

По данным источника, ранее самая высокая зарплата в мюнхенском клубе была у (24-26 млн евро в год), однако этим летом поляк перешёл в «Барселону».

Теперь самым высокооплачиваемым игроком «Баварии» является новичок команды (22 млн евро в год). Второе место в рейтинге занимает (21 млн евро), третье — (20,5 млн евро).

, ещё один новичок «Баварии», зарабатывает в составе чемпионов Германии 16 млн евро.