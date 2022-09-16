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Кавазашвили: «Эшуорт может привезти хороших и классных футболистов»

сегодня, 18:19

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу грядущего назначения Пола Эшуорта на пост спортивного директора «красно-белых».

Если это идёт сигнал сверху, из руководства «Лукойла», значит, у них есть свои взгляды. Не доверяют нашим российским чиновникам, бывшим ветеранам школы «Спартака». К сожалению, нашим специалистам нет доверия ни в чем: ни в тренерской деятельности, ни в управленческой работе. Кто деньги платит, тот и заказывает музыку. Он может привезти хороших и классных футболистов, но мы не знаем, приедут ли они из-за санкций.

Мне всё равно, кто будет работать, лишь бы была польза. Пускай наши чиновники думают о том, что, если приедет иностранец, он может уехать обратно. Они деньги сумасшедшие получают, а мы будем бесплатные советы давать.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 19:25
Ждём спешл ван, теперешнего тренделя вот_вот сымуть
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 19:07
Ну хоть не 5 тренеров за полгода как у коней)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:00
И Великого Моуриньо)
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:53
Тут главное правильно выбрать, на мой взгляд, кухня богатая, главное чтобы блюда были качественные и чтобы Спартаку была по душе, так сказать.
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 18:45
Без разницы, но с жаркого континента больше шансов заполучить, так сказать по "Импортозамещению"))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:42
Вот и сущность спартачей в лице анзорика.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:39
Геолокацию скинем, пусть сам едет к нам )))
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:28
Африканское в смысле граждан африканских стран или англичан с африканскими корнями?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:27
Откуда он МОЖЕТ привезти? Не в смысле территориальном,а в смысле его сомнительных возможностей. Благоглупости какие-то посещают ветерана.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:22
Вот кто в Спартак Роналду привезёт)...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:22
С нетерпением и трепетом ждемс африканское пополнение!)
Гость
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