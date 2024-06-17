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Фанаты сборной Англии после игры с Сербией испытали трудности с транспортом

вчера, 14:41
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии переиграла команду Сербии на Евро-2024 (1:0).

Радость английских болельщиков после игры сменилась негодованием из-за трудностей с тем, чтобы добраться до своих номеров в гостиницах. Транспортная система Гельзенкирхена с трудом справилась с этой задачей. Один из болельщиков поделился своими эмоциями по этому поводу.

Трамвай оказался сущим кошмаром. Мы были набиты битком, и он остановился на 30 минут под землей без кондиционера. Вентиляции не было, и на окнах буквально виднелся конденсат.

Многим пришлось преодолевать это расстояние пешком. Однако каких-либо неприятностей на территории стадиона нет. Мы находились на нейтральном участке в окружении болельщиков Сербии, и все вели себя хорошо. После окончания игры нам потребовалось два часа, чтобы добраться до общественного транспорта.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:17
и тебе добро.
там и курорты лучшие.
уже открыт горячий сезон в рамках перекрестной дружбы.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:12
Добра! Я слышал что лучший инет в Северной Корее и очень удивился! Но потом когда мне рассказал человек работающий там недавно! То поверил! , когда он показал мне их смартфон!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:42
Маэстро, я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Один из любимейших фрагментов фильма!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня, с самого утра бошка болит, надеюсь, Ваше БЕСЦЕННОЕ ЛЕКАРСТВО- мне поможет, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Что касаемо интернета, то, по секрету, скажу Вам- часто испытываю трудности с этим моментом. Уже и провайдеров нагружал, и письма писал, а всё-равно, работает с перебоями. А недавно, бокс купил, приставку для инета, так, бракованную подсунули, с....и!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:33
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:29
Дружище, сказано это было мною, только в качестве легкого троллинга, поверьте))). Я знаю, что в России есть немало преимуществ, перед, так называемой цивилизованной Европой. За 30 лет здесь- на всё насмотрелся, а сейчас- еще хуже стало, по известным причинам... И кстате, почему не решаюсь пойти на стадион во время ЧЕ, потому что давно не был на подобных соревнованиях, и просто боюсь, попасть в "неудобное положение"- и на стадионе и в транспорте. У нас часто такое бывает- набьются в автобус, как шпроты, и стой на одной ноге- как цапля...)))
7t343pkmkgvb
7t343pkmkgvb
вчера в 16:25
А говорят, что в России проблемы с транспортом...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:09
по скорости и качеству лидирует МТС.
интернет в Москве лучше, чем в Тюмени или Грозном.
из стран - Дания и Финляндия.
из самых быстрых мобильных вне конкуренции Катар и ОАЭ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:03
Да вроде они и от сербов огребли
27mv4g29m7ue
27mv4g29m7ue
вчера в 15:58
Скоро и сборная Англии будет испытывать трудности с такой игрой.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:56, ред.
В каждой избушке свои погремушки)...к слову...сейчас в России самый лучший интернет в Европе по скорости и доступности...в мире один из самых лучших...при этом дешёвый...даже в тайге)...поверьте мне было где и с чем сравнить 🤝...
3ph97b9xyf5f
3ph97b9xyf5f
вчера в 15:55
Всё так продумано организаторами чемпионата.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:46
За пол часа могли тот трамвай дотолкать куда угодно всей толпой.
Izmar
Izmar
вчера в 15:35
Хоть трамвай не изуродовали и то хорошо.
bu4zne4k9bhf
bu4zne4k9bhf
вчера в 15:31
Это Евросоюз, то ли еще будет.
5z6hn3g88z4b
5z6hn3g88z4b
вчера в 15:30
Значит трудности ещё будут больше ближе к финалу!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:22
Что главное из написанного , это то что в этой ситуации англы мирно разошлись с Сербами...)
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:18
Сколько их можно терпеть
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:10
Готовый анекдот - заднеприводные испытали проблемы с транспортом!
Capral
Capral
вчера в 15:06
Да, байкал- это не тайга, и здесь- интернет не отключают...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:03
Ну, что сказать, самая богатая страна евросоюза.
Наговаривают на гансов.
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