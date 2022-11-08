Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука

Нападающий Элдор Шомуродов может покинуть «Рому» в январе.
По данным источника, узбекский форвард недоволен малым количеством игрового времени в римском клубе. Летом Шомуродовым интересовались несколько команд, однако «Рома» уговорила его остаться.
Скорее всего, в январе нападающий уйдёт в аренду, а летом 2023 года будет стоять вопрос о полноценном трансфере игрока. На Шомуродова всё ещё претендуют «Болонья» и «Торино», за который выступает Алексей Миранчук.
Он и так сидел по Абрахамом. Так еще и Дибала с Белотти пришли.
Он и так сидел по Абрахамом. Так еще и Дибала с Белотти пришли.