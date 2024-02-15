Только один игрок может опередить Роналду и Месси. Легендарные ассистенты Лиги чемпионов

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сегодня, 15:17

Идеальная компания для Де Брюйне.

7-10 места. Кевин Де Брюйне – 29 ассистов

Отдельно выделим человека, который на этой неделе догнал легендарных коллег. Де Брюйне опередил Сеска, Ибрагимовича, Луиса Суареса, Рибери и Марсело по голевым передачам в Лиге чемпионов. Опытный бельгиец отдал пас на хавбека Бернарду в Копенгагене в матче против одноименного датского клуба. Ветеран «Манчестер Сити» вылечил травму и сменил имидж, но не поменял подход к голевым передачам. Гвардиола прав – ветеран как хорошее вино, не стал хуже со временем. Летом Кевин обсудит будущее с боссами «Манчестер Сити». Плеймейкера зовут в Саудовскую Аравию, но лучше остаться в Англии. Слишком хорошо играет для пенсии в пустыне. Де Брюйне нужен всего один ассист для чистого седьмого места. А пока у него есть три соседа.

7-10 места. Андрес Иньеста, Карим Бензема, Томас Мюллер – по 29 ассистов

Великий полузащитник Иньеста точно не улучшит свою статистику, Андрес играет за клуб из ОАЭ . Легенда «Барселоны» отдал 29 голевых передач в Лиге чемпионов. В компании также полезный Бензема. Форвард Карим зимой не вернулся в Европу в один из клубов из престижного еврокубка. Его показатель по голевым передачам тоже замер на отметке 29. А вот у Томаса Мюллера из «Баварии» есть шансы улучшить личный рекорд в ответном поединке против «Лацио». Немец –один из самых верных футболистов Европы, ведь представляет команду из Мюнхена всю карьеру. Мюллер вчера пережил поражение в Риме, но его история в Лиге чемпионов точно не завершена.

6 место. Хави Эрнандес – 30 ассистов

Тренер «Барселоны» готовится к интересным поединкам против «Наполи». Поскольку в Ла Лиге действующие чемпионы Испании провалились, а также вылетели из Кубка Испании, то плей-офф Лиги чемпионов – шанс для наставника Хави громко хлопнуть дверью, так как уйдет из родного клуба в конце сезона. Эрнандеса не выгоняли, сам принял сложное решение. Считает, что не справился, что менеджеры Лапорта и Деку его подвели. А вот на поле испанец умел закрутить голову многим оппонентам. Не удивляет, что у Хави три десятка ассистов в Лиге чемпионов. Его матчи должны смотреть все центральные хавбеки. Мыслить как Эрнандес не смогут, но многому научатся.

5 место. Райан Гиггз – 31 ассист

Снова легенда большого клуба, на этот раз «Манчестер Юнайтед». Райан играл в футбол долго и продуктивно, а «красные дьяволы» в прошлом чаще выходили в плей-офф. Тен Хаг не справился с задачей осенью, а вот Гиггз справлялся с передачами на нападающих МЮ разных поколений, играя в составе сэра Алекса Фергюсона. Легендарный шотландец на пенсии и шутит о шансах «Тоттенхэма» на чемпионство в АПЛ . А наличие Гиггза позволяет без шуток отметить, что МЮ был хорош в Лиге чемпионов, как и валлийский вингер. Славные были времена, Райан умел сыграть и на скорости, и отдать пас с места.

4 место. Неймар Жуниор – 33 ассиста

Был невероятным талантом, попал в великую «Барселону», отказав «Реалу» из-за денег. Затем из-за миллионов шейхов предал каталонцев и оказался в ПСЖ . Вышел из тени Месси, но не оказался в тени дерева для величайших футболистов всех времен. Неймар играл шикарно, но поведение за пределами поля сказывалось. Плохая подготовка на тренировках равна глупым мелким травмам, которые добили Жуниора в Париже. Но поскольку класс напарников бразильца всегда был невероятно высоким, то является четвертым ассистентом в истории ЛЧ , пока Мюллер и Де Брюйне его не перегнали.

3 место. Анхель Ди Мария – 39 ассистов

Недооцененный чемпион. Автор победных ударов в важных для Аргентины финалах. Человек, который играл с Роналду, Месси и Карриком на клубном уровне. Ди Мария сам великий футболист, который грамотно выбрал переход в «Бенфику» после отъезда из Парижа. Вернулся в клуб, где начинал европейскую карьеру. «Орлы» не вышли в плей-офф Лиги чемпионов, зато сыграют в Лиге Европы против «Тулузы». Но Анхель может остаться. Если отдаст всего одну голевую передачу в ЛЧ – сравняется с давним напарником Месси. Ди Мария заслуживает больше комплиментов, чем получал за карьеру.

2 место. Лионель Месси – 40 ассистов

Один из главных футболистов в истории должен быть в таком рейтинге. Месси был результативным нападающим. У него 129 голов в ЛЧ , уверенное второе место в истории. Также вторым Лионель пришел по ассистам, ему не повезло с переходом в ПСЖ , где не задержался на много лет. Но в «Барселоне» аргентинец собрал статистику. Только у Ди Марии есть реальный шанс в ближайшее время обойти Месси по ассистам, ведь Де Брюйне и Мюллер ветераны, а им надо отдать по 12 голевых передач, чтобы опередить Лионеля. Месси вряд ли быстро вылетит из первой тройки.

1 место. Криштиану Роналду – 42 ассиста

Рекордсмен Лиги чемпионов по количеству голов – 141. Рекордсмен по матчам – 187. Первый по ассистам – 42. А ещё португалец лидирует по количеству забитых пенальти в Лиге чемпионов – 19. Если бы вели статистику плевков на поле, то Роналду начал бы их считать и вышел на первое место. Только один футболист – Икер Касильяс, провел больше минут в матчах Лиги чемпионов. За 16 189 минут Роналду создал напарникам четыре десятка голов. Ди Мария может выйти на первое место, но ему будет непросто. Анхелю 36 лет, а надо выжать четыре голевые передачи для чистого лидерства. Похоже, пока не объявился молодой гениальный ассистент, первое место Роналду в безопасности. Криштиану на пенсии в Саудовской Аравии, но напоминает о своем классе. В юбилейной игре на клубном уровне забил первый мяч в 2024-м, с голами 22 года подряд.