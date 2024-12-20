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Дюков: «В 2025-м жду возвращения сборных и клубов в международные турниры»

сегодня, 18:38

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил источнику, что ожидает возвращения сборных России и клубов на международные турниры под эгидой ФИФА и УЕФА в следующем году.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что сборная России не была допущена до жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

Для того, чтобы мы приняли там участие, ФИФА и УЕФА должны были отменить их решение от февраля 2022 года. Они этого не сделали. Пока матчи отборочного этапа не начались, теоретическая возможность есть.

В других видах спорта, индивидуальных, немного другой подход. Когда вы задавали вопрос относительно моих прогнозов по нашему возвращению, я говорил, что изменения произойдут в обозримое время. Я по‑прежнему сохраняю такие ожидания. В следующем году жду положительных изменений и возвращения наших сборных и клубов в официальные международные соревнования.

Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения и наши сборные и клубы будут участвовать в официальных международных турнирах ФИФА и УЕФА.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:54
Как Вам удается сохранить спокойствие.... ну а что суетиться... завтра будет хуже чем было вчера, так что сегодня все хорошо и спокойно....
youtomee
youtomee
сегодня в 19:47
Ну да, они ж просто так бахнули бан для рф в феврале 2022 и по мнению Дюкова могут в любой момент его отменить? Закончится в*йна, тогда и вернутся к этому вопросу, не раньше.
drug01
drug01
сегодня в 19:45
Может у него свои скрытые источники....
112910415
112910415
сегодня в 19:39
на данный момент - пустые надежды !
Брулин
Брулин
сегодня в 19:31
"Фантазёр", ты меня называла. (с).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:30
Согласен.
Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:28
Он начал свою предвыборную кампанию. Как это принято с фантазий. А дальше пойдут обещания. Типичный чиновник очень далекий от футбола.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:26
Свежо предание, но верится с трудом )))).
Брулин
Брулин
сегодня в 19:23
Знает что-то про здоровье Несмываемого?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:14
Сказочник . Уверовал западу !((
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:03, ред.
Пусть простят меня граждане нашей когда - то великой страны, и болельщики в их числе, но наш Президент РФС - пациент известного многим заведения, упомянутого В.С.Высоцким. Уверен, что г-н Дюков сам не верит в то, что говорит, но что - то ( или кто - то ) тянет его за зык. А вот что, не разумею.
Если модераторы решат, что мой комментарий слишком жёсткий и удалят его, придумаю что - нибудь помягче.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:56
Он правда такой наивный или просто лапшу тут на уши вешает типа он работает над этим и есть хоть какие-то продвижения?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:55
спич надежды выдал Дюков. во как делает вид, что работают.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:52
Надейся и жди - вся жесть впереди )!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:47
Лишь бы популистские лозунги продекларировать...
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