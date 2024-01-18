«Локомотив» получит выплаты за переход Севикяна в «Ференцварош»

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вчера, 13:52

«Локомотив» получит выплату по механизму солидарности за переход полузащитника сборной Армении из «Пари НН» в «Ференцварош».

Компенсация за подготовку «железнодорожникам» не положена, так как соглашение игрока с венгерским клубом не является первым профессиональным контрактом.

Точная сумма будет подсчитана ФИФА после проведения всех необходимых операций. Предполагается, что она составит около 15 тысяч евро.

Напомним, Севикян является воспитанником «Локомотива».