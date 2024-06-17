Фанаты сборной Англии после игры с Сербией испытали трудности с транспортом

Сборная Англии переиграла команду Сербии на Евро-2024 (1:0).

Радость английских болельщиков после игры сменилась негодованием из-за трудностей с тем, чтобы добраться до своих номеров в гостиницах. Транспортная система Гельзенкирхена с трудом справилась с этой задачей. Один из болельщиков поделился своими эмоциями по этому поводу.

Трамвай оказался сущим кошмаром. Мы были набиты битком, и он остановился на 30 минут под землей без кондиционера. Вентиляции не было, и на окнах буквально виднелся конденсат.

Многим пришлось преодолевать это расстояние пешком. Однако каких-либо неприятностей на территории стадиона нет. Мы находились на нейтральном участке в окружении болельщиков Сербии, и все вели себя хорошо. После окончания игры нам потребовалось два часа, чтобы добраться до общественного транспорта.