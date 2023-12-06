«Реал» и «Бавария» могут обменяться ключевыми игроками

«Реал» намерен подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
Мюнхенский клуб готов провести переговоры со «сливочными», если «Реал» согласится обменять Родриго Силву на канадца.
«Бавария» проявляет особый интерес к бразильскому вингеру.
«Реал» намерен подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
Мюнхенский клуб готов провести переговоры со «сливочными», если «Реал» согласится обменять Родриго Силву на канадца.
«Бавария» проявляет особый интерес к бразильскому вингеру.
У Альфонсо летом останется год по контракту, а это значит, что для Баварии это последний шанс продать игрока, т.к новое соглашение тот подписывать не станет, в то время как у Родриго долгосрочный контракт подписанный совсем недавно, плюс у него в контракте вроде как прописали огромную сумму отступных, и вот для чего Реалу этот обмен??? Да и вообще, зачем Реалу бегунок Дэвис, который очень плохо играет в обороне??? Менди же такой же как Альфонсо, зачем менять шило на мыло....??? Лучше уж Реалу обратить внимание на Демарко
У Альфонсо летом останется год по контракту, а это значит, что для Баварии это последний шанс продать игрока, т.к новое соглашение тот подписывать не станет, в то время как у Родриго долгосрочный контракт подписанный совсем недавно, плюс у него в контракте вроде как прописали огромную сумму отступных, и вот для чего Реалу этот обмен??? Да и вообще, зачем Реалу бегунок Дэвис, который очень плохо играет в обороне??? Менди же такой же как Альфонсо, зачем менять шило на мыло....??? Лучше уж Реалу обратить внимание на Демарко
2. Дэвису 23 года, - Родриго 22 года
3. Стоимость Дэвиса на трансфермаркете 70 млн, - Родриго 100 млн
4. Родриго - нападающий топ уровня, - Дэвис (при всём уважении к Баварии и её болельщикам) - не плохой защитник уровня условного Лейпцига, Валенсии, Тоттенхэма, но уж точно не Реала и Баварии.
Как после всего этого можно было придумать подобную новость...
2. Дэвису 23 года, - Родриго 22 года
3. Стоимость Дэвиса на трансфермаркете 70 млн, - Родриго 100 млн
4. Родриго - нападающий топ уровня, - Дэвис (при всём уважении к Баварии и её болельщикам) - не плохой защитник уровня условного Лейпцига, Валенсии, Тоттенхэма, но уж точно не Реала и Баварии.
Как после всего этого можно было придумать подобную новость...