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Мане — самый высокооплачиваемый игрок «Баварии»

сегодня, 10:26

В «Баварии» появился новый самый высокооплачиваемый футболист.

По данным источника, ранее самая высокая зарплата в мюнхенском клубе была у Роберта Левандовски (24-26 млн евро в год), однако этим летом поляк перешёл в «Барселону».

Теперь самым высокооплачиваемым игроком «Баварии» является новичок команды Садио Мане (22 млн евро в год). Второе место в рейтинге занимает Мануэль Нойер (21 млн евро), третье — Томас Мюллер (20,5 млн евро).

Матийс де Лигт, ещё один новичок «Баварии», зарабатывает в составе чемпионов Германии 16 млн евро.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 10:40
Более чем приемлемые суммы по контрактам. Это очень хорошая новость для акционеров, но не очень хорошая для потенциальных новичков. Баснословных денег в Баварии нет, если кто-то на них рассчитывает. И уже будьте уверены, придется каждую копейку отработать с прибыль
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:28
Это Неудивительно
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