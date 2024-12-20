Дюков: «В 2025-м жду возвращения сборных и клубов в международные турниры»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил источнику, что ожидает возвращения сборных России и клубов на международные турниры под эгидой ФИФА и УЕФА в следующем году.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что сборная России не была допущена до жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.
Для того, чтобы мы приняли там участие, ФИФА и УЕФА должны были отменить их решение от февраля 2022 года. Они этого не сделали. Пока матчи отборочного этапа не начались, теоретическая возможность есть.
В других видах спорта, индивидуальных, немного другой подход. Когда вы задавали вопрос относительно моих прогнозов по нашему возвращению, я говорил, что изменения произойдут в обозримое время. Я по‑прежнему сохраняю такие ожидания. В следующем году жду положительных изменений и возвращения наших сборных и клубов в официальные международные соревнования.
Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения и наши сборные и клубы будут участвовать в официальных международных турнирах ФИФА и УЕФА.
Будь здрав Дружище.
Будь здрав Дружище.
Если модераторы решат, что мой комментарий слишком жёсткий и удалят его, придумаю что - нибудь помягче.
Если модераторы решат, что мой комментарий слишком жёсткий и удалят его, придумаю что - нибудь помягче.