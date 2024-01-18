Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Локомотив» получит выплаты за переход Севикяна в «Ференцварош»

вчера, 13:52

«Локомотив» получит выплату по механизму солидарности за переход полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».

Компенсация за подготовку «железнодорожникам» не положена, так как соглашение игрока с венгерским клубом не является первым профессиональным контрактом.

Точная сумма будет подсчитана ФИФА после проведения всех необходимых операций. Предполагается, что она составит около 15 тысяч евро.

Напомним, Севикян является воспитанником «Локомотива».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Лион» объявил о трансфере нападающего «Гента»
Сегодня, 00:33 Фото
Официально«Аякс» объявил о переходе Джордана Хендерсона
Вчера, 23:02 Фото
Официально«Унион» подписал ивуарийского нападающего
Вчера, 22:33 Фото
ОфициальноШеральдо Бекер перешёл в «Реал Сосьедад»
Вчера, 15:23
Официально«Катания» усилилась бывшим игроком «Ювентуса»
Вчера, 14:33
ОфициальноПобедитель МЛС 2022 переходит в «Портленд Тимберс»
Вчера, 12:35
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:17
Мхитарян отличный игрок никто и не спорит, но вот почему то фразу
"Почему наши российские футболисты не так успешны, как Мхитарян?"
Никогда не видел на этом сайте.
Феномен Мхитаряна заключается в том, что иногда в слабой по футбольным меркам стране вырастает хороший игрок.
Кстати у нас куда более успешнее футболисты были и по именитее чем Мхитарян.
Проблемы с алкоголям и не только возникали у многих футболистов и порой национальность точно не причём. Футболистов армян этот недуг тоже не обошёл стороной.
Сперцян, Севикян и Захарян перспективные игроки и все воспитанники российского футбола, а к Армении имеют только косвенные отношение, ну уж точно не футбольные.
Кстати почему это Захарян ваш перспективный игрок? Это наш российский игрок, член сборной России.
Кстати даже наличие Мхитаряна не даёт никакой гарантии, а точнее не избавляет сборной Армении быть аутсайдерами каждого отбора.
И никогда они не будут играть на финальных турнирах.
Neuron0006
Neuron0006
вчера в 15:56
"Почему наши российские футболисты не так успешны, как Мхитарян?" Всегда читаю такие комментарии.

Потому что нет дисциплины и мотивации. Если футболист после тренировок тут же бежит в бар чтобы пить, такому футболисту ничего не светит. Вот поэтому в топ-5 попадают армяни. У нас уже есть три перспективных футболиста: Сперцян, Севикян и Захарян. Они же в ваших академиях учились? Так почему они растут, а другие игроки нет. Потому что эти трое дисциплинированные, трудолюбивые и целеустремленные. Для них карьера важна всяких баров и клубов.

Севикян выбрал перспективную команду. Ференцварош играет в европейских соревнованиях и это будет для него новым опытом. Желаю удачи и без серьезных травм.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Neuron0006 (раскрыть)
вчера в 15:26, ред.
Прозвучало так как будто у мальчика последний кусок хлеба отобрали.
Севикяна воспитал Локо, 11 лет в системе клуба с детских лет это не мало!!!
Потом он решился податься в Испанию, но там стало понятно, что не тянет и вернулся, заключив контракт в НН.
Посмотрим, что у него в Венгрии получится. Ну хоть в лиге Европы поиграет... и то не факт.
А самое интересное, что он родился в России, она его воспитала и он до 2023 года выступал за сборную России всех возрастов вдруг резко вспомнил, что он армянин и Родина у него Армения. С чего бы это?
Сразу скажу к его национальности у меня нет претензий, мы многонациональная страна, но к таким которые переобуваются и по сути являются лишь приспособленцами, нет никакого уважения, даже вызывают чувства брезгливости.
Сразу вспоминается сцена из фильма Брат 2.
А где твоя Родина сынок?
Предавший раз, предаст и второй.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:28
Тоже не плохо какие то деньги на селекцию игроков
112910415
112910415
вчера в 14:25
это хорошо и правильно
2n5n74s39uz3
2n5n74s39uz3
вчера в 14:17
Лучше бы своего воспитанника оставили бы себе...
d8w72tmdk2qm
d8w72tmdk2qm
вчера в 13:56
Ну хоть что то может перепасть паровозикам.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:54
Всё верно - первому учителю полагается вознаграждение.
В данном случае ФК "Локомотив"!
Neuron0006
Neuron0006
вчера в 13:54
Все хотят вырвать кусочек от трансфера Севикяна.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 