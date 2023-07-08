Гринвуд может войти в сделку по трансферу Хёйлунда в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Аталанты» Расмусом Хёйлундом.
Сообщается, что клуб теперь больше намерен подписать датчанина, а не Харри Кейна, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей. Однако итальянцы запросили 86 млн фунтов за своего игрока, тогда как МЮ рассчитывал на 40 млн. Тем не менее, возможен компромиссный вариант, при котором в сделку по форварду бергамасков может войти Мэйсон Гринвуд. В качестве альтернативы Хёйлунду манкунианцы рассматривают Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».
Также «Юнайтед» претендует на вратаря Андре Онану из «Интера».
Уйдет не один месяц на обретение формы, потом нужно привыкнуть к партнерам и сыграться с ними, нужен игровой тонус, а Гасперини не из тех, кто даст время на раскачку.
Поэтому, Расмус это конечно же отличное усиление, на мой взгляд, но Аталанте выгодней получить за него больше денег, хотя и запрашиваемых 86 млн он не стоит, 60 потолок!!!
Уйдет не один месяц на обретение формы, потом нужно привыкнуть к партнерам и сыграться с ними, нужен игровой тонус, а Гасперини не из тех, кто даст время на раскачку.
Поэтому, Расмус это конечно же отличное усиление, на мой взгляд, но Аталанте выгодней получить за него больше денег, хотя и запрашиваемых 86 млн он не стоит, 60 потолок!!!