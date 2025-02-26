Агент Тюкавина: «К Константину был интерес со стороны „Спартака“»

, агент нападающего «Динамо» , отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который рассказал, что планировал пригласить игрока в стан «красно-белых».

Какой-то интерес был со стороны «Спартака», но конкретных переговоров не было. Абаскаль сейчас может говорить всё что угодно, что может возглавить сборную России или что-то ещё. При нем у «Спартака» было три состава. У нас спросили: "Вы готовы пойти в «Спартак»? Костя сразу обозначил, что туда он не пойдёт.