Фанаты сборной Англии после игры с Сербией испытали трудности с транспортом

Сборная Англии переиграла команду Сербии на Евро-2024 (1:0).
Радость английских болельщиков после игры сменилась негодованием из-за трудностей с тем, чтобы добраться до своих номеров в гостиницах. Транспортная система Гельзенкирхена с трудом справилась с этой задачей. Один из болельщиков поделился своими эмоциями по этому поводу.
Трамвай оказался сущим кошмаром. Мы были набиты битком, и он остановился на 30 минут под землей без кондиционера. Вентиляции не было, и на окнах буквально виднелся конденсат.
Многим пришлось преодолевать это расстояние пешком. Однако каких-либо неприятностей на территории стадиона нет. Мы находились на нейтральном участке в окружении болельщиков Сербии, и все вели себя хорошо. После окончания игры нам потребовалось два часа, чтобы добраться до общественного транспорта.
там и курорты лучшие.
уже открыт горячий сезон в рамках перекрестной дружбы.
там и курорты лучшие.
уже открыт горячий сезон в рамках перекрестной дружбы.
Что касаемо интернета, то, по секрету, скажу Вам- часто испытываю трудности с этим моментом. Уже и провайдеров нагружал, и письма писал, а всё-равно, работает с перебоями. А недавно, бокс купил, приставку для инета, так, бракованную подсунули, с....и!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что касаемо интернета, то, по секрету, скажу Вам- часто испытываю трудности с этим моментом. Уже и провайдеров нагружал, и письма писал, а всё-равно, работает с перебоями. А недавно, бокс купил, приставку для инета, так, бракованную подсунули, с....и!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
интернет в Москве лучше, чем в Тюмени или Грозном.
из стран - Дания и Финляндия.
из самых быстрых мобильных вне конкуренции Катар и ОАЭ.
интернет в Москве лучше, чем в Тюмени или Грозном.
из стран - Дания и Финляндия.
из самых быстрых мобильных вне конкуренции Катар и ОАЭ.
Наговаривают на гансов.
Наговаривают на гансов.