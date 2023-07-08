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«Атлетико Паранаэнсе» не ставил ультиматумов «Барселоне» по Витору Роке

вчера, 10:49

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке перейдёт в «Барселону».

Игрока пытались подписать ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но решение футболиста перейти в каталонскую команду осталось в силе. Три недели назад бразильский клуб и «сине-гранатовые» достигли принципиального соглашения о трансфере за 35 млн евро плюс 10 млн бонусов. По информации источника, «Атлетико» не ставил никаких ультиматумов «Барсе» по времени завершения сделки. 18-летний форвард станет игроком «блауграны» либо этим летом, либо в январе 2024 года.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:49, ред.
Барселона,не может передумать так,как из напов. остался,старый,добрый поляк Лева-Левандовский!! Игра которого не такая стабильная,как была в Баварии!!! Но дело в том,что бразилец Роке,скорее всего сможет ему помоч аж только в январе!! Может конечно и этим летом,но если каталонцы найдут деньжатдля перехода в Барсу,а пока он может выступать за Паранаэнцэ,плюс кубок либертадореса,а в конце сезона,серииА,примерно , это в ноябре ,может паковать чемоданы!! Ну,а по приезду ,в Испанию,такой мастер как Хави,у которого даже заиграл Дембеле,и не только,будут натаскивать бразильца,там и Левандовский поделется своим опытом ,а куда ему,его девать,всеравно скоро на пенсию!! Как и любой бразилец,для Роко Ла-лига ,очень хороший старт,тем более игрок молодой,с ходу в тот же апл было бы жестко!! А так должен заиграть!!
ДСА
ДСА
вчера в 11:13
Если что, то Барселона может и передумать.
Гость
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