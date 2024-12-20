Дюков: «В 2025-м жду возвращения сборных и клубов в международные турниры»

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сегодня, 18:38

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил источнику, что ожидает возвращения сборных России и клубов на международные турниры под эгидой ФИФА и УЕФА в следующем году.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что сборная России не была допущена до жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.