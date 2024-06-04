Опубликовано видео с Промесом, тренирующимся в спортзале

В Сети появилось видео, на котором нападающий «Спартака» Квинси Промес занимается в спортзале.
Ранее футболист был освобождён из-под стражи в Дубае.
В Сети появилось видео, на котором нападающий «Спартака» Квинси Промес занимается в спортзале.
Ранее футболист был освобождён из-под стражи в Дубае.
Ему бы песни новые записывать, с наркобаронами встретится, родственников погонять кинжалом...
Ему бы песни новые записывать, с наркобаронами встретится, родственников погонять кинжалом...
👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽