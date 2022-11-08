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Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука

сегодня, 10:05

Нападающий Элдор Шомуродов может покинуть «Рому» в январе.

По данным источника, узбекский форвард недоволен малым количеством игрового времени в римском клубе. Летом Шомуродовым интересовались несколько команд, однако «Рома» уговорила его остаться.

Скорее всего, в январе нападающий уйдёт в аренду, а летом 2023 года будет стоять вопрос о полноценном трансфере игрока. На Шомуродова всё ещё претендуют «Болонья» и «Торино», за который выступает Алексей Миранчук.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:32
Видно Рома - не его команда.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:22
Весь шлак в Торино !
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:15
Я вообще удивлен, как его уговорили.
Он и так сидел по Абрахамом. Так еще и Дибала с Белотти пришли.
Гость
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