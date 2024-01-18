«Локомотив» получит выплаты за переход Севикяна в «Ференцварош»

«Локомотив» получит выплату по механизму солидарности за переход полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».
Компенсация за подготовку «железнодорожникам» не положена, так как соглашение игрока с венгерским клубом не является первым профессиональным контрактом.
Точная сумма будет подсчитана ФИФА после проведения всех необходимых операций. Предполагается, что она составит около 15 тысяч евро.
Напомним, Севикян является воспитанником «Локомотива».
"Почему наши российские футболисты не так успешны, как Мхитарян?"
Никогда не видел на этом сайте.
Феномен Мхитаряна заключается в том, что иногда в слабой по футбольным меркам стране вырастает хороший игрок.
Кстати у нас куда более успешнее футболисты были и по именитее чем Мхитарян.
Проблемы с алкоголям и не только возникали у многих футболистов и порой национальность точно не причём. Футболистов армян этот недуг тоже не обошёл стороной.
Сперцян, Севикян и Захарян перспективные игроки и все воспитанники российского футбола, а к Армении имеют только косвенные отношение, ну уж точно не футбольные.
Кстати почему это Захарян ваш перспективный игрок? Это наш российский игрок, член сборной России.
Кстати даже наличие Мхитаряна не даёт никакой гарантии, а точнее не избавляет сборной Армении быть аутсайдерами каждого отбора.
И никогда они не будут играть на финальных турнирах.
"Почему наши российские футболисты не так успешны, как Мхитарян?"
Никогда не видел на этом сайте.
Феномен Мхитаряна заключается в том, что иногда в слабой по футбольным меркам стране вырастает хороший игрок.
Кстати у нас куда более успешнее футболисты были и по именитее чем Мхитарян.
Проблемы с алкоголям и не только возникали у многих футболистов и порой национальность точно не причём. Футболистов армян этот недуг тоже не обошёл стороной.
Сперцян, Севикян и Захарян перспективные игроки и все воспитанники российского футбола, а к Армении имеют только косвенные отношение, ну уж точно не футбольные.
Кстати почему это Захарян ваш перспективный игрок? Это наш российский игрок, член сборной России.
Кстати даже наличие Мхитаряна не даёт никакой гарантии, а точнее не избавляет сборной Армении быть аутсайдерами каждого отбора.
И никогда они не будут играть на финальных турнирах.