Кавазашвили: «Эшуорт может привезти хороших и классных футболистов»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу грядущего назначения на пост спортивного директора «красно-белых».

Если это идёт сигнал сверху, из руководства «Лукойла», значит, у них есть свои взгляды. Не доверяют нашим российским чиновникам, бывшим ветеранам школы «Спартака». К сожалению, нашим специалистам нет доверия ни в чем: ни в тренерской деятельности, ни в управленческой работе. Кто деньги платит, тот и заказывает музыку. Он может привезти хороших и классных футболистов, но мы не знаем, приедут ли они из-за санкций.

Мне всё равно, кто будет работать, лишь бы была польза. Пускай наши чиновники думают о том, что, если приедет иностранец, он может уехать обратно. Они деньги сумасшедшие получают, а мы будем бесплатные советы давать.