Гринвуд может войти в сделку по трансферу Хёйлунда в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 09:56

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Аталанты» .

Сообщается, что клуб теперь больше намерен подписать датчанина, а не Харри Кейна, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей. Однако итальянцы запросили 86 млн фунтов за своего игрока, тогда как МЮ рассчитывал на 40 млн. Тем не менее, возможен компромиссный вариант, при котором в сделку по форварду бергамасков может войти . В качестве альтернативы Хёйлунду манкунианцы рассматривают Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».

Также «Юнайтед» претендует на вратаря Андре Онану из «Интера».