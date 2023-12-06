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«Реал» и «Бавария» могут обменяться ключевыми игроками

сегодня, 20:13

«Реал» намерен подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Мюнхенский клуб готов провести переговоры со «сливочными», если «Реал» согласится обменять Родриго Силву на канадца.

«Бавария» проявляет особый интерес к бразильскому вингеру.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:24
С какой стати они ключевые...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 22:20
1. У Дэвиса контракт заканчивается через полтора года, - Родриго только переподписал контракт с Реалом до лета 2028 г.
2. Дэвису 23 года, - Родриго 22 года
3. Стоимость Дэвиса на трансфермаркете 70 млн, - Родриго 100 млн
4. Родриго - нападающий топ уровня, - Дэвис (при всём уважении к Баварии и её болельщикам) - не плохой защитник уровня условного Лейпцига, Валенсии, Тоттенхэма, но уж точно не Реала и Баварии.

Как после всего этого можно было придумать подобную новость...
Вещий
Вещий
сегодня в 22:06
Что то мне кажется, что это не равнозначный обмен
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:41
Не вижу логики в данном обмене....
У Альфонсо летом останется год по контракту, а это значит, что для Баварии это последний шанс продать игрока, т.к новое соглашение тот подписывать не станет, в то время как у Родриго долгосрочный контракт подписанный совсем недавно, плюс у него в контракте вроде как прописали огромную сумму отступных, и вот для чего Реалу этот обмен??? Да и вообще, зачем Реалу бегунок Дэвис, который очень плохо играет в обороне??? Менди же такой же как Альфонсо, зачем менять шило на мыло....??? Лучше уж Реалу обратить внимание на Демарко
salleeh
salleeh
сегодня в 21:19, ред.
В Реале Альфонсо могут научить играть, в то время как Родриго, может деградировать в нынешней Баварии.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 20:43
Хороший обмен для Баварии
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 20:28
Ахахаха.

Без проблем, ещё Беллингема на Гнабри, а Вальверде и Вини вместе на Де Лигта))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 20:19
Здравствуйте. Призы за ноябрь будут.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 20:18
Родриго хоть и нестабилен, но это топ-игрок, а Дэвис переоцененный бегунок, который якобы защитник, но по факту играет в защите на уровне Неймара, да и в атаке в последнее время не блещет. Так что если Реал осуществит этот трансфер, то это будет за гранью моего понимания.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:15
Это кто опять придумал !??)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:15
Подскажите, что с призом за выигрыш группы?
Гость
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