Агент Тюкавина: «К Константину был интерес со стороны „Спартака“»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который рассказал, что планировал пригласить игрока в стан «красно-белых».
Какой-то интерес был со стороны «Спартака», но конкретных переговоров не было. Абаскаль сейчас может говорить всё что угодно, что может возглавить сборную России или что-то ещё. При нем у «Спартака» было три состава. У нас спросили: "Вы готовы пойти в «Спартак»? Костя сразу обозначил, что туда он не пойдёт.
От себя могу сказать одно, точно: Тюкавин Спартаку не нужен, ни под каким соусом. Он не похож на спартача- ни по манере игры, ни по всем игровым раскладам... Пусть Сафонов и дальше пиарит своего клиента, только не надо туфту пихать и мозги е......ть.
От себя могу сказать одно, точно: Тюкавин Спартаку не нужен, ни под каким соусом. Он не похож на спартача- ни по манере игры, ни по всем игровым раскладам... Пусть Сафонов и дальше пиарит своего клиента, только не надо туфту пихать и мозги е......ть.