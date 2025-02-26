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Агент Тюкавина: «К Константину был интерес со стороны „Спартака“»

вчера, 22:21

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который рассказал, что планировал пригласить игрока в стан «красно-белых».

Какой-то интерес был со стороны «Спартака», но конкретных переговоров не было. Абаскаль сейчас может говорить всё что угодно, что может возглавить сборную России или что-то ещё. При нем у «Спартака» было три состава. У нас спросили: "Вы готовы пойти в «Спартак»? Костя сразу обозначил, что туда он не пойдёт.

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Все комментарии
9za59w6gfwrd
9za59w6gfwrd
сегодня в 03:29
Спасибо ему за то что остался.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Понимаю. У каждого свое видение и толкование, стараюсь относиться с уважением кому проявляю уважение.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:25
И ещё мне в принципе фиолетово на сайт
Capral
Capral
вчера в 23:15
Я давно заметил, как только проходит определенное время, сразу всплывает Сафонов и начинает пиарить Тюкавина, к которому нет никакого интереса. Не знаю, что там хотел Абаскаль и хотел ли действительно видеть Тюкавина, но сам же Сафонов говорит, что какой-то интерес был, но конкретных переговоров не было. И тут же, барыга Сафонов набивает цену себе и Тюкавину, и говорит, типа: "да нет, что вы- мы сразу отказали"!
От себя могу сказать одно, точно: Тюкавин Спартаку не нужен, ни под каким соусом. Он не похож на спартача- ни по манере игры, ни по всем игровым раскладам... Пусть Сафонов и дальше пиарит своего клиента, только не надо туфту пихать и мозги е......ть.
протон
протон ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:04
Кстати, нашему drug01 из группы Гаврилова можно было рискнуть под конец месяца сделать не рискованные ставки с малыми кефами и с 4 косарями вытащить игру, усыпив соперника. Игрок под вторым ником не удосужился подстраховать себя пару ставками обезопасив себя ведь ставок не было с его стороны. А так другу ничего не светит в гр. Заболотного с 4 к баллами. там хватает фермеров тоже.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:44
У админов был интерес, когда я запрашивал в КП восстановить денежные призовые и другие моменты года два назад но отклик не получил. Этот месендж и посыл думаю он конструктивен, если есть схождения в большинстве. Суть заключается в том, что бы между игроками и админами был контакт взаимодействия без навязывания идей, тесты, опросы и викторины. Разве это плохо для развития нашего сайта.
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