Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука

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сегодня, 10:05

Нападающий может покинуть «Рому» в январе.

По данным источника, узбекский форвард недоволен малым количеством игрового времени в римском клубе. Летом Шомуродовым интересовались несколько команд, однако «Рома» уговорила его остаться.

Скорее всего, в январе нападающий уйдёт в аренду, а летом 2023 года будет стоять вопрос о полноценном трансфере игрока. На Шомуродова всё ещё претендуют «Болонья» и «Торино», за который выступает Алексей Миранчук.