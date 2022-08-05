Мане — самый высокооплачиваемый игрок «Баварии»

В «Баварии» появился новый самый высокооплачиваемый футболист.
По данным источника, ранее самая высокая зарплата в мюнхенском клубе была у Роберта Левандовски (24-26 млн евро в год), однако этим летом поляк перешёл в «Барселону».
Теперь самым высокооплачиваемым игроком «Баварии» является новичок команды Садио Мане (22 млн евро в год). Второе место в рейтинге занимает Мануэль Нойер (21 млн евро), третье — Томас Мюллер (20,5 млн евро).
Матийс де Лигт, ещё один новичок «Баварии», зарабатывает в составе чемпионов Германии 16 млн евро.