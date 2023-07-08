«Атлетико Паранаэнсе» не ставил ультиматумов «Барселоне» по Витору Роке

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке перейдёт в «Барселону».
Игрока пытались подписать ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но решение футболиста перейти в каталонскую команду осталось в силе. Три недели назад бразильский клуб и «сине-гранатовые» достигли принципиального соглашения о трансфере за 35 млн евро плюс 10 млн бонусов. По информации источника, «Атлетико» не ставил никаких ультиматумов «Барсе» по времени завершения сделки. 18-летний форвард станет игроком «блауграны» либо этим летом, либо в январе 2024 года.