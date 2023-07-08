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Гринвуд может войти в сделку по трансферу Хёйлунда в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:56

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Аталанты» Расмусом Хёйлундом.

Сообщается, что клуб теперь больше намерен подписать датчанина, а не Харри Кейна, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей. Однако итальянцы запросили 86 млн фунтов за своего игрока, тогда как МЮ рассчитывал на 40 млн. Тем не менее, возможен компромиссный вариант, при котором в сделку по форварду бергамасков может войти Мэйсон Гринвуд. В качестве альтернативы Хёйлунду манкунианцы рассматривают Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».

Также «Юнайтед» претендует на вратаря Андре Онану из «Интера».

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:48
Потому что он очень талантлив и его полностью оправдал суд. Прошлый сезон он провёл, улаживая свои траблы. Никто его не допустит к основе топклуба АПЛ даже после активной предсезонки. Поэтому я делаю вывод, что его лучше отдать в аренду в клуб, где он точно будет получать игровую практику и набирать былую форму для будущей игры дома.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:28
Почему Вы считаете что его не будут продавать?
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:21, ред.
Не думаю, что Гасперини будет доволен Гринвудом, и дело тут ни в темном пятне в биографии Мэйсона! Дело в том, что сейчас игрок в ужасной форме, пропустил целый сезон (если я не ошибаюсь), и расчитывать на него сразу же не придется!

Уйдет не один месяц на обретение формы, потом нужно привыкнуть к партнерам и сыграться с ними, нужен игровой тонус, а Гасперини не из тех, кто даст время на раскачку.

Поэтому, Расмус это конечно же отличное усиление, на мой взгляд, но Аталанте выгодней получить за него больше денег, хотя и запрашиваемых 86 млн он не стоит, 60 потолок!!!
galem72
galem72
вчера в 10:49
Насчёт Хёйлунда — это хорошо! Но я не думаю, что Юнайтед будет продавать Гриню. Мне кажется, его отдадут в аренду для набора формы и регулярной практики.
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:24
Хойлунд отличный вариант. Очень хотел бы посмотреть на него в АПЛ.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:22
Трансфер не первого ряда
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