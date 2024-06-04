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ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Опубликовано видео с Промесом, тренирующимся в спортзале

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Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:00
Скоро голландская тюрьма где его отпетушат, надо подкачаться.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:58
Это скорее всего фейк, так как в последнее время его подруга-стриптезёрша публекует снимки строго из ночных клубов.
112910415
112910415
вчера в 14:27
билет в Москву из кармана не торчит ?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:33
Жаль, если так, очень жаль...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:32
Да, неплохо...но думаю в Спартак он уже не вернётся...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:31
Да и сам Квинси- выглядит, вполне прилично!!!!!!!)))
Futurista
Futurista
вчера в 13:14
И эта качалка явно не тюремная)...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:34
До наших двух известных футболистов ему далеко !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:24
Лучше бы нитку и иголку осваивал, пригодится, рукавицы шить. Или резьбу по дереву..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
Какой-то ерундой занимается...
Ему бы песни новые записывать, с наркобаронами встретится, родственников погонять кинжалом...
Capral
Capral
вчера в 10:50
Вот было бы бомбово, если бы он вернулся в Спартак!!!!!!! Возвращайся, Квинси!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Гость
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